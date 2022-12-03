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Эта статья является логическим продолжением ранее вышедшей статьи «Первой части игры Assassin's Creed недавно исполнилось 15 лет, разберём историю появления ассасинов» (ссылка кликабельна).

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Орден ассасинов зародился примерно в 1090 году (после покупки Хасаном ибн Саббахом крепости Аламут у сельджукского наместника Алави Махду). И в течение почти двух веков эта тайная организация шиитской секты исмаилитов наводила страх и ужас в мусульманском мире и Европе. Несмотря на относительную малочисленность, ассасины отличались отличной боевой подготовкой и умением принимать нестандартные решения. Они захватывали ближайшие к своему центру города, убивали могущественных монархов и полководцев. По официальной истории иранских ассасинов разгромил монгольский хан Хулагу в 1256 году. А позднее, в 1272 году, в Сирии и Ливане их якобы добил египетский султан Бейбарс I. Но как мы знаем, историю пишет победитель, и по факту их не уничтожили, а просто разогнали. Поскольку орден существует и в наши дни.

Исмаилитское учение

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Появлению первых ассасинов предшествовало формирование Исмаилитского учения в 1094-1095 годах. Оно стало последствием назначения Египетским халифом Мустансиром преемником своего младшего сына Абу-ль Касим Ахмада, вместо старшего Абу Мансур Низара. При этом старший сын попадает в опалу и после смерти отца бежит в Александрию, где его схватили и казнили. В ответ на это, его сторонники под руководством проповедника-перса Хасана ибн Саббаха (примерные годы жизни 1051 - 1124 года), уроженца Хоросана, объявляют Абу Мансур Низара истинным халифом, а его будущего (ещё не назначенного) наследника скрытым имамом. Одновременно начинается создание закрытой военно-религиозной структуры, ответственной за охрану имама и его родных. Уже знакомый по первой статье Хасан ибн Саббах присоединился к исмаилитам уже в зрелом возрасте, что помогло ему, пользуясь отменным красноречием выбиться в лидеры. Он лелеял идею создания собственного исмаилитского государства. В 1081 году, будучи в Каире (столице Фатимидского халифата), он активно вербует себе сторонников, пользуясь именем династии Низаритов.

Биография Хасана ибн Саббаха довольно туманна, поскольку ореол таинственности окутывал его самого и его деятельность ещё при жизни. Например, считается, что его другом детства и юности был сам Омар Хайям. Они оба отличились высоким интеллектом, вместе учась в медресе Нишапура, готовившей образованную элиту для империи Сельджуков.

Основание собственного государства

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Хасана ибн Саббах был дальновидным руководителем, и понимал, что для создания нового государства не хватит одного сочувствия и поддержки широких народных масс. Поэтому он начал готовить свою личную армию. А поскольку открыто её готовить было опасно для жизни и нереально для исполнения, то по всему халифату были организованы подпольные ячейки проповедников, которые вербовали сторонников и занимались сбором различной информации. При этом уже была жёсткая иерархия, объединяющая маленькие группы разбросанные по всему региону, но готовые быстро выступить единым фронтом. Хасана ибн Саббах не долго служит при дворе халифа, и в 1090 году (в период репрессий), сбегает из Каира в горные районы Персии. Там он собирает своих сторонников и выбирает столицу будущего государства.





Первой столицей ассасинов стала неприступная крепость Аламут, на отроге Эльбурса, хорошо скрытая посреди горных хребтов, расположенная северо-западнее города Казвин (Иран). Аламут переводится как «Гнездо орла», подходы к нему были относительно узкими легко охраняемыми даже небольшим гарнизоном. По пути к замку были также глубокие ущелья и бушующие горные потоки, что максимально упрощало оборону. Далее был выкуп крепости у сельджукского наместника Алави Махду, и основание государства исмаилитов-низаритов.

Новое государство быстро расширялось, увеличивая своё влияние в мусульманском мире. Для его защиты создавалась целая цепь максимально укреплённых горных крепостей в северном Иране и Сирии. Одновременно с этим происходят убийства местных ключевых фигур, которые этому препятствовали (что было намного быстрее и менее затратно, по сравнению с открытыми военными действиями). Сам же Хасан ибн Саббах становится шейхом Хасаном I ибн Саббахом, и в созданной им иерархии ассасинов получил титул «Шейх аль-Джабаль». Хотя крестоносцы чаще именовали его «Горным Старцем» или «Старцем Горы».

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Новому государству сопутствовала удача, вскоре после приобретения Аламута умирает султан сельджуков Маликшах (возможно не случайно), что привело к 12 годам междоусобных распрей за трон. За эти 12 лет были объединены сетью укреплений горные районы Персии, Сирии, Ливана и Ирака. Государство исмаилитов-низаритов просуществовало до 1256 года.

Первые законы

Поскольку Хасан ибн Саббах по жизни был аскетом, чем и располагал своих сторонников, то и первые законы были суровыми. Сначала были отменены все законы шариата (во время мусульманского поста Рамадан). Был введён запрет на проявление роскоши, а за нарушение законов грозила смертная казнь. Причём под запрет попадали пиры, потешная охота, внутреннее убранство дома, дорогие наряды. Была минимизирована внешняя разница между низшими и высшими слоями общества (что неплохо защищало государство от восстаний и позднее использовалось при создании СССР). В новом государстве терялся всякий смысл богатства, оно стало не нужно ввиду невозможности использования. Это было сделано не зря, поскольку сами ассасины активно подкупали стражу и слуг своих будущих жертв. У себя же они смогли бы без труда вычислить принявшего взятку земляка.

Хасан I отменяет все сельджукские налоги (ибо понтоваться высшему сословию уже не требовалось, что освобождало бюджет на полезные нужды), а вместо налогов были работы строительству дорог, рытьё каналов и возведение неприступных крепостей. По сути, местное население трудилось ради собственного блага и законы неудобных вопросов не вызывали. Одновременно с этим, проповедники государства скупали по всему миру редкие книги и манускрипты практического содержания. В крепость приглашались лучшие специалисты различных областей науки (инженеры-строители, медики и алхимики). Была создана система фортификации, не имевшая себе равных на тот момент, а концепция обороны опережала своё время на несколько столетий. Сами ассасины (террористы-самоубийцы) появились не сразу, а благодаря случаю (убийству Низама аль-Мулька, главного визиря сельджукского султана, по совместительству бывшего друга юности Хасана, описанному в первой части статьи). По приказу Старца Горы на воротах крепости Аламут поместили бронзовую табличку с выгравированными именами первого ассасина Аррани и его жертвы Низама аль-Мулька. Спустя годы табличка увеличилась в несколько раз, и включала уже около сотни имён.

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Перечислим наиболее громкие акции ассасинов:

В 1092 году ликвидирован Низам аль-Мульк, визирь Сельджукского султаната;

В 1097 году ликвидирован Абд ар-Рахман ас-Симуруми, визирь Сельджукского султаната;

В 1107 году ликвидирован Фахр аль-Мульк Ридван, визирь Сельджукского султаната;

В 1122 году ликвидирован Камаль аль-Мульк, визирь Сельджукского султаната;

В 1130 году ликвидирован Мансур аль-Амир Биахкамиллах, фатимидский халиф;

В 1135 году ликвидирован Аль-Мустаршид Биллах, багдадский халиф;

В 1143 году ликвидирован Дауд, сельджукский султан;

В1152 году ликвидирован Раймунд II, граф Триполи;

В 1175 и 1176 годах были 8 неудачных покушений на Салах ад-Дина или Саладина и айюбидского султана;

В 1192 году ликвидирован Конрад Монферратский (Коррадо дель Монферрато), король Иерусалима;

В 1206 году ликвидирован Мухаммад Гури, гуридский султан;

В 1213 году ликвидирован Раймонд де Пуатье, наследник Антиохии и Триполи;

В 1270 году ликвидирован Филипп I де Монфор, правитель Тира.

Подготовка ассасинов

Убийство главного визиря Низам аль-Мулька имела сильный резонанс и навело Хасана I на идею относительно недорогой, но максимально эффективной оборонительной доктрины государства. Вместо содержания крупной армии, был создан орден ассасинов. Причём орден состоял не только террористов-самоубийц, но и из проповедников-шпионов (аналогично японским ниндзя, которые были больше шпионами, чем убийцами). Хасан I почти не выходил за пределы крепости, но знал все подробности жизни ближайших регионов.

Поначалу Хасан I ограничивался обещанием своим адептам рая на небесах, но позднее начал показывать его наяву. Он становится полномочным представителем и проводником воли «скрытого имама», и разрабатывает собственную теорию райского воздаяния в награду за полное послушание.

В орден набирали мальчиков и юношей из бедных семей, возрастом от 12 до 20 лет. Им сразу внушалась их избранность «скрытым имамом». Так известный путешественник Марко Поло в своей «Книге о разнообразии мира» описывает как в учениках Старца Горы вырабатывали безоглядную решимость. Юношу одурманивали вином или гашишем до потери сознания, переносили в красивый сад, обустроенный по всем мусульманским канонам, и расположенный в охраняемой горной долине. В «волшебном» саду мальчика сытно кормили изысканными лакомствами, которые он никогда ранее не пробовал. А красивые девушки выдавали себя за райских девственниц-гурий и обещали будущему ассасину, принять его обратно только после выполнения задания и смерти в бою с неверными.

Такая «халява» длилась несколько дней, чтобы хорошо запомниться, но не успеть приесться. Затем парня снова усыпляли и переносили обратно в замок. После пробуждения Горный Старец красноречиво рассказывал про путешествие юноши по воле «скрытого имама» в настоящий рай, описанный в Коране. Так воздействуя на неокрепшие молодые мозги, получали фактически биороботов с беспрекословным подчинением.

Орлиные гнёзда

Кроме развитой шпионской сети и отряда ликвидаторов, новое государство держалось на системе передовых укреплений (благо под рукой имелись книги и инженеры). Ассасины географически были окружены врагами и компенсировали свою малочисленность строительством крепостей в стратегически важных и труднодоступных местах. Причём эта была целая сеть взаимосвязанных укреплений, что позволяло быстро перебрасывать подкрепления в случае осады.

Укрепления ассасинов условно делились на 4 вида:

Крепость, служившая столицей региона, вокруг которой строилась оборона;

Замок мощное укрепление в важном пункте обороны (сейчас крепость и замок считаются синонимами);

Форт был облегчённой версией замка в плане защиты. И не имел большого стратегического значения;

Наблюдательный пункт был укреплённым убежищем для наблюдателей за перемещением вражеских войск. Они находились на расстоянии прямой видимости, либо позволяли подавать условные сигналы в виде горящей стрелы, костра или звука боевого рога (если прямая видимость отсутствовала, что в горах не было редкостью).

В итоге, о приближении армии противника в течение часа узнавали все ближайшие укрепления, и считанных часов хватало для усиления мест возможного прорыва. Учитывая регулярные междоусобицы в регионе, подогреваемые убийством наиболее опасных правителей, крупных армий у врагов ассасинов практически не имелось. А нападение малым войском означало большие потери и ослабление собственной обороны, чем обязательно пользовались бывшие союзники.

Всего у Горного Старца насчитывалось более 150 замков, фортов и крепостей, объединённых в 7 крупных «укрепрайонов».

В паре сирийских «укрепрайонов» ассасины имели более 24 различных укреплений. Главным из них являлся Масиаф, захваченный ассасинами в 1140–1141 годах. Он имел выгодное положение в середине основной дороги между Хамой и Баньясом, а также занимал узловые позиции на пути из Алеппо в Хомс. Масиаф служил ассасинам до 1260 года, когда его захватили монголы, был возвращён после их поражения от мамлюков при Айн Джалуте. Крепость была окончательно утрачена в 1271 году, пав от сильной армии Бейбарса I (мамлюкского султана Египта и Сирии).

Расстояние между Масиафом и Аламутом

Хитрые фальсификации Старца Горы

Хасан ибн Саббах не зря читал умные книги, успев изучить в совершенстве человеческую психологию. Например, для усиления веры в свои магические силы Горный Старец активно использовал фальсификации. Райский сад был только одной из них. В другой использовалась «отрубленная» голова якобы предателя, которую магическими заклинаниями оживляли и расспрашивали про потусторонний мир. На самом деле в полу комнаты было углубление скрытое ковром и разборным блюдом. Подставной предатель помещался в углублении, а голова оказывалась на блюде и для убедительности поливалась кровью.

Согласно некоторым источникам, позднее подставного предателя убивали по-настоящему, отрубив голову и выставив её на обозрение.

Другим «магическим чудом» было показательное самосожжение Горного Старца, которое совершал его двойник под действием наркотиков. Хасан I подобным фокусом возносился на небеса, чтобы на следующий день вернуться к послушникам целым и невредимым. (Вероятно, в обоих случаях его подчинённые не гибли, а использовались приёмы фокусников, грим и алхимия, описанные в книгах.)

В результате мистификаций и ликвидации большинства врагов, многие европейские монархи платили ассасинам дань, не желая ссориться с полубогом или колдуном. Орден был закрытой организацией, поэтому европейские правители даже не всегда знали, кто именно носит титул очередного Горного Старца (или горного шейха).

Политика ассасинов по отношению к крестоносцам и мусульманам

Во время крестового похода конца 11 века, в рядах рыцарей-крестоносцев не было единства, поскольку одни шли на войну ради веры, другие ради богатых трофеев. Что и дало Хасану I возможность воспользоваться тактикой «разделяй и властвуй». Так услугами ассасинов пользовались европейские бароны, пришедшие на Восток с целью грабежа. Они заключали временные союзы и коалиции, но при первой же возможности были готовы поменять союзника на более выгодного, либо подставить его, захватив его трофеи. Не отставали от них и рыцари-крестоносцы, решающие внутриусобные проблемы с привлечением ассасинов.

Завоевав Египет в 1171 году, мамлюки Салах-ад-Дина, в европейском произношении Саладина, решили восстановить истинную веру и объединить силы для борьбы с крестоносцами. Они разбили исмаилитов в Египте и принялись за крестоносцев. Иерусалимское королевство после отражения многочисленных атак Саладина, было вынуждено заключить союз с ассасинами. Которым не было большой разницы с кем воевать, поскольку они считали врагами обе стороны конфликта. Даже сам Саладин чудом остаётся в живых, пережив до 8 покушений.

Но «жадность фраера сгубила», и союз крестоносцев с ассасинами долго не продержался. Король Иерусалима Конрад Монферратский ограбил исмаилитских купцов, чем подписал себе смертный приговор. Устранив жадного короля, ассасины стали убивать видных деятелей из обоих лагерей. Например, от их рук пали шесть визирей, три халифа, несколько десятков городских правителей и различных духовных лиц. Досталось и европейским правителям, например, на тот свет отправились Раймонд I, Конрад Монферратский, герцог Баварский, и Абуль-Махасина Ибн Тагри-берди, который будучи видным общественным деятелем, посмел критиковать ассасинов.

Наработки ассасинов не пропали даром, их взяли на вооружение многие тайные общества со всего мира. Всем понравилась жёсткая дисциплина, ранговая система, знаки отличия, эмблемы и символы. Расцвет ассасинов начался при Хасане I, правившем более 30 лет и умершем в 1124 году. Его преемники пытались развить успех, но превзойти его не смогли.

Преемники Хасана ибн Саббаха

В конце 11 века ассасины прочно закрепляются в северозападной Сирии, образовав практически независимое государство. Столицей была неприступная крепость Масиаф, аналогично с Аламутом, расположенная в горном районе.

В 1164 году Горным Старцем становится Хасан II, объявивший себя имамом и провозгласивший наступление новой духовной эры «Судного дня». Также он объявляет необязательными все предписания шариата. Однако его внук Хасан III, возвращает их обратно и реформирует вероучение, признав духовное лидерство аббасидского халифа.

В Сирии главой ордена стал Рашид ад-Дин ас-Синан (годы жизни 1133 - 1192 гг.). Он также унаследовал прозвище Горного Старца, и терроризировал как местных правителей, так и прибывающих крестоносцев.

Разгром ордена ассасинов в 13 веке, воскрешение в 19 веке и дальнейшее процветание

Упадок ордена ассасинов начался с 1256 года, после падения и разрушения крепости Аламут внуком Чингисхана Хулагу-ханом. В то роковой год был убит глава ордена Рукн эд-Дин и победители захватили все сокровища и архивы ассасинов. Затем на побеждённых организуется настоящая охота. Мощь и репутация ордена были основательно подорваны, а выжившие ассасины получают приказ затаиться и ждать, от кого он исходил, история не сохранила. Ещё через несколько лет, в 1272 году, Бейбарс I (мамлюкский султан Египта и Сирии из династии Бахритов), остановил и изгнал монголов. По официальной истории он же добивает ассасинов в Сирии и Ливане (не забывайте, что историю пишет победитель). По официальной истории 1272 год считается датой окончательного уничтожения ордена. Остатки ассасинов расселись по горам и затаились на долгие годы.

Несмотря на разгром ордена ассасинов, исмаилитское движение продолжало развиваться. Так в 18 веке иранский шах официально признаёт исмаилизм, как течение шиизма. Потомки последнего Горного Старца оставались низаритами и длительное время скрытно проживали в Иране. После официального признания исмаилизма, они выходят из тени, открыто возглавив низаритов.

В 1841 г. имам исмаилитов Хасан Али-шах, принимает титул Ага-хана и конфликтует с руководством Ирана. После чего сбегает в Индию, и в Бомбее и возглавляет местную общину исмаилитов. Позднее за ним последовали большинство исмаилитов. На тот момент Индия была английской колонией, и англичане активно поддерживали исмаилитов. Даже род имамов становится династией британских офицеров, участвовавшей в нескольких афганских конфликтах.

В конце 19 века главой общины становится Ага-хан III Ага Султан Мухаммад Шах. Он подчиняет себе низаритов Ирана, Сирии и Памира, и успешно адаптирует идеи исмаилизма к современным условиям. И уже к середине 20 века низариты снова становятся могущественной организацией, с общинами в 20-и странах мира, и обширными связями в финансовых и политических кругах. (Мы же не верим в мировое правительство, основанное как раз англичанами, и как раз примерно в ту же эпоху).

В 1957 году 49 имамом исмаилитов становится прямой потомок последнего Старца Горы (Садретдин Ага-хан IV Карим-шах). Во всём мире он известен как активный борец за экологию, миллиардер и меценат, а также один из создателей Всемирного фонда защиты дикой природы. В 1967-1977 годах он занимал должность Верховного комиссара ООН по правам беженцев. В 1991 году он же выдвигался англичанами на пост Генерального секретаря ООН.

Садтретдин Ага-хан IV Карим-шах — 49 имам исмаилитов и Госсекретарь США Хилари Клинтон

В 70-х годах 20 века французский этнограф Жан Меллиер посетил общину исмаилитов на северо-западе Пакистана. После чего написал: «…я могу засвидетельствовать: ассасины существуют, ими управляет все тот же Старец Горы - имам Ага-хан. Где бы они не жили, все беспрекословно выплачивают ему десятую часть доходов. Но самое интересное - раз в год где-то в горах происходит тайный съезд всех иерархов секты, и они преподносят своему патрону золота, сколько он весит».

Отсюда делаем выводы, что серию игр, а затем и фильм про ассасинов могли финансировать (включая создание и рекламу по всему миру) как раз их прямые потомки, при помощи англичан восстановившие былое могущество ордена. А английская разведка вполне могла использовать наработки ассасинов, поскольку такие знания стоят очень дорого.