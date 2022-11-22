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«1С:Предприятие» стала самым популярным программным продуктом компании «1С». Используется для автоматизации деятельности на предприятии (включая бухгалтерию, склад и кадры). Написана на языках программирования C++, C#, SQL, имеет встроенный язык программирования 1С:Предприятие, позволяющий производить тонкую настройку программы под каждого клиента. Встроенный язык программирования имеет сходства с языками Pascal, Java Script, Basic.

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Что такое «1С:Предприятие 8» простыми словами

По мнению самих программистов, платформа «1С:Предприятие 8» имеет свои особенности:

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• Может работать в файловом и серверном вариантах;

• Имеет независимую систему учёта, легко устанавливаемую и настраиваемую;

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• Является мощной экосистемой для программистов, имеет все необходимые инструменты для настройки под любого пользователя;

• Имеет приятный интерфейс, не надоедающий за многие годы;

• Является выгодным решением для бизнеса (дешевле западных аналогов);

• Имеет большую сеть франчайзи, и оказывает услуги начального обучения программистов и пользователей;

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• Обширная база знаний, накопленная за многие годы;

• В программе средняя скорость выполнения алгоритмов;

• Во встроенном языке программирования отсутствуют классы, анонимные функции и прочие современные фичи. Хотя для многих задач они пока не требуются.





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«1С:Предприятие 8» имеет платформу (аналог «движка»), ставшую промежуточным звеном между программой и базой данных. Программы для данного «движка» называют конфигурациями. Типовые конфигурации пишут сами разработчики (на них следует ориентироваться для уменьшения проблем при обновлениях). А рабочие конфигурации (что называется под ключ) пишут уже сторонние или штатные программисты в компаниях (все они проходят сертификацию в 1С).

В конфигурации описывается структура базы данных, тексты процедур, хранящиеся в отдельных модулях и прочие особенности программы, настроенной под конкретного клиента.

Получить сертификат «1С:Специалист» является первоочередной задачей для начинающего программиста или администратора программ "1С". Для получения сертификата нужно пройти аттестационный экзамен. Он довольно сложный, согласно статистике, с первого раза его проходят лишь четверо из десяти аттестуемых. Что требуется для подготовки, и расписание самих экзаменов написаны на официальном сайте 1С.

История создания и монополизм на российском рынке

Первая программа 1C была написана братьями Борисом и Сергеем Нуралиевыми в 1991 году, они являются основателями компании «1C». Интересный факт, своему названию 1C обязана быстрому ответу программы, выдаваемому не более чем за одну секунду.

В то время на рынке бухгалтерских программ уже имелись довольно популярные аналоги: «Инфобухгалтер», «Парус», «Финансы без проблем», «Инфин», «Турбобухгалтер». Но они проигрывали 1С по обширности сети сбыта и гибкости настроек, что и сделало её монополистом российского рынка.

Первая версия программы была написана под DOS (одну из первых операционных систем). Изначально она была слабее конкурентов, но в неё был встроен собственный макроязык программирования, позволяющий проводить тонкую настройку программы, расширяя её функционал. Программу было возможно адаптировать под любое предприятие. А дистрибьюторы (официальные продавцы) могли не только продавать, но и заниматься внедрением, получая дополнительный доход. Отмечу, что внедрение процесс трудоёмкий и не всегда быстрый, если компания большая. У внедренцев оплачивается по тарифу каждое обращение от клиента, что обеспечивает программистам приличные зарплаты.

По словам Бориса Нуралиева, в 2015 году у «1С» было уже более 200 дочерних и совместных предприятий. Позднее их число только увеличивается.

Согласно данным аналитиков CNews Analytics, компания «1С» по итогам 2020 года возглавляла рейтинг отечественных поставщиков программного обеспечения «Крупнейшие ИТ-разработчики России 2020». Её выручка составила 65,01 млрд рублей.

Устройство базы данных

«1С:Предприятие 8» имеет базу данных, в которой хранятся приходы и расходы, данные о сотрудниках и прочая информация. База данных может быть файловой или серверной.

В первом варианте вся база данных содержится в одном файле (имеющим расширение «1cd»). При этом платформа устанавливается на все компьютеры и напрямую считывает/заполняет базу данных.

Плюсами файлового варианта считаются низкая стоимость и простота развёртывания.

Минусом стала закрытая структура файла «1cd», отсутствие единой системы, взаимодействующей с базой данных. В итоге её проблематично использовать при числе пользователей больше 30. Также, при разрастании базы данных до 15 ГБ (и более) появляются сбои при динамическом обновлении. Как отмечают программисты, исправлять такие сбои довольно сложно, а утилита для починки базы не всегда её правильно чинит, а иногда даже портит.

Решением проблемы стало ежедневное резервное копирование базы данных. Плюс народные умельцы написали специальные утилиты для работы с файлами базы данных.

Более прогрессивным стал серверный вариант, когда для хранения базы данных используется SQL-сервер (ранее это был только MS SQL, но с версии 8.2.14 стало возможно использовать Firebird PostgreSQL, IBM DB2, Oracle Database). При этом сама платформа использует трехуровневую архитектуру.





В серверном варианте часть кода выполняется на клиентском ПК, а другая часть на сервере. С базой данных взаимодействует только сервер (что позволяет работать с одной базой большому числу сотрудников). Начиная с версии 8.2, кроме традиционного режима работы, названном режим «толстый клиент», появилось пара новых режимов работы: «тонкий клиент» (когда ПК пользователя выступает в роли терминала) и «web-клиент» (для работы через браузер).

Плюсами серверного варианта стали распределение нагрузки, открытость базы данных, отсутствие ограничений по числу пользователей.

Минусами стали стоимость, поскольку приобретать нужно отдельно клиентские лицензии на каждый ПК, отдельно лицензию на сервер 1С, плюс лицензию на сервер SQL (если используется не бесплатный). Иногда могут появляться сложности в работе базы данных.

Отличием и плюсом серверного варианта базы данных стало большее число настроек, но при этом все настройки производятся в диалоге установки и не требует что-либо прописывать в отдельных файлах (как это практикуется у многих программ). Основную сложность представляет установка и настройка SQL-сервера, ввиду большого числа настроек и необходимости изучения дополнительных инструкций, чтобы всё правильно настроить.

Как образуется цена приобретаемой программы

Закупочная цена всего программного обеспечения серии «1С:Предприятие», вдвое меньше рекомендуемой фирмой «1С». Маржа продавца ПО составляет 50% - подоходный налог. Дистрибьюторы получают большое количество фирменных материалов (от справочников, до рекламной продукции). Поэтому стоимость продуктов 1С везде примерно одинаковая, отличается лишь качество сопровождения, которое напрямую зависит от квалификации программистов.

Техническая поддержка

Условия технической поддержки программного обеспечения системы «1С:Предприятие» отличаются в зависимости от версии программы, комплектации поставки, а также времени выпуска продукта. Для оформления поддержки, пользователю нужно подписаться на «информационно-технологическое сопровождение», сокращённо ИТС.

В техподдержку входит предоставление доступа к разделу с обновлениями для платформы и конфигураций. Также предоставляется доступ к информационным разделам, описывающим особенности работы 1С. Плюс предоставляется диск с полезными материалами. Ещё есть фирменный форум, но он сильно уступает народному.

Также можно писать электронные письма в компанию 1С, но на них либо не ответят, либо придёт ответ робота: «Письмо передано в отдел разработки». Для программистов основную пользу представляют информация в интернете и встроенная в конфигуратор справка.

Резервное копирование

Для резервного копирования базы данных используются встроенные в программу средства, и дополнительные программы. В клиент-серверном варианте на СУБД Microsoft SQL резервное копирование базы данных может проводиться средствами SQL.

Из сторонних программ, имеются универсальные решения, например, Acronis Backup, Acronis Recovery, Handy Backup, Symantec Backup Exec, и специализированные, например, Effector Saver.

Система защиты

Для защиты бухгалтерских программ от несанкционированного использования служат аппаратные ключи HASP (внешне похожие на USB флешку, а по сути ей и являются). Но как показала практика, защита оказалась дырявой. Например, программист Сергей Давыдюк написал программный эмулятор системы защиты, получив в 2005 году условный срок на пару лет.





В базовых конфигурациях 8 версии программы появилась защита через электронный ключ (его нужно активировать после приобретения программы). На сегодняшний день по умолчанию используется электронный ключ, а аппаратные ключи продаются дистрибьюторами по запросу.

Интересно, что Сергей Давыдюк написал свою программу «sable» (возможно намекая на поговорку кривой, как турецкая сабля) на основе кодов хакера Mete0. А среди пользователей «sable», были и покупатели лицензионных версий 1С. Оказалось, что встроенная в «1С: Предприятие» защита не давала программе запускаться на некоторых конфигурациях компьютеров (тот случай, когда хакеры реагируют оперативней разработчиков). Сообщается, что первая публичная демонстрация исходного кода эмулятора HASP проводилась хакером Mete0 в августе 1997 года в одной из эхоконференций FIDO.