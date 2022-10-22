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Это продолжение статьи «БПЛА блока НАТО, их возможности и слабые места (часть 1)» ссылка кликабельна.

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По мнению независимых экспертов, на сегодняшний день украинские военные активно используют более 6 тысяч БПЛА. Львиная часть беспилотников являются гражданскими моделями, зачастую доработанными кустарным способом. Их возможности обычно ограничены 30 минутами полёта и дальностью до 7 километров от места запуска.

Тактика применения дронов максимально примитивна. Вблизи линии фронта паркуются внедорожники, из которых дронами управляют операторы (согласно некоторым видео украинской стороны, этим занимаются в том числе иностранные наёмники). Беспилотники обнаруживают дислокацию противника и передают их координаты артиллерийским батареям. Также они применяются для корректировки огня, и для атаки с воздуха (дроны-камикадзе) или бомбардировки (военные БПЛА и переделанные гражданские).

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Bayraktar TB2 (в переводе с турецкого «Знаменосец») представляет собой ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотник производства Турции. Приводится в движение двигателем внутреннего сгорания и воздушным винтом толкающего типа. Имеет возможность переноса на подвеске 4 управляемых боеприпасов, находясь при этом в воздухе от 12 до 24 часов. Максимальная дальность удаления от оператора около 150 км, что позволяет применять его для патрулирования территории. Разработкой и производством занимается частная военная компания «Baykar Makina». В июне и августе 2014 года Bayraktar TB2 поставил новый мировой рекорд среди беспилотных летательных аппаратов в классе тактических средневысотных беспилотников по продолжительности полёта, находясь на высоте 8 км целых 24 часа и 34 минуты. Его звёздным часом становится война в Нагорном Карабахе 2020 года. Согласно заявлению Азербайджана, Bayraktar TB2 разбомбили как минимум девять лёгких систем ПВО «Оса» и «Стрела-10» советского производства и множество бронетехники. Число же сбитых дронов достоверно неизвестно, но по данным представителей Армении, они сбили не менее 12 беспилотников. Как показала практика, Bayraktar TB2 максимально эффективны при отсутствии современных ПВО, но при его наличии имеют минимальную пользу.

Военная компания AeroVironment (США) передала ВСУ более 100 разведывательных дронов Quantix Recon. По заявлениям западных маркетологов их невозможно перехватить радиочастотными глушителями (на то они и маркетологи, чтобы давать красивые обещания, а время покажет правдивость их слов). Его точные технические характеристики пока неизвестны.

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Также на Украину отправились более 120 ударных БПЛА Phoenix Ghost. Дрон разработан и производится компанией AEVEX Aerospace (США) и может как вести разведку, так и выполнять ударные функции.

Историческая справка. Барражирующий боеприпас (loitering munition) или дрон-камикадзе представляет собой БПЛА со встроенной боевой частью, способный долго находиться в воздухе, ожидая появления цели. Управляется оператором, но может действовать самостоятельно по заложенному алгоритму. Они сочетают достоинства беспилотника и боевой части авиационной бомбы. Идея их создания появилась ещё в далёкие 1970-е годы. Сегодня барражирующие боеприпасы могут иметь защиту от воздействия РЭБ, и благодаря системам искусственного интеллекта способны самостоятельно находить и уничтожать заданные цели. Они имеют скромные размеры, малошумные, построены из композитных материалов (лёгких и прочных). Их производство дешевле противорадиолокационных ракет, что позволяет использовать дроны-камикадзе роем, загружая системы ПВО противника.

Также возможно ВСУ получат многофункциональные БПЛА MQ-1C Gray Eagle с ракетами AGM-114 Hellfire, имеющие дальность поражения до 300 километров.

Украинский октокоптер R18



Есть у Украины и собственный октокоптер R18, имеющий на борту 2 противотанковые бомбы весом по 2 кг каждая. Плюс у них производится разведывательный дрон Лелека-100 (в переводе "Аист") от компании DeViRo.

Украинский БПЛА Лелека-100



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По некоторым данным на Украину отправятся ещё несколько моделей беспилотников. Например, беспилотники-«камикадзе» Switchblade от AeroVironment, имеющие 2 модификации, Switchblade-300 с дальностью полёта до 10 км, и Switchblade 600 имеющий кумулятивно-осколочную боевую часть, взятую от ПТУР Javelin. Switchblade 600 пробивает до 600–800 мм гомогенной брони за динамической защитой. Имеет контактный и дистанционный взрыватели, дальность удаления от оператора до 40 км, которые пролетает за треть часа. Ранее они поставлялись только для Великобритании.

В бою на средних и коротких дистанциях используются военные мини-дроны, например, Golden Eagle от Teal (США). Он может летать целый час и имеет средства шифрования сигнала и собственную навигационную систему, способную обходиться без GPS. Аналогично оснащены и американские беспилотники Skydio X2.

У ВСУ имеется также массовый беспилотник PD-1, именуемый "народным дроном". Причём он запускается как с катапульты, так и со взлётно-посадочной полосы или даже вертикально. От вида запуска зависит начальная скорость дрона, что критично для уклонения от средств ПВО. Стало известно, что кроме Bayraktar TB2, Турция поставила ВСУ и его модификацию, mini-Bayraktar. Он имеет оптику дневного и ночного видения и предназначен для разведки.

Дроны "гражданского назначения"

Самыми популярными гражданскими дронами на Украине стали аппараты фирмы DJI (Китай), они активно используются обеими сторонами. Они имеют малую автономность, но за это время успевают обнаружить противника и провести по нему пристрелку. Их активно дорабатывают кустарным способом для возможности бомбардировки лёгкими бомбами или гранатами. Для модернизации дронов используют 3D-принтеры, на которых печатают ящики для перевозки боеприпасов со специальными креплениями под конкретную модель беспилотника. Уже неоднократно в бою принимали участие аппараты модельного ряда Mavic от DJI, включая его мини-версию, весом 250 гр. Гражданские модели дронов активно используются как в городских боях, так и в окопных. Нередко с помощью дронов готовились засады на бронетехнику. Также часто БПЛА работают в связке с танком или расчётом артиллерии, выкуривая из зданий или окопов пехоту.

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Кроме продукции DJI используются модельный ряд EVO II от Autel (США). Они могут летать всего 40 минут, но после модификации могут скидывать на противника гранаты для подствольного гранатомёта Vog-17.