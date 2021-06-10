Сборка бюджетного ПК по видео с канала «Айти Технолог»
Это моя первая статья в новом формате. В качестве эксперимента я буду находить на просторах Ютуба интересные сборки компьютеров, делать их на сайте Ситилинка с публикацией ссылки здесь. Поясню по выбору магазина, в моём городе заказывать у Ситилинка выгоднее всего, плюс пункты самовывоза расположены по всему городу, что даёт экономию на доставке.
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Рассмотрим сборку ПК от декабря прошлого года от канала «Айти Технолог».
Поскольку в Ситилинке не было всех позиций из сборки, я сделал несколько замен на равнозначные по параметрам.
Первое, что бросается в глаза, это сумма сборки. Учитывая дефицит и взлёт цен на видеокарты, стоимость сборки выросла с 33 до 54 с лишним тысяч. Это суровая реальность с которой придётся считаться. Сейчас собирая ПК с новой видеокартой, закладывайте её стоимость в размере суммы всех остальных комплектующих, а то и больше, если это игровой компьютер.
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Рассмотрим саами комплектующие, на видео используется процессор INTEL Core i3 10100F, BOX, на тот момент (декабрь 2020) действительно наиболее выгодный вариант для покупки. В июне 2021 года можно немного доплатить и выбрать уже AMD Ryzen 5 2600, BOX. Вот их наглядное сравнение
Как видим ситуация с соотношением цена/производительность постоянно меняется и сейчас покупка процессора АМД стала немного выгоднее, чем раньше. Но уже через месяц всё может кардинально измениться.
Материнская плата GIGABYTE H410M H сохранила свою актуальность. Как правило её выбирают исходя из требований по необходимым портам и слотам. Если выберете процессор от АМД, то материнскую плату соответственно меняйте тоже, уже под сокет AM4. Дешёвую материнскую плату не рекомендуется покупать для горячих процессоров и видеокарт, поскольку система питания платы будет не рассчитана на такую нагрузку.
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Оперативную память пришлось заменить, на аналогичную про производительности. Напоминаю, что автором видео берётся одна планка на 8 Гб исключительно в целях экономии и для простоты последующего апгрейда! Чтобы не покупать пару модулей по 4 Гб, а потом при апгрейде, продавать их за бесценок, поскольку слотов для оперативы у нас всего два. Если позволяет бюджет, то лучше сразу выбрать два одинаковых модуля по 8 Гб каждый. Чтобы они работали в двухканальном режиме.
Видеокарту тоже пришлось заменить на двухвентиляторную версию от той же Гигабайт.
Производительность в играх останется прежней, а вот охлаждение будет незначительно лучше. Для тех, кто захочет модель из видео, то GIGABYTE nVidia GeForce GTX 1650, GV-N1656OC-4GD возможно появилась в наличии на момент выхода статьи.
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Корпус и блок питания тоже пришлось заменить на аналогичные. Производительность в играх при этом не пострадала))
Если представим, что на работе неожиданно выдали премию, то можно немного проапгрейдить нашу сборку до процессора AMD Ryzen 5 2600, BOX (со сменой материнской платы) и заменить оперативную память на комплект из двух модулей по 8 Гб. Получим ощутимый прирост производительности, особенно если разгоним Ryzen 5 2600. А его разгонный потенциал один из самых лучших в своём классе. Получилась следующая конфигурация.
Пройдёмся подробнее по выбору материнской платы. У нас была модель GIGABYTE H410M H, на сокете LGA 1200 и чипсете Intel H410. Сокет последнего поколения, но бюджетный чипсет не разрешающий ручной разгон. Подробнее про неё можете прочитать на официальном сайте производителя. Для смены процессора потребуется другая материнская плата, я выбрал GIGABYTE B450M S2H V2, на сокете AM4, и чипсете AMD B450. У неё тот же производитель, также есть один слот под M2 накопитель и 2 слота под оперативную память. Вот только стоит она на тысячу рублей дешевле и поддерживает оперативную память с более высокой частотой. Подробнее про неё можете прочитать на официальном сайте производителя.
Модуль памяти заменим на комплект KINGSTON HyperX FURY HX432C16FB3K2/16 у которого есть 2 профиля XMP, с частотами 3000 МГц и 3200 МГц.
Благодарю техноблогера Айти Технолог за его видео со сборкой ПК, с меня лайк и подписка)) Если видео понравилось и вам, то можете подписаться на его канал на Ютубе.
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