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По иронии судьбы, между реальными и мифическими животными проходит весьма тонкая грань. Например, некоторые животные сегодня хорошо известные науке, когда-то считались мифическими персонажами из мифов и сказок народов мира. И наоборот, животные, вроде грифонов, драконов и единорогов, раньше были реальными, судя по их упоминанию по всему миру (гравюры, картины, гербы, мозаики), а сейчас считаются мифическими. Некоторым животным даже приписывались магические способности, например, филинам, чёрным кошкам, воронам.

Мифический волк огромных размеров встречается в легендах по всему миру

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Сегодня рассмотрим мифического волка и выясним, что нам может поведать о нём современная наука. В нашем случае легенды и мифы также пересекаются с реальностью. Например, сказание о волке – чудовище есть у жителей Крайнего Севера (инуитов). В условиях вечной мерзлоты проживает демон Амарок, ставший самым страшным мифическим созданием этого народа Арктики. Ещё его называют Великий волк. Согласно мифу этот демон обитает в безжизненных арктических пустынях. По габаритам он намного крупнее (в несколько раз) обычных волков, его шкура обычно чёрного цвета. Чаще всего он нападает на одиноких охотников, забредших в тундру ночью. Амарок любит откусывать головы своим жертвам, а обезглавленное тело оставляет на месте нападения, души убитых он забирает себе. Что интересно, аналогичные мифы имеются у коренных народов Гренландии и Аляски. Ещё гигантского волка называют Вахила.





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Вахила является аналогом Амарока, только обитает уже в северо-западных регионах Канады, на Аляске и в Мичигане. Он похож на Белого Волка из Онтарио, предположительно это одно и то же животное. Он аналогично крупнее обычного волка и более массивно сложен, имеет крупную голову, пропорционально большие лапы, длинный белый мех, его задние лапы короче передних. Его следы показывают широко расставленные пальцы, высота в холке больше метра, а средняя масса тела около 80 килограмм.

Несмотря на упоминания больших волков в фольклоре разных стран, наиболее известным стал Лютоволк, выдуманный Джорджом Мартином для своей фантастической саги «Песнь льда и огня» и присутствующий в сериале «Игра престолов». Лютоволк был изображён на гербе Старков, правителей северного королевства. По сюжету саги, у каждого из 6 детей Эддарда Старка был собственный Лютоволк, который был неразрывно связан со своим хозяином особыми узами.

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До саги «Песнь льда и огня» самым известным большим волком был Фенрир (относится к Варгам или огромным волам). Он фигурирует в германо-скандинавской мифологии, как огромный волк, сын Локи (сын ётуна Фарбаути и Лаувейи, ставший богом хитрости, обмана и коварства) и великанши Ангрбоды. Враг богов Фенрир (называемый Ужасным Волком) стал вторым ребёнком Локи. Изначально боги решили, что он не опасен и разрешили ему жить в Асгарде. Вскоре волк вырос настолько большим и ужасным, что кормить его осмеливался лишь бог воинской храбрости Тюр. Боги дважды сковывали Фенрира цепью, первый раз он выбрался, а на второй цепь была волшебной, выкованной гномами из экзотических ингредиентов. Волк был прикован к скале глубоко под землёй, а между его челюстями воткнут меч.

Но как говорится у Пушкина, «Сказка ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок». В реальной жизни имеются документальные подтверждения встреч с большим волком. Например, в 2011 году с ним столкнулась охотники, разбившие лагерь на земле национального парка и заповедника Денали на Аляске. Они услышали крики и шум выстрелов на фоне леденящего душу воя крупного животного. Когда охотники сбежались на помощь, то обнаружили исчезновение своего товарища, а от их лагеря удалялось неизвестное существо огромных размеров похожее на волка или собаку.

В другое время, в той же местности женщина гуляла со своей собакой и видела огромного волка размером с медведя.

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Подобные встречи регулярно случаются на Крайнем Севере, что подтверждает существование "Демона Амарока". Современные зоологи легенды о Великом волке подвели под реальную основу. Так они предположили, что имели место встречи с выжившим гигантским волком, жившим в эпоху раннего голоцена примерно 9,5 тысяч лет назад. Кроме свидетельств очевидцев, фото и видео доказательств пока не имеется, либо они были засекречены.

Археологические данные с раскопок в Сибири

Согласно раскопкам, в древней Сибири действительно обитали огромные волки, по размерам намного крупнее современных собратьев. Кстати, они были не единственные гигантскими животными, проживающими на территории современной России. Рассмотрим, как они появились и почему исчезли.

В Якутии палеонтологи обнаружили голову древнего волка, жившего 40 тысяч лет назад. Его габариты вдвое превосходили современных волков. Так длина одной головы древнего волка составляла целых 40 сантиметров (что как раз позволяет целиком откусить голову человеку или крупному животному), по информации Live Science (веб-сайта научных новостей). У современных же волков длина всего тела вместе с головой составляет всего от 66 до 86 сантиметров. Сообщается, что волк на момент смерти был ещё молодым, ему было 2 года. Получается, что для данного вида такие размеры были примерно средними, а полностью взрослая особь могла быть гораздо крупнее. По мнению учёных, возможно, данный зверь относится к виду «Ужасный волк». Они обитали на территории Северной Америки и тоже считаются гигантскими волками. Их длина составляла до 180 сантиметров.

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По предварительным данным, гигантские волки вымерли из-за изменения климата и деятельности древнего человека. В те далёкие времена ледниковый период только закончился, температура выросла и крупные травоядные (на которых охотились гигантские волки) мигрировали на север. Этим объясняются встречи с большими волками в наши дни, поскольку часть из них переселились в северные регионы, вслед за своим рационом. Кстати, в саге Джорджа Мартина знаменитые Лютоволки тоже обитали в северных землях. Второй причиной вымирания гигантских волков стали древние люди, которые активно охотились на крупных травоядных (животноводства в те годы ещё не придумали), что лишало волков их рациона. Отметим, что крупным хищникам требуется приличное количество мяса (современный волк за один приём может съесть около 3 килограммов пищи). По гипотезе палеонтологов, гигантские волки не смогли перестроиться на мелких животных (зайцев и других грызунов), как это сделали их собратья средних размеров (предки современных волков). Также средние волки научились охотиться стаей, загоняя лосей и оленей. А гигантские волки видимо охотились парами или в одиночку, учитывая их габариты. Переход на мелкую живность и стайная охота в итоге позволила средним волкам адаптироваться и дожить до наших дней.

Ужасный волк и история его эволюции

Ужасный волк (на латинском Aenocyon dirus) является видом якобы вымерших млекопитающих из отдельного рода Aenocyon. Они жили в эпоху плейстоцена (250 000 - 13 000 лет назад) в Северной Америке. По размерам они стали вторыми из семейства псовых. Вид Aenocyon со временем разделился на 2 географически изолированных подвида, на более коротконогих и приземистых Aenocyon dirus guildayi, обитавших к западу от Скалистых гор, начиная от Калифорнии и Мексики на север. И более длинноногих Aenocyon dirus dirus, живших к востоку от Скалистых гор. Восточные волки были немного крупнее своих западных родичей. Согласно датировке ископаемых останков, последние ужасные волки вымерли примерно 10 - 13 тысяч лет назад. Но как показали многочисленные встречи со снежным человеком, Лох-несских чудовищем и другими якобы вымершими видами, учёные склонны ошибаться.

Ранее Ужасный волк по классификации входил в состав рода волков (Canis). И его теоретическим предком считали Canis armbrusteri, относящихся к более мелкому виду волков, мигрировавших в Северную Америку по Берингову перешейку из Азии в периоды раннего и среднего плейстоцена. Пока в 2011 году после генетического исследования не выяснилось, что вид Aenocyon dirus не имел родственных связей с родом Canis (волками) и на самом деле относится к собственной ветви Canini (род Aenocyon).

Ужасный волк





Ужасный волк вымер к концу ледникового периода, после смены климата и прихода в Северную Америку племён первых людей. В этот период температура воздуха ощутима повысилась, изменяя растительность, что привело к массовой миграции травоядных животных и переселению людей на освобождавшиеся от мерзлоты территории. А люди истребляли как травоядных животных, которыми питались волки, так и самих волков. В итоге Ужасный волк не смог полноценно питаться и вымер, как короткомордый медведь и американский лев. Также мощный и приземистый костяк хищника не позволял волку быть особо проворным и быстрым (что необходимо для охоты на зайцев и грызунов). А современные волки как раз получили меньшие размеры, и необходимую для охоты на мелкую добычу ловкость и скорость.

Ужасный волк за свою историю расселился по Северной и Южной Америкам в период позднего плейстоцена. Сильно высоко в горы он не селился, предельная высота его ареала обитания доходила до 2300 метров. Чаще всего он обитал на равнинах, лугах, в лесных горных районах и в саваннах Южной Америки.

Интересно, что строение челюстей, черепа и форма зубов этот вид напоминает современных волков. Однако его зубы были гораздо крупнее, а по силе укуса они обходили все известные виды волков. Максимальная сила укуса требовалась для охоты на крупных травоядных, например, напав на современного быка, лося или дикого кабана, Ужасный волк мог одним укусом перекусить большую часть мышц и сухожилий на шее или любой из конечностей. Соответственно древним сибирским охотникам он откусывал голову, как наиболее открытое от одежды место, что в итоге перекочевало в легенды. Строение зубов древнего волка позволяло иметь огромную режущую способность, значительно выше, чем у современных волков, и наносить своей добыче гораздо более опасные раны. Это позволяло охотиться на западных лошадей и верблюдов, бизонов, мастодонтов (предков слонов) и гигантских ленивцев.

В наши дни обнаруженные палеонтологами окаменелости Ужасного волка представлены в музее Ранчо Ла-Брея (Лос-Анджелес).

Масса и размеры вымерших волков

Сразу оговорюсь, что науке известны лишь примерная масса и размеры уже вымерших Ужасных волков. А наши современники сталкиваются с особями, пережившими минимум 13 000 лет эволюции. Не удивлюсь, если это будет уже совсем другой вид волка, ещё более крупный, сильный и свирепый.





Вымерший Ужасный волк достигал в длину до 1,7-1,8 метра и весил примерно 60-70 килограмм. Несмотря на ложную схожесть с серым волком, между данными видами присутствуют серьёзные различия. Так лапы древнего волка была короче, но значительно крепче, а черепная коробка была меньшей, чем у серого волка тех же размеров. Самые крупные особи гигантского волка достигали высоты в плечевом поясе 97 см, и длины до 180 см. Череп достигал длины 31 см (что ощутимо меньше 40 см черепа молодого волка, найденного в Якутии), имел более широкие нёбо, лобную кость, скуловую дугу. Также их череп был тяжелее и крепче, по сравнению с черепами современных видов волков. Минусом была лишь меньшая длина лап, не позволявшая Ужасным волкам бегать со скоростью современных волков и койотов.





Максимальный вес древнего волка не мог превышать 110 кг, ввиду предела прочности скелета. В среднем их масса варьировалась от 60 до 70 кг. Средний Ужасный волк был значительно крупнее всех известных современных волков.

Выводы

Если сравнить разницу в длине черепа 31 и 40 см, а также допустить, что современные взрослые гигантские волки ещё немного крупнее, то получим высоту в плечевом поясе до 130-150 см, длину тела до 2,5 метров, при максимальной массе до 150 кг. В качестве подтверждения данной теории можете перечитать русскую народную сказку "Иван-царевич и серый волк". В которой волк не сильно напрягаясь тягал по лесам и полям двоих взрослых людей в одежде. При этом не стоит забывать, что Иван-царевич имел при себе лук и колчан со стрелами (в финале сказки ещё добавилась клетка с Жар-птицей) и некие запасы еды, что добавляет в сумме не менее десяти килограмм веса. У обычного серого волка элементарно не хватит длины спины для посадки двоих человек, мышечной массы и прочности скелета для переноса минимум 150 кг веса (из расчёта одетых мужчины и женщины 80+60 кг, и оружия с провизией +10 кг).





Другой пример, волчьи всадники на Варгах, как называются в мифологии огромные волки, которые уже появились в фильмах и компьютерных играх. Вероятно они существовали на самом деле, поскольку в бою волки были гораздо выносливее и опаснее лошадей или верблюдов. В случае тарана всадника на лошади, Варг мог одним укусом смертельно ранить лошадь или её всадника, либо опрокинуть их тараном головы (благодаря своему крепкому и тяжёлому черепу). Варга намного сложнее украсть, по сравнению с конём, не завидую цыганам тех времён. Во время ночлега в поле он не только разбудит хозяина, как конь, но и самостоятельно отгонит всех любопытных.