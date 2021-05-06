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Разбираю 7 ошибок при выборе компьютера

Рассмотрим мифы о выборе компьютера, которые до сих пор устойчиво сидят в умах людей. Зачастую они мешают принимать верные решения и диктуют точку зрения маркетологов.
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1.      Выгоднее покупать ПК в Китае или Германии, а не в России.

Это не совсем так, например: за тяжёлые и крупногабаритные комплектующие (вроде блока питания, монитора и корпуса) вы заплатите большую пошлину. Также их доставка обойдется дороже, чем покупка в российском магазине. А процессоры и оперативную память там покупать выгодно.

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Другая проблема – гарантийные условия, ибо они работают по законам страны, в которой зарегистрирован магазин или продавец. Были случаи, когда всем известный немецкий магазин заменял комплектующие на аналогичные, по его мнению, без уведомления покупателя. Если вы заказываете видеокарту с определёнными параметрами (например, выходами для старых мониторов), то можете получить другую модель от другого вендора, с другими характеристиками, но аналогичную по цене.

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Продавцы из Китая могут диктовать свои правила. В СМИ описывались случаи с перепрошивкой USB флешек на больший объём, завышение мощности блоков питания и т.д. Сейчас очень популярны сборки на серверных процессорах Xeon (Socket 2011-3), но не все учитывают, что это устаревший сокет для работы с DDR3 оперативной памятью, и сами процессоры предназначены для серверов, а не игр. Современные игры они потянут в лучшем случае на средних настройках, на высоких могут начаться проблемы вроде фризов.

Если вы покупаете ПК на территории РФ, то гораздо выгоднее и безопаснее делать это в крупных магазинах, которые дорожат своей репутацией. У них цены зачастую ниже, чем у небольших несетевых магазинов, но встречаются и исключения.

2.      В покупку ПК нужно вкладывать все доступные деньги, чтобы он служил дольше.

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Это очередной миф. Компьютер состоит из комплектующих, их условно можно разделить на 3 категории: 

    • бюджетные (с экономией на дизайне, упаковке и элементной базе);
    • среднебюджетные (с минимальной экономией, либо без неё); 
    • игровые (обычно без экономии на элементной базе, с красивым дизайном и упаковкой).

У каждой категории есть свои минусы. Бюджетные комплектующие могут поставляться вовсе без коробки, просто завернутыми пакет или упаковочную плёнку. И вам нужно будет проверять их целостность. 

Среднебюджетные могут содержать дешёвые основные элементы, о которых в характеристиках нет ни слова. Поэтому важно читать обзоры и отзывы, а также сверять номер ревизии, если их было несколько! 

Покупая игровые комплектующие, мы переплачиваем за бренд. У них встречаются нестандартное энергопотребление (после заводского разгона), габариты и вес. Например: игровая видеокарта может занимать очень много места в корпусе (2-3 слота и длину около 30 см), иметь высокое энергопотребление и требовать надёжную фиксацию. Некоторые корпуса имеют специальную планку для дополнительной фиксации видеокарты, как Zalman Z3 Plus.

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Можно покупать бюджетные комплектующие, если они зарекомендовали себя надёжной работой, но гораздо важнее наличие ИБП, отсутствии ручного разгона, своевременная замена термопасты и чистка корпуса от пыли. А стоимость его комплектующих отходит на второй план.

3.      Готовый ПК всегда стоит намного дороже.

Это не всегда так, за сборку и тестирование готового ПК его производитель обычно берёт плату, но она у всех разная. Данный миф появился после разоблачений недобросовестных компаний-сборщиков ПК, которые включают в готовые сборки так называемые «висяки». Это комплектующие, долго лежавшие на витрине или складе, уже морально устаревшие. Обычно этим грешат магазины, у которых «игровым компьютером» могут назвать откровенную «печатную машинку».

4.      Любой SSD быстрее HDD.

Это очередной миф, поскольку уже есть быстрые жёсткие диски со скоростью вращения 15 000 оборотов и выше. До сих пор продаются бюджетные SSD, показывающие в тестах минимальные скорости. Зачастую эта скорость ощутимо падает, когда диск заполняется под завязку. Поэтому не верим маркетологам и читаем реальные тесты на чтение и запись, которые часто есть в отзывах и обзорах.

5.      SSD формате М2 намного быстрее, чем SATA3, но стоят намного дороже.

Это не всегда так. Если раньше М2 накопители стоили намного дороже SATA собратьев аналогичной ёмкости, то сейчас разница в цене невысока. Нужно учитывать, что как у М2, так и у SATA3 накопителей, разные модели отличаются по скоростям чтения и записи в несколько раз. Поэтому всё зависит от конкретной модели (её цены, объёма и скорости).

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У SATA3 накопителей есть одно преимущество: они подходят для всех современных материнских плат. А вот М2 слот есть далеко не везде. Для обоих форматов уже есть внешние корпуса, чтобы при апгрейде из старого SSD можно было сделать переносной диск.

6.      Чем больше оперативной памяти, тем лучше.

Большинство игровых сборок включают 32 и даже 64 Гб оперативной памяти, хотя такие объемы не всегда нужны. Например, они потребуются блогеру, конструктору, архитектору или геймеру, играющему на 4К разрешении. Для обычных нужд хватает 16 Гб DDR4 памяти.

Для максимальной быстродействия ПК размещайте файл подкачки на SSD накопителе. Если это будет скоростная модель М2 формата, то 32 Гб «оперативы» не потребуются ещё несколько лет.

7.      Корпус и блок питания можно «купить на сдачу».

Довольно часто сборщики ПК на Ютубе советуют cэкономить: купить самый простой корпус или оставить его от прежнего компьютера. Но у самого простого корпуса качество сборки и материалов скорее всего будет ужасным. Например, пластик начнёт со временем рассыхаться, краска отваливаться, а металлические стенки прогибаться от нажатия пальцем. Чтобы этого избежать, необходимо проверить характеристики корпуса. Если толщина металлических стенок 0,4-0,5 мм, то обходим его стороной. Если 0,7-0,8 мм, то вмятин от лёгкого нажатия уже не будет. Далее смотрим число вентиляторов в комплекте и возможность докупить дополнительные. У хорошего корпуса их будет минимум 3-4, и пару штук можно будет добавить.


Блок питания также часто становится предметом экономии, что недопустимо. Поскольку с годами постепенно ухудшаются их параметры, и использовать б/у БП уже опасно, можно спалить всю начинку ПК. Другой момент – китайские ватты зачастую отличаются от мировых. Так на Ютубе хватает тестов блоков питания безымянных производителей, которые при заявленной мощности 550 ВТ и выше, выдают около 200 Вт. Вместо такого 700-1000 Вт БП лучше приобрести брендовый на 500-600 ВТ. Он прослужит дольше и будет защищён от перенапряжения, перегрузки и короткого замыкания.


Вывод: При покупке компьютера нельзя опираться на рекламу и заманчивую цену, а нужно читать отзывы и смотреть тесты готовых сборок. В магазинах с хорошей репутацией можно попросить консультанта собрать сборку как в обзоре у любимого блогера. Или назвать программы, в которых будете работать (либо игры и на каких настройках хотите играть), и вам подберут оптимальную сборку. Если хотите перестраховаться, то опубликуйте её на ресурсах, где советуют комплектующие, но там хватает к сожалению и диванных экспертов.

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