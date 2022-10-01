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Сюрпризы или подводные камни АлиЭкспресса

Рассмотрим подводные камни при заказе товаров на AliExpress. В этой статье я опирался на свой личный опыт, опыт моего окружения, и проанализировал многие отзывы в интернете.
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Товары в российских магазинах дорожают не по дням, а по часам, и стремительно набирает популярность торговая китайская площадка AliExpress. Там можно заказать почти любой не скоропортящийся товар, чем уже воспользовались многие россияне. Рассмотрим какие подводные камни могут вас подстерегать на этом пути.

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Иллюзия богатого ассортимента товаров

Заходя на сайт AliExpress буквально глаза разбегаются от огромного ассортимента товаров. Но после сёрфинга по одной определённой категории товаров, понимаешь, что выбор тут на самом деле весьма ограниченный. Продавцов товаров очень много, а производителей уже намного меньше, а нормальных не подвальных производителей, можно пересчитать по пальцам. Львиная доля продавцов торгуют только самыми ходовыми товарами, популярными у покупателей, при этом разброс цен у них не превышает 10% от среднерыночного ценника. Всё как на местных рынках, продавцов много, а товар у большинства с одного оптового склада, отличаются только наценки и условия хранения.

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Конечно остаётся призрачный шанс найти что-то уникальное, но он стремится к нулю, поскольку торговцы не любят рисковать, предпочитая пожертвовать ассортиментом, но не набирать "висяков", которые будут занимать место на складе.

Частичная русификация

Русскоязычная версия AliExpress является машинным переводом с английского языка, причём перевод крайне посредственный, такие изощрённые обороты даже у гастарбайтеров не услышите. Если вам требуется относительно точное (точность на этом сайте понятие очень размытое) описание товара, то выбирайте описание на английском языке. Если английского языка не знаете, то придётся разобраться с корявым машинным переводом. При этом большая часть служебной информации остаётся на английском языке, как и переписка с техподдержкой и продавцами.

Сложный и весьма запутанный поиск товаров

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У меня всегда уходит много времени на поиск нужного товара, на том же OZON или Wildberries найти что-либо гораздо быстрее. Связано это не только с большим выбором почти одинаковых товаров, но и с выдачей большого числа левых лотов, подобранных абсолютно не по теме. Плюс количество узкоспециализированных подкатегорий товаров довольно ограниченно, приходится много скроллить и опять тратить кучу времени.

Неразбериха с размерами одежды и обуви

С одной стороны, на AliExpress представлены таблицы размеров одежды и обуви, но они есть далеко не ко всем товарам, например, на фото показан большой ковёр или картина, а придёт ощутимо меньшего размера, при этом размеров в карточке товара нет, поэтому обман продавцом доказать будет очень сложно. Фактический размер одежды и обуви не обязан совпадать с указанным в таблицах, на подобные ошибки жалуются многие клиенты Али. Плюс китайские размеры зачастую маломерят по сравнению с российскими, например, мне подходят туфли от 42 до 44 размера, в зависимости от китайской фабрики (это проблема есть не только на Али). В интернете хватает фотографий одежды, купленной на АлиЭкспресс, размеры и покрой там зачастую совсем другие, чем на фото в описании товара, как и качество ткани и пошива. У нас китайская одежда славится кривыми швами и торчащими нитками, хотя для остального мира китайцы шьют довольно качественную одежду, только стоит она уже ощутимо дороже.

Поддельные товары

Прежде всего много подделок одежды, аксессуаров, вроде женских сумочек, бытовой техники, особенно смартфонов, компьютерной техники, видеокарт, флешек, переносных жёстких дисков. Например, человек заказывал 4 повер-банка от Xiaomi, из них 2 были подделками, а 1 потерялся по дороге в его город (возможно посылку просто не послали РФ, или её потеряла уже почтовая служба). Также можно вспомнить скандалы прошлых лет, с перепрошивкой USB флешек и переносных жёстких дисков на больший объём. 

Одно время в каждом крупном городе России были магазины с китайскими копиями смартфонов, у которых даже перевод меню был кривой и с корявыми шрифтами. Качество сборки, аккумулятор и фотокамера там оставляли желать лучшего. Плюсом этих смартфонов были низкая цена и поддержка 2-3 сим-карт. Из нашей страны эти магазины пропали после падения цен на фирменные смартфоны, но заказывая на Али бюджетную копию Айфона или крутого Самсунга, вы рискуете получить подобный аппарат.

Дорогая доставка с отслеживанием посылки и большие сроки бесплатной доставки

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У многих малогабаритных и лёгких товаров на АлиЭкспресс есть бесплатная доставка, но некоторые продавцы предлагают доплатить за отслеживаемый трек-номер. Доставка очень медленная (обычно посылки в Россию идут от 20 до 45 дней, а в период пандемии гораздо дольше). Если товар тяжёлый и габаритный, то его доставка обойдётся в приличную сумму. Товары от разных продавцов нельзя объединить в один заказ, каждый заказ придётся оплачивать и получать отдельно. 

Липовые скидки

На Алиэкспресс торговцы используют все доступные инструменты маркетинга, включая фиктивные скидки и якобы выгодный кэшбек. Например, перед распродажей цены специально поднимают высоко, а потом опускают и получаются космические скидки, которые нередко доходят до 90%. В России мухлежом со скидками больше вех грешит «Эльдорадо», у них почти не бывает обычных ценников. Особенно липовые скидки любят давать в период китайской чёрной пятницы 11 ноября и европейской 22-23 ноября. В Алиэкспресс большинство распродаж рассчитаны на приток новых клиентов, а не на удержание старых, как у обычных магазинов.

Высокие цены на фоне китайских конкурентов

Дешёвые цены на AliExpress являются мифом, навязанным блогерами. На самом деле это далеко не самый дешевый китайский онлайн-магазин. Поскольку это просто большая площадка, где торгуют чаще всего мелкие продавцы, закупающие товар мелким оптом, и не имеющие больших скидок от производителей, зато наценку идёт приличная. Для сравнения, крупный ритейлер с большим оборотом делает меньшую маржу, имея при этом большие скидки за крупные партии товара.

Продавцы-оптовики вперемешку с розничными продавцами

Стоит помнить, что некоторые лоты продаются только мелкооптовыми партиями. Причём они будут в одной выдаче с розничными товарами, конечно будет пометка мелким шрифтом, что нужно заказать сразу 10 или 100 штук. Взгляд за подобные пояснения абсолютно не цепляется. Было бы логичнее оптовых продавцов выдавать отдельным списком.

Жульничество продавцов

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Жульничество продавцов выражается не только в навязывании оплаты за трек-номер, поддельном товаре, неправильно указанных габаритах товара, но и в самой конечной стоимости посылки. Например, когда нечестный продавец предлагает несколько расцветок одного товара, или немного разную комплектацию в одном лоте. При этом одна расцветка/комплектация имеет смешной ценник, обычно гораздо ниже рыночной цены. А все остальные расцветки/комплектации имеют обычную цену. Благодаря низкой цене, товар попадает в топ выдачи и получает много переходов, при этом самого товара с низкой ценой постоянно нет в наличии.

 

Второй вариант обмана - низкая цена за сам товар, но высокая стоимость его доставки, как правило в несколько раз выше обычной. В сумме получается обычная или немного завышенная цена, но лот оказывается в топе выдачи. Даже если вы не попадётесь на подобный развод, то всё равно обеспечите продавцу просмотры и потратите на это кучу времени.

Я неоднократно сталкивался, что товары не соответствуют описанию. Например, в период пандемии на Али продавались пустые коробки от видеокарт, под видом дешёвых видеокарт. Про пустую коробку было написано мелким шрифтом в описании товара, причём написано с кривым переводом, либо вообще без него.

Возврат товара - это отдельная история, поскольку именно продавцы решают, обязан ли покупатель оплачивать расходы по возврату товара. Себе в убыток они работать никогда не будут.

Есть даже такой нюанс, как конфискация поддельных товаров (под маркой именитых брендов) на российской таможне. В этом случае продавец ничем не сможет помочь, поскольку не отвечает за таможенные вопросы.

Медленная обработка заказов

Уже оплаченные заказы обычно обрабатываются около суток, хотя в некоторых случаях это занимает около часа. В это время проходит проверка безопасности платежа. После проверки, продавец начинает формировать заказ и упаковывать посылку. Стоит учитывать, что многие продавцы занимаются торговлей на Али в свободное от основной работы время и оперативной работы от них ждать не стоит.

Пропажа посылок

Часть посылок не отправляет сам торговец, видимо считая эти заказы не рентабельными для себя. Другая часть теряется во время доставки. Остаётся получение компенсации после открытия спора, но практика показывает, что полную затраченную сумму компенсируют редко.

Раскрученные плюсы Али Экспресса

АлиЭкспресс несмотря на все минусы стал лидером рынка, прежде всего в этом заслуга системы защиты покупателя. Безопасность покупок обеспечивает система Escrow. Смысл ее в том, что денежные средства за товар продавец не получит до тех пор, пока покупатель не подтвердит в своём личном кабинете факт получения исправного товара. До момента подтверждения деньги зависают на счету гаранта, коим и является AliExpress. Такая система позволяет покупателям защитить себя от китайских жуликов и недобросовестных продавцов. Согласно описанию торговой площадки, она автоматически делает скриншот страницы товара при совершении покупки, это делается для избегания возможных манипуляций с описанием свойств и характеристик товара торговцем. Поскольку он может их редактировать уже после оплаты, тем самым прикрывая себя от гнева администрации. В идеале, если товар пришел дефективным, то открываешь спор, посылаешь фотографии дефектов, после чего тебе возвращают все потраченные деньги. Все сторонники Али утверждают, что такая защита всегда защищает покупателя. Но на самом деле это не так. Например, вот комментарий одного из обманутых клиентов (орфография сохранена): 

"Пришел с Али смартфон ЛиЕко с дефектом транспортировки.

Возникли проблемы с отправкой видео доказательств (низкая скорость)

После всех утрясок вернули только 1700 рублей из 18000 потраченных.

Так что с защитой не всё так просто".

Или другой комментарий: "Заказал зажигалку. Так и не пришла. Пишут, что заказ получен и пришло подтверждение. Заказал микрофон. Прислали не тот! Переписка ничего не дала!"

При отстаивании своих прав учитывайте, что вам будет очень сложно связаться с живыми операторами службы поддержки. Аналогичная проблема сейчас у Amazon, там тоже постоянно отвечает робот с примитивным алгоритмом.

Накрученные рейтинги продавцов и сомнительные отзывы

Давно обратил внимание, что негативных отзывов практически нет, почти везде стоят 4-5 звёзд и куча положительных отзывов. Причём даже в случаях явно подозрительного товара с чрезмерно дешёвой ценой и сомнительным качеством, судя по ошибкам в описании и фотографиям, скопированным непонятно откуда. Многие покупатели ставят оценку 5 просто за доставку, но не за качество товара. А это искажает реальное положение дел.

Поделитесь пожалуйста своим опытом заказов на AliExpress или других аналогичных торговых площадках. Буду вам очень признателен!

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