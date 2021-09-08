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Собираем мощный ПК для игр на максималках

Всех приветствую, сегодня рассмотрим конфигурацию ПК для современных игр на максимальных настройках.
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Ситилинк снижает цену RTX 3060 несмотря на рост крипты
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Всех приветствую, сегодня рассмотрим конфигурацию ПК для современных игр на максимальных настройках от 23 августа этого года, от канала «BRIGman». Процесс сборки компьютера и тесты в современных играх смотрите в ролике. В моей сборке часть комплектующих будут заменены. Также за счёт постоянного роста цен на видеокарты мне не удалось уложиться в бюджет, озвученный в ролике.

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Начинаем сборку, процессор будет от INTEL модель Core i5 11400, под сокет LGA 1200. Наш процессор будет боксовым, то есть сразу с кулером в коробке. Отмечу, что у Бригмана был процессор Core i5 11400F, но в данный момент его нет в наличии. Вот их сравнение кому интересно.

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Для сравнения производительности процессоров и видеокарт я буду пользоваться сервисом chaynikam.info и выражаю им огромную благодарность за титаническую работу.

Наш Core i5 10400 по быстродействию находится среди серьёзных процессоров профессионального уровня.  

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Его базовая частота составляет 2600 МГц, а в бусте он разгоняется до 4400 МГц, что довольно неплохо, особенно для камня с TDP всего 65 Вт. Максимальная температура процессора составляет 100 градусов по Цельсию. Данный процессор поддерживает оперативную память с частотой 3200 МГц и в нём имеется встроенная графика Intel UHD Graphics 730, она будет полезна в случае возникновения проблем с видеокартой. Можно будет например, отдать видеокарту в ремонт, а самому работать с текстами и смотреть видео на встроенной графике, что очень удобно. Заодно сравним производительность нашей Intel UHD Graphics 730 с ближайшими аналогами. Сразу отмечу, что контроллер PCI Express 4.0 имеет 20 линий, что позволяет не ущемлять десктопную видеокарту в пропускной способности.

Видеокарта у нас будет такая же как в видео, это RTX3060 DUAL OC от PALIT. Сейчас её стоимость ощутимо возросла, но будем надеяться, что бум майнинга скоро закончится.


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Материнская плата аналогично взята из сборки Виктора и это GIGABYTE H510M H на чипсете Intel H510. У неё имеется разъём M.2 для высокоскоростных NVMe SSD и есть поддержка оперативной памяти с частотой 3200 МГц. Единственный минус, это наличие всего пары слотов под оперативу. Также не забудем про сетевые игры, ведь тут установлен эксклюзивный игровой контроллер Realtek RTL8118AS, умеющий автоматически распределять ресурсы полосы пропускания вашего интернет канала. Это нужно, чтобы посреди сетевого боя ваш антивирус или лаунчер другой игры, не запустили масштабное обновление, утроив вам неприятный сюрприз.


Оперативную память мы подбираем аналогичную, как на видео, только от компании CRUCIAL, модель Ballistix BL8G32C16U4W, имеющую красивые радиаторы и латентность CL16.

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Жесткий диск мы используем как у блогера, это WD Caviar Blue WD10EZEX объёмом на 1 Тб, скоростью вращения блинов 7200 об/мин и буферной памятью объёмом 64 Мб. 

SSD накопитель возьмём A-DATA Swordfish ASWORDFISH-250G-C, M.2 2280, PCI-E x4, NVMe на 250Гб. Модель аналогична той, что на видео, но уже с памятью 3D NAND.

Блок питания будет альтернативный COOLER MASTER MWE White 600W V2, на 600Вт. Это тихий БП с длинными проводами и сертификатом 80 PLUS.

Корпус подбираем отличный от видео, более дешёвый, но не сильно уступающий по качеству исполнения и продуваемости. Это будет ZALMAN i3 чёрного цвета, типоразмера Midi-Tower с нижним расположением блока питания, четырьмя вентиляторами с подсветкой (всего их может быть 6) и пылевыми фильтрами спереди, сверху и снизу.


Если вы хотите установить все игры на SSD накопитель, то можете установить сразу KINGSTON NV1 SNVS/1000G на 1Тб. Только имейте в виду, что у материнской платы GIGABYTE H510M H имеется лишь один слот M.2.

Благодарю техноблогера Brigman за его видео со сборкой ПК. С меня традиционный лайк и подписка, сборка получилась офигенная! Если видео понравилось и вам, то можете подписаться на канал Виктора на Ютубе.

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