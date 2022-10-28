На днях США передали Киеву пару ЗРК NASAMS, ранее они их долго обещали, а теперь, когда Киев полностью погрузился в темноту, решились. Факт передачи подтвердил генеральный директор компании Raytheon Technologies Грег Хейес. По слухам, США используют данные установки для защиты воздушного пространства Вашингтона. Видимо поэтому их долго не отдавали, боялись, что ВС РФ на практике вскроют все слабые места их воздушной обороны. Комплексы планируется развернуть в ближайшие дни, всего США собирались передать 8 ЗРК NASAMS.
Рассмотрим подробнее, что за это зверь такой и стоит ли его бояться.
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NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) в переводе с английского означает передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс. НАСАМС создавался для атаки маневрирующих аэродинамических целей на малых и средних высотах (крылатых ракет, авиации, дронов), относится к системам ПВО малого-среднего радиуса действия. Используется чаще всего для обороны воздушного пространства над важными объектами
ЗРК NASAMS был разработан в далёком 1998 году норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с компанией Raytheon (США) и предназначался для замены зенитных ракетных комплексов Improved Hawk вооруженных сил Норвегии.
Состав
Рассмотрим применение НАСАМС в войсках. Основной тактической единицей ЗРК NASAMS считается батарея (основное огневое или ударное тактическое подразделение). В состав батареи входят 3 огневых взвода. Они состоят из 12 пусковых установок (сокращённо ПУ) по 6 зенитных управляемых ракет (сокращённо ЗУР), и 3 радиолокационных станции (сокращённо РЛС), и 1 оптоэлектронного комплекса наведения NTAS. Итого батарея включает 72 зенитных управляемых ракеты, из которых 54 может выпустить по различным целям в течение 12 секунд.
Информация о воздушном пространстве получаемая от всех РЛС (с периодом обновления данных всего 2 секунды) поступает на пункт управления огнем. В него входят 2 мощных компьютера (конфигурация не разглашается), многоцелевой пульт модульной конструкции с индикаторами, аппаратура для передачи данных и специальные средства связи (вероятно с шифрованием данных).
ЗРК NASAMS имеют модификации:
NASAMS 2 - данный комплекс отличается от первой версии 1998 года большей мобильностью. Его пусковые установки установлены на шасси с повышенной проходимостью (Bv 206). В состав батареи входят уже 4 взвода вместо 3, потом увеличилось число РЛС AN/TPQ-64, уже 6 вместо 3, 12 пусковых установок вместо 9.
NASAMS 3, модификация появилась в 2019 году, имеет более обширный арсенал ракет, включая управляемую ракету AIM-9X и ракету высокой дальности AMRAAM-ER. Также комплекс совместим с IRIS-T (ракетами класса «воздух-воздух» малой дальности, оснащённой охлаждаемой инфракрасной головкой самонаведения). Плюс комплекс получил улучшенную систему управления огнем (сокращённо СУО) и теперь способен объединять в единую сеть ещё больше радаров и пусковых установок.
HUMRAAM представляющий собой самоходный комплекс на базе армейского джипа.
SLAMRAAM представляющий собой самоходный комплекс на базе армейского бронированного грузовика.
Тактико-технические характеристики:
Дальность поражения целей зависит от применяемых ракет, и колеблется от от 20 до 180 км
ЗРК NASAMS - 20 км (ракетой AMRAAM ER - 40 км)
Дальность полёта авиационных версий ракет, км:
- AIM-120A/B: 55-75 км
- AIM-120C-5: 105 км
- AIM-120C-7: 120 км
- AIM-120D: 180 км
Максимальная высота поражения цели составляет 21 км.
Из походного положение в боевое комплекс переходит примерно за 15 минут, а из боевого в походное за 3 минуты (для быстрой смены позиции).