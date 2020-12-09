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Популярные видеокарты 2020 - от GT 1030 до RTX 3070

У каждой видеокарты есть свои особенности, так одни раскрывают себя лишь при определённых обстоятельствах. Другие и вовсе выступают более дешёвой альтернативой своей предшественницы, по производительности зачастую ей проигрывая. Попробуем в этом разобраться и рассмотрим наиболее интересные модели видеокарт.
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У каждой видеокарты есть свои особенности, так одни раскрывают себя лишь при определённых обстоятельствах. Другие и вовсе выступают более дешёвой альтернативой своей предшественницы, по производительности зачастую ей проигрывая. Попробуем в этом разобраться и рассмотрим наиболее интересные модели видеокарт. 

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Этот список видеокарт составлен на основе моего личного мнения и может не совпадать с общепринятым, поэтому приветствую аргументированную критику. Начну я с моделей прошлых лет, которые до сих пор могут попадаться на Авито и подобных ему сайтах.

GeForce GT 1030 2 Гб GDDR4

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Первой рассмотрим видеокарту GeForce GT 1030, которая вскоре после своего выхода на рынок получила просто бешеную популярность, поскольку имела на борту 2 Гб GDDR5 видеопамяти. А спустя почти год вышел её непутёвый собрат с 2 Гб GDDR4 видеопамяти. По тестам новая видеокарта очень сильно уступала предыдущей версии, из-за старой и медленной видеопамяти, а вот по цене они были примерно одинаковы. В некоторых магазинах «откровенная затычка» даже стоила дороже своего полноценного собрата.

Прилагаю график с наглядными тестами обеих версий этой видеокарты в сравнении со встроенной графикой Radeon Vega 11 .

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Если сравнивать обе модели, рабочая частота памяти которых равна 2100 МГц и 6000 МГЦ, то увидим трёхкратную разницу в пропускной способности (16,8 и 48,1 ГБ/с). Итоговое превосходство старой версии видеокарты над новой, согласно тестам, на 80-110%.

Radeon RX 560

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Следующей в нашем рейтинге будет Radeon RX 560, которая в отличие от старших RX 570, RX 580, RX 590 не имела особого смысла, ввиду наличия на прилавках магазинов GeForce GTX 1050 Ti, которая стала по настоящему народной благодаря относительно высокой производительности при малом ценнике. Видеокарты RX 560 и GTX 1050 Ti вышли примерно в одно время, и поначалу первая сильно проигрывала второй. Позднее, с выходом новых драйверов, отставание сократилось, но GTX 1050 Ti так и осталась победителем в большинстве тестов.


GeForce GTX 1060 3Гб

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Примерно в это же время продавалась и GeForce GTX 1060 в двух версиях на 3Гб и 6 Гб. При минимальном отличии в цене, младшая версия отличалась не только меньшим объёмом видеопамяти, но и меньшим числом вычислительных блоков. Это делало её покупку невыгодным решением. Именно GTX 1060 с 6 Гб видеопамяти была в своё время оптимальной для максимальных настроек на разрешении Full HD обычного 60Гц монитора.

Как видно из графиков, разница в производительности в среднем составляет 16%. Причём она выше в играх с открытым миром или большими локациями.

GeForce GTX 1660 Ti

Позднее вышла знаменитая GeForce GTX 1660 Ti, у которой впервые появились 6 Гб GDDR6 видеопамяти. Некоторое время она была популярной, несмотря на относительно высокую цену. А потом вышла в свет GeForce GTX 1660 Super, у которой была установлена такая же видеопамять, но она была дешевле Ti версии. Изначально GTX 1660 Super должна была занять место между GTX 1660 и GTX 1660 Ti. Но учитывая ощутимую разницу в цене с последней и при этом минимальное отставание в производительности, GTX 1660 Super стала любимцем публики. А GTX 1660 Ti становится практически никому не нужной. Потом я часто видел её в сборках готовых ПК в магазинах.


До недавнего времени именно GeForce GTX 1660 Super являлась оптимальным вариантом для игр на высоких настройках в разрешении Full HD.

Radeon RX 5500 XT

Аналогичная проблема настигла Radeon RX 5500 XT и её старшие версии RX 5600 XT, RX 5700 XT. Все три видеокарты поначалу буквально проваливали тесты, выдавая вылеты из игр. Поэтому при покупке видеокарты нужно смотреть не только на аппаратную начинку, но и на тесты с отзывами. С выходом новых драйверов ситуация исправилась.


Как видим по тестам, Radeon RX 5500 XT с 8 Гб видеопамяти GDDR6 лишь немного превосходит  более дешёвую GeForce GTX 1650 Super, а версия Radeon RX 5500 XT 4 Гб отстаёт по всем показателям, начиная от производительности и заканчивая энергопотреблением (130 Вт против 100 Вт). Младшая версия является аналогом и конкурентом GTX 1650 Super, а старшая GTX 1660 Super. Обе версии RX 5500 XT на момент своего выхода стоили дороже своих конкурентов от зелёных, но при этом проигрывали им в игровых тестах. А в рабочих задачах наоборот выигрывали. С выходом новых драйверов ситуация может измениться, как это было с RX 580.

Кроме производительности железа и стоимости, большое значение имеет и оптимизация драйверов. Так Radeon традиционно в этом плане отстают от конкурентов. Их популярная модель Radeon RX 580 только в прошлом году наконец получила отличный драйвер, благодаря чему, видеокарта 2017 года до сих пор находится в продаже. В момент выхода она была довольно дорогой, а после выхода очередного поколения видеокарт от “зелёных”, цены на Радеоны сильно снизили и у них начался буквально бум продаж.

GeForce RTX 2060

Одной из относительно свежих видеокарт, которая считалась спорным приобретением, стала GeForce RTX 2060. Она является конкурентом для более бюджетной Radeon RX 5600 XT, которая не поддерживает трассировку лучей.

RTX 2060 пришла на смену GTX 1660 и стала первой видеокартой, поддерживающей трассировку лучей, но при этом рекомендовалось снизить остальные настройки, иначе у некоторых игр начинались проблемы. Обычно это выражалось в падении показателя FPS.

Позднее вышла GeForce GTX 2060 Super с большим количеством вычислительных блоков и увеличенной видеопамятью GDDR6 с 6 до 8 Гб. Но и она не позволяла на разрешении Full HD включать трассировку лучей без снижения настроек графики, хотя и выдавала полноценные 60-70 FPS в большинстве современных игр.


На сегодняшний день двухтысячная серия видеокарт уже снята с производства, и не успевшим приобрести RTX 2060 или GTX 2060 Super придётся ждать выхода RTX 3060. Поскольку RTX 3070 уже не впишется в их бюджет.

GeForce RTX 3070

Теперь перейдём к недавней новинке GeForce RTX 3070, которая вроде бы вышла, но в наличии её почти нигде нет. У неё явно завышенный ценник, ввиду дефицита самих видеокарт в магазинах, а также в ней установлена видеопамять «старого» образца (GDDR6, против GDDR6X у RTX 3080 и RTX 3090). Для примера приведу видео сравнительных тестов RTX 3070 и RTX 2080 Ti, в которых новая видеокарта уступает RTX 2080 Ti почти во всех играх. В играх на разрешении 2К и 4К все 8 Гб GDDR6 видеопамяти полностью забиты, а в некоторых проектах её даже явно не хватает.


Ниже представлены тесты GeForce RTX 3070 в играх от другого блогера. Максимальное энергопотребление 240 Вт, по производительности она примерно равна GeForce RTX 2080 Ti, но также ей проигрывает. Отставание сохраняется и при включении DLSS. В рендеринге RTX 3070 всё же выигрывает у RTX 2080 Ti.


Я считаю, что при выборе видеокарты не стоит слепо верить маркетологам. Нужно всегда сравнивать тесты текущего и прошлого поколений видеокарт, выявляя победителя по соотношению цены и производительности. Сейчас же RTX 3070 стоит в полтора раза дешевле RTX 2080 Ti, поэтому является более выгодным решением.

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