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Уже минуло 15 лет со дня выхода первой игры Assassin’s Creed от компании Ubisoft, ставшей мировым хитом. Сначала, 13 ноября 2007 года она эксклюзивно вышла на консолях PS3 и Xbox 360. А позднее, уже 8 апреля 2008 года её портировали на компьютеры (Assassin's Creed: Director's Cut Edition). За это время Assassin’s Creed становится одной из лидеров рынка и продаётся тиражом более 200 000 000 копий, став одной из самых массовых однопользовательских серий в истории игр.

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В первой игре из серии Assassin's Creed была максимальная историческая достоверность (относительно остальных игр серии конечно). Например, игровые версии ассасинов и тамплиеров были вымышленными, но они были взяты с реальных организаций, существовавших в ту эпоху на Святой Земле. Даже все 9 целей тамплиеров, убитых Альтаиром по приказу Аль-Муалима, были реальными историческими личностями.

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На самом деле реальные ассасины не были маленькой сектой наёмников, а являлись бойцами военизированного формирования, в государстве низаритов. Это целая ветвь ислама шиитского толка, существующая и сегодня. Например, низаритами являются около 15 миллионов мусульман Сирии, Индии, Ирака, Омана и прочих стран.

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Само слово «ассасин» происходит от слова «хашишийа», или «хашиши» (и никоим образом не связанного с гашишем, как думают некоторые). Именно так называли низаритов историки той эпохи, такие как Имадуддин Мухаммад аль Исфахани (аль Катиб), Абу Шама и Ибн Муйассар. Также этим словом обозначали низшие слои населения и еретиков с иноверцами. Другой вариант «хасанийун», означал «последователь Хасана». Сами же ассасины называли себя фидаинами, в переводе «жертвующий собой ради веры».

Так получилось, что географически низариты со всех сторон были окружены врагами, среди которых была и Сельджукская империя, поэтому они регулярно отстаивали свою независимость.

А поскольку армия у Ибн Саббаха (основателя организации ассасинов и их первого главы) была не самой большой, то он решил не вести открытые боевые действия, а применил тактику террора, запугивая и убивая врагов своего государства.

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Он создал отряд из самых преданных своих последователей. Члены отряда совершали показательные расправы над врагами государства низаритов, их-то и стали позднее называть ассасинами.

Интересно, что в переводе с английского языка слово assassin означает «убийца» или «наёмный убийца». Но реальные ассасины Хасана ибн Саббаха скорее были террористами смертниками (являясь религиозными фанатиками), а не орудующими скрытно ликвидаторами, как показывают нам игра и фильм.

Сама же история появления ассасинов началась с шиитского исмайлита и проповедника Хасана ибн Саббаха. Примерно в 80-е годы 11 века он собрал вокруг себя большое число последователей и учеников. Позднее, примерно в 90-е годы, они захватывают крепость Аламут, расположенную в горных районах Западной Персии. Причём захват был мирным, крепость сдалась без боя. Именно в Аламуте зародилось новое государство, которого на протяжении почти двухсот лет будут опасаться многие средневековые монархи.

История крепости Аламут

Аламут был горной крепостью, расположенной на высоте 2163 метра, на пересечении Талышских гор и центрального Эльбурса (не путать с Эльбрусом), в иранском остане Казвин, в 100 километрах от Тегерана. Сейчас от Аламута остались лишь руины. На протяжении своей жизни крепость пережила несколько осад, после ухода исмаилитов использовалась в качестве места ссылок и заключения для политических противников правящей династии. В 2004 году произошло землетрясение, после которого остатки замка стали ещё больше походить на руины. Согласно Хамдаллаху Мостоуфи, Аламут был построен в 840 году (альтернативная дата постройки 859 год). Она расположилась посреди горной долины Рудбар, образованной реками Шахруд и Аламут. Крепость стоит на утёсе высотой около 200 метров, что облегчает её оборону.

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В конце 11 века многие жители долины Рудбар являлись исмаилитами. К этой вере склонялся и сельджукский наместник Аламута Алави Махду. Примерно, в 1090 году он сдал (фактически продал) крепость руководителю ассасинов-низаритов Хасану ибн Саббаху за приличную сумму в 3000 золотых динаров. Именно захват Аламута можно считать началом создания исмаилитского государства в Иране. За последующие годы сторонники Хасана ибн Саббаха захватили много городов (например, Каин, Тун, Туршиз, Заузан, Табас, Хур) и крепостей (Ламасар, Гирдкух, Танбурак) в Кухистане, Фарсе, Хузистане и Мазандаране. Таким образом, расширяя территорию нового государства.

Кем был Хасан ибн Саббах

Согласно историкам, Хасан ибн Саббах являлся глубоко верующим человеком, на протяжении своей жизни (будучи прекрасным оратором) вселял свою веру в сердца и умы окружающих людей. Интересный факт, что на заре низаритского государства он создал средневековую утопию (схожую с коммунизмом), когда все граждане имели равные права, а словами духовного лидера с людьми говорит сам Аллах.

Примечательно, что Хасан ибн Саббах до самой своей смерти был примером для своих последователей. Он строго придерживался аскетичного образа жизни, не нарушая законов ислама, но одновременно обладал пытливым умом и прагматичным подходом в политических вопросах, особенно во внешней политике.

В годы своего правления он отменил все налоги установленные Сельджуками, издал указы по строительству дорог, рытью каналов, возведению мостов и неприступных крепостей. Также он приглашал в Аламут многих видных учёных, врачей и философов своего времени, а в случае несогласия, тайно их похищал и держал в заключении (хотя этот момент скорее выдумка историков, подобно очернению Сталина). Хасан был очень образованным правителем, собравшим большую библиотеку из книг и манускриптов. Благодаря его правлению, низариты смогли разработать систему фортификаций, которая на многие годы опередила своё время. Однако история запомнила ассасинов, как бесстрашных убийц-смертников, идущих на всё ради достижения целей своего руководства. (Аналогично история исказила и цели японских ниндзя, которые прежде всего были шпионами, а уже потом наёмными убийцами).

Первая жертва ассасинов

Существует мнение, что на самом деле ассасины появились по воле случая. Согласно этой легенде, проповедники Хасана активно распространяли своё учение по всему исламскому миру. И как это водится, далеко не всегда местные власти были этому рады. Так, в городе Сава, в 1092 году, по указанию визиря Низама Альмулька стражники захватили и публично казнили группу низаритов по обвинению в пропаганде своей веры.

Казнь собратьев вызвала бурю негодования у населения Аламута, которое собралось перед домом Хасана ибн Саббаха. Для успокоения своих учеников, правитель сказал, что убийство этого шайтана-визиря дарует после смерти райское блаженство (гарантирует его исполнителю попадание в рай). Тут же из толпы вышел молодой парень по имени Бу Тахир Аррани, заявивший, что он готов привести в исполнение вынесенный наставником смертный приговор. И Хасану пришлось, отвечая за свои слова, благословить Аррани от имени Аллаха.

На следующий день юноша отправился в путь. Каким-то чудом ему удалось проникнуть в хорошо охраняемый дворец, и затаиться в саду. Примерно около полудня, по аллее сада гулял человек одетый в богатые одежды, в сопровождении целой свиты из рабов нескольких телохранителей. Аррани ранее никогда не видел визиря, и возможно не имел даже словесного портрета. Но поскольку, перед ним был единственный человек, ведущий себя как хозяин жизни, парень сделал правильные выводы.

Аррани молниеносно выскочил из засады, застав врасплох как самого визиря, так и всю его свиту. Телохранители не успели ничего предпринять, как первый в истории ассасин нанёс их подопечному серию смертельных ударов отравленным кинжалом. После этого разъярённые воины конечно убили парня, не дав ему возможности убежать.

Правдивость этой легенды остаётся под сомнением, возможно убийство визиря Низама Альмулька на самом деле было заранее спланировано Хасаном, мы об этом уже не узнаем. Но весть убийстве визиря быстро обошла и шокировала весь исламский мир. Резонанс был такой силы, что подтолкнул Хасана ибн Саббаха к созданию отряда профессиональных убийц (ассасинов). Этим войнам не были преградой ни массивные крепостные стены, ни огромные армии, ни преданные телохранители. Они несколькими точными ударами могли обезглавить любую армию или целое государство. Их серьёзно боялись как полководцы, так и монархи. Именно так появилось братство ассасинов, а Хасан ибн Саббах становится первым «Старцем Горы» (верховным лидером ассасинов). Спустя века, слово ассасин станет нарицательным, и им начнут называть наёмных убийц по всему свету.

Три версии деятельности и подготовки ассасинов

Первая версия, она же самая фантастическая, показана в игре и фильме. Согласно ей, ассасины имели телескопические клинки (ради первых версий которых им даже отрезали один палец), и прочее современное вооружение, были идеальными воинами. Короче, мало чем отличались от японских ниндзя в голливудском исполнении.

Согласно второй версии, она же самая простая и якобы достоверная, ассасины пользовались чаще всего обычными ножами (возможно с лезвием покрытым ядом), которые разрешалось носить даже простолюдинам (ввиду отсутствия столовых приборов). С ножом можно было прийти в гости, и это не вызывало никакого осуждения. (Кстати, у скандинавских викингов нож на поясе был отличительным знаком свободного человека от раба или слуги. И тоже не считался за серьёзное оружие, активно применяясь в бытовых нуждах.)

Согласно данным самих низаритов, за все 183 года (период существования их государства) ассасины ликвидировали всего 93 человека. При этом потеряв 118 ассасинов. Отмечается, что многие ликвидаторы даже не пытались скрыться после совершения убийства, а выкрикивали послание от духовного лидера. Этот нюанс отличает их от профессиональных киллеров и приближает к современным террористам (религиозным фанатикам). Согласно этой версии, ассасины чаще всего маскировались под обычных горожан или нищих оборванцев, просящих подаяния у местного правителя.

Третья версия является золотой серединой (и выглядит наиболее правдоподобной с моей точки зрения). Согласно ей, Старец Горы ответственно подошёл к подготовке ассасинов. Так они имели хорошую физическую форму, изучали боевые искусства, прекрасно владели всеми видами современного оружия (которое было доступно в исламском мире). Плюс они хорошо знали историю, религию и культуру разных народов, даже изучали актёрское мастерство и маскировку. Благодаря чему, могли подобраться к будущей жертве, используя маскировку под монахов, купцов, нищих или даже местных стражников. Эта версия самая правдоподобная, поскольку если при первом покушении ещё можно было использовать эффект неожиданности. То с каждым успешным покушением (поскольку проваленные покушения ещё можно было скрыть) был большой резонанс, после которого охрана всех монархов и военачальников наверняка усиливалась. А всех посетителей тщательно обыскивали и допрашивали о цели визита.

Согласно третьей версии, проповедники низариты кроме вербовки последователей, ещё собирали разведданные для Старца Горы. Которые позднее помогали ему лучше ориентироваться в политической ситуации и находить индивидуальный подход к каждой цели.

Шиитская философия позволяла ассасинам идти на нестандартные ухищрения. Например, им не запрещалось принимать крещение и становиться послушниками монашеских орденов. Что давало им возможность на протяжении многих лет притворяться добропорядочными христианами, на самом деле оставаясь спящими агентами.

Причина успеха методов ассасинов

Рассмотрим, в чём же причина такого успеха ассасинов, позволившего им войти в историю на долгие века. Ответ на самом деле прост. В те далёкие времена конфликты между монархами чаще всего развивались по одному сценарию и решались одним способом. Благородные господины ссорились, после чего публично высказывали своему оппоненту всё, что о нём думали, затем официально объявляли войну. Их полководцы собирали армии, и стоя на холмах друг против друга (рядом с виновниками войны), наблюдали за тем, как в низине обычные солдаты и младший офицерский состав сходились стенка на стенку, убивая друг друга.

Хасан ибн Саббах, будучи мудрым правителем, сделал простой вывод, что если убрать этих ряженых шутов (из монархов того времени мало кто был аскетом, а их типичная одежда не сильно отличалась от «королевских» нарядов Киркорова), то необходимость в войне просто пропадает. Стоит заметить, что он оказался прав. Как только от рук ассасина умирал очередной агрессивный правитель, его войска расходились (поскольку солдатам оплачивался прежде всего срок службы, а не количество пережитых сражений). А наследники устраивали споры и междоусобицы. Среди простого народа в это время плодились слухи и нарастали тревожные настроения.

Иерархия ассасинов

Рядовыми членами братства были «фидаины», именно они чаще всего были исполнителями смертного приговора. Обычно они действовали в слепом повиновении, не задавая лишних вопросов (аналог рядовых солдат).

Если «фидаины» выживали после успешных заданий, то могли получить повышение до звания «рафИка» (аналог младших офицеров).

Выше них по иерархии шли «даи». Они обычно передавали волю Старца Горы фидаинам и рафИкам (аналог средних офицеров).

Привилегированными членами ордена были «дай аль-кирбаль». Они уже посвящались во все тайны ордена наравне со Старцем горы (аналог старших офицеров).





Интересно, что в первой игре про Альтаира, использовалась реально существующая иерархия ордена ассасинов. Например, Рафик был начальником бюро в Дамаске, и это не его имя, как казалось на первый взгляд, а звание. Сам Альтаир в самом начале сюжета игры имеет звание Даи, что подтверждают стражники, приветствующие его у входа в цитадель во время первого посещения Масиафа. Позднее это звание получает и Малик, после доставки яблока Альмуалиму, что фигурирует в разговоре Альтаира и Малика во время миссии по убийству Мажд-ад-Дина.