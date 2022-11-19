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15 ноября 2022 года многие пользователи «1С:Предприятие 8» не смогли приступить к работе, в результате массового сбоя программы. Требовалась установка обновления, которое, однако не гарантировало полную работоспособность программного продукта.

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Разработчики опубликовали список проблемных версий своей программы:





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В них разработчики якобы обнаружили критическую проблему, закрывающую клиентское приложение спустя всего несколько минут после начала работы в программе. В результате несохраненные пользователем данные стираются.

Сообщается, что эта проблема появляется в тонком и толстом клиентах для Windows. Проблема отсутствует в тонком и толстом клиентах под Linux и macOS, и также её нет в web-клиенте для всех операционных систем. На сервере 1С:Предприятие данная проблема также не была зафиксирована. Разработчики 1С предполагали, что многие пользователи проблемных версий не смогут работать без обновления программы, начиная с 15 ноября 2022. Если у пользователя другая версия 1С, то она будет нормально работать без обновлений.

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Клиент называется «толстым», когда для своей работы он требует много ресурсов компьютера. При этом толстый клиент использует все возможности 1С по части кода и его рационально устанавливать на относительно мощных компьютерах и в случае маленькой пропускной способности интернет-канала в компании.

Тонкий клиент уже не требует много ресурсов компьютера, но требует более скоростного интернета, в этом случае большая часть вычислений происходят на сервере, а компьютер пользователя выступает в роли терминала (когда оператор загружает данные и получает результат вычислений). Тонкий клиент позволяет использовать устаревшие компьютеры, но через тонкий клиент 1С невозможно дорабатывать конфигурации (поскольку основная часть кода находится и выполняется на сервере).

Рассмотрим что из себя представляет «1С:Предприятие 8»

«1С:Предприятие» является единой платформой для автоматизации деятельности любого предприятия, например, бухгалтерского, кадрового и финансового учета. А значит, это довольно громоздкая платформа, производящая большое количество различных вычислений. А как подсказывает жизненный опыт, всё большое и громоздкое имеет высокую уязвимость к сбоям. И тут дело не в собственном языке программирования, и не в квалификации программистов (которая довольно высокая), а скорее в сложности и многофункциональности самой платформы. Также 1С имеет свой собственный язык программирования и позволяет конфигурировать программу под конкретные нужды любой организации.

Причина сбоя 15 ноября 2022 года и её решение

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15 ноября большое число пользователей «1С:Предприятие 8» столкнулись с невозможностью войти в программу. Так при запуске 1c, программа выдавала им ошибку «Неправомерное использование программного продукта».





По информации от представителей 1С, они экстренно выпустили обновления программы, исправляющие проблему запуска системы «1С:Предприятие». И ввиду срочности выпуска обновлений, в некоторых версиях платформы якобы могут присутствовать ошибки. Для исправления этих ошибок они просят своих клиентов воспользоваться соответствующими инструкциями на их сайте.

По информации разработчиков, клиенты 32-разрядных серверов на версиях платформы: 8.3.22.1704, 8.3.21.1622, 8.3.20.2180, 8.3.19.1723, 8.3.18.1957, 8.3.17.2757 могут самостоятельно аварийно завершаться (теряя не сохранённые данные). Далее они проводят список исправленных версий серверов и подробные инструкции по их установке.

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Также сообщается, что в 13 версиях версий платформы «1С:Предприятие 8» (подробный список смотрите выше) была выявлена критическая проблема, приводящая к закрытию клиентского приложения спустя несколько минут после начала работы пользователя в программе.

При этом данные, ранее сохранённые в базе, не пострадают, а несохранённые данные скорее всего будут утеряны.

Сообщается о вероятности проявления этой проблемы именно с 15 ноября 2022 (интересно, откуда появилась привязка к этой дате?). Разработчики 1С предполагают, что многие пользователи перечисленных проблемных версий не смогут полноценно работать. Поэтому они просят пользователей проверить используемую ими версию 1С и при необходимости её обновить.

С другой стороны, по сообщениям сообщества пользователей 1С, на пиратских форумах 1С также сообщают о проблемах. И появилось мнение (официально пока не доказанное), что на самом деле никакой «критической проблемы» не было, а в новую версию «1С:Предприятие 8» просто был внедрён новый механизм определения пиратского эмулятора ключей, и разработчики закрыли способ обхода ключей через динамическую библиотеку techsys.dll.

«Вы стали жертвой подделки программного обеспечения»

Именно это сообщение получили многие пользователи 1С. Причиной могло стать срабатывание защиты от незаконного использования лицензионного продукта. Защита может применяется правообладателем на законных основаниях, согласно статье 1299 ГК РФ (Глава 70. АВТОРСКОЕ ПРАВО, статья 1299 «Технические средства защиты авторских прав»), при наличии на компьютере пользователя нелегального эмулятора ключа защиты, или иных средств взлома.

Однако многие пользователи, легально купившие 1С, получили сообщение: «Вы стали жертвой подделки программного обеспечения». И пару кнопок: «Подробнее» и «Завершить работу».





По сообщениям пользователей на профильных форумах, при этом их версия программы была официально куплена, были установлены все необходимые ключи защиты и также установлена последняя версия 1С. Они пишут, что за день до сбоя, компания 1С прислала срочное сообщение о необходимости обновить платформу, разработчики ссылались на некие «Внешние условия», но не уточняли какие именно. Пользователи предполагают, что в некоторые релизы программы была внедрена новая защита от пиратов и её активация была настроена именно на 15 ноября. Но в результате что-то пошло не так, и кроме пиратов, пострадали и многие легальные пользователи (понеся при этом ощутимые финансовые потери). Соответственно признание своей ошибки представителями 1С может вылиться в многомиллионные выплаты пострадавшим официальным пользователям, что наверняка превысит пользу от заблокированных пиратов. Но само наличие данной защиты пока официально не подтверждено экспертами, поэтому действует презумпция невиновности.

Последствия сбоя 15 ноября 2022 года

Сообщается, что история имеет продолжение, у некоторых клиентов и партнёров «1C» проблемы долгое время не могли быть решены. Например, вечером 17 ноября не работали многие сайты «1С», такие как users.v8.1c.ru, its.1c.ru, сайт с обновлениями info83.1c.ru (на вечер 19 ноября все перечисленные сайты уже доступны). А исправляющие обновления разработчики рекомендовали скачивать со страницы со списком обновлений releases.1c.ru/total.

Пока разработчики признали только допущенные ими ошибки (не уточняя точных причин).

Информация от официального дистрибьютора фирмы “1С” в Москве, Московской, Тульской и Владимирской областях

В ответ на сложившуюся ситуацию, один из пользователей профильного форума написал, что юридический отдел их компании готовит иск на 990 млн. рублей к разработчикам 1С. Для покрытия понесённых убытков и издержек ввиду вины 1С. И наверняка это иск будет не единственным...