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Не секрет, что для максимально продуктивной работы или результативной игры, человек должен находиться в комфортных условиях. Именно тогда его ничто не отвлекает, и есть возможность добиться поставленной цели. Сегодня мы рассмотрим рабочее место, которое сможет привести к успеху любого человека, будь это программист, писатель или профессиональный игрок в компьютерные игры.

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Начнём с требований к помещению. Богатые люди не зря любят большие дома, поскольку для творчества нужно пространств. Если человек сидит в маленькой кабинке или комнате, то ему скорее всего на подсознательном уровне будет некомфортно. Стены будут давить на его сознание и сковывать творческие способности.





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Поэтому свой рабочий стол нужно ставить в свободном помещении. У рабочего стола не должно быть нагромождений полок, которые будут захватывать периферийное зрение. Оптимально, если ящики будут расположены внизу стола, слева и справа, и выше над головой (когда вы сидите).





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Следующее, что будет Вас отвлекать, это посторонние звуки, мешающие сосредоточиться. Сейчас существуют кулеры и водяные системы охлаждения, практически не издающие шума.

Человеческая психология такова, что мы наиболее продуктивно творим не только в состоянии расслабленности, но и в состоянии стресса. Поэтому некоторым помогают компьютерные игры с глубоким погружением. Например, гоночные симуляторы или шутеры (стрелялки). Во время игры ваш мозг начинает стирать грани между реальностью и виртуальным миром, и верить в происходящее на экране. После этого начинает выделяться адреналин и мозг начинает работать в усиленном режиме. У этого приёма есть и отрицательная сторона, ресурсы человеческого тела и психики не бесконечны. Слишком часто применять этот приём опасно для психического здоровья.

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Хорошо стимулируют мозговую активность свежий воздух и физические нагрузки. Поэтому, если хотите много зарабатывать головой, то придётся осваивать турник, гантели и активный отдых на свежем воздухе. Без этого никак, недаром в современных офисных центрах стали оборудовать спортивные залы и комнаты релаксации. Работодатель заботится не только о Вашем здоровье, но и о повышении вашей работоспособности.

Отдельно стоит отметить важность удобного качественного кресла. Оптимальное для здоровья и ударной работы, оно будет иметь целый ряд настроек и нюансов:

Настройка высоты кресла. Если встать возле стула, то сиденье должно располагаться возле вашего колена. Эта высота очень важна, чтобы в сидячем положении ноги оказались под углом 90 градусов. За настройку высоты кресла отвечает газлифт.

Глубина сидения. Измерьте расстояние от края ягодицы до внутренней стороны колена. Например, длина равна 45 см. 45 - (5-7 см для возможности согнуть ноги в коленях) = 38-40 см. Это оптимальная длина сидения компьютерного кресла. Когда человек сидит достаточно глубоко, то основная нагрузка приходится на бедра и ноги, а не на его спину.

Настройка высоты спинки. Чем выше рост человека, тем выше должна быть спинка. За настройку высоты спинки отвечают такие механизмы как пиастра или винт.

Регулировка подлокотников. Если Ваши руки лежат на клавиатуре или на весу, то это неправильно. После долгого рабочего дня могут неметь пальцы рук или появиться ноющие боли в кистях. Подлокотники позволяют чаще менять положение рук и снимать нагрузку в локтевой и плечевой зоне. Обращайте внимание на мягкие и регулируемые подлокотники.

Регулировка подголовника. Подголовник полезен, если высота кресла отрегулирована под рост человека. Иначе наличие подголовника будет только мешать.

Устойчивая крестовина. Если вес пользователя больше 65 кг, то рекомендуется кресло с хромированной крестовиной. Диаметр этой несущей конструкции, должен варьироваться в диапазоне 640-700 мм.

Надежная роликовая система. Например, в качественных креслах используются нейлоновые ролики. Нейлон не царапает покрытие, имеет шумоизоляционные свойства, а также устойчив к стиранию.





Форма стола тоже очень важна для достижения оптимальной работоспособности. Например, недавно я выяснил, что мне удобнее всего работать за угловым столом. Когда локти опираются о столешницу, а не свисают. Хорошо, если под руками будет игровой коврик для мыши больших размеров. У меня свободное пространство на столе занято непрорезаемым ковриком формата А2, а рядом коврик для мыши. Это позволяет рукам легко скользить, не вызывая потёртостей на коже или одежде.

Чтобы запястья и пальцы меньше уставали, клавиатура и мышь должны быть эргономичной формы. Поэтому желательно не экономить на клавиатуре и мышке, поскольку у дешёвых моделей скромная скорость реакции и присутствуют ложные нажатия. Когда я обучался методу слепой печати по «СОЛО на клавиатуре», то успел на собственном опыте проверить количество опечаток во время быстрого набора. Сейчас я набираю текст на оптико-механической полноразмерной клавиатуре A4 Tech Bloody B805, у которой нет ложных срабатываний.





Системный блок должен быть оптимальных размеров. Поэтому большой короб будет проблематично разместить так, чтобы он был под рукой и не отвлекал от работы. А у компактного будут проблемы с охлаждением, если Вы любитель поиграть, а в нём стоит мощная игровая видеокарта. Стоит помнить, что у продвинутых систем охлаждения обороты вентиляторов сбрасываются, вплоть до полной остановки. А при повышении температуры внутри системного блока, наоборот, скорость вертушек максимально возрастает. В итоге можно получить неприятный вой турбин. При возникновении критического перегрева, процессор будет сбрасывать частоту, а если это не поможет, то система безопасности вашего ПК просто обесточит его. Поэтому компактный корпус практически несовместим с горячими игровыми видеокартами.

Монитору стоит уделить самое пристальное внимание. Желательно, чтобы он был с хорошей матрицей, от которой почти не устают глаза, большой диагональю и разрешением, а также регулировкой по высоте. В идеале экран монитора должен быть матовым, в не глянцевым, чтобы не отбрасывать бликов в случае попадания на него света.

Освещение тоже должно быть соответствующим. Например, я люблю приглушённый свет в помещении, при этом на клавиатуре включена подсветка со средним уровнем яркости и системный блок почти лишён какой-либо подсветки. Если корпус ПК будет переливаться всеми цветами радуги, как новогодняя ёлка, то скорее всего, это будет только отвлекать Вас и негативно влиять на зрение.





Последним пунктом будет вид рабочего стола на экране монитора. Вот несколько рекомендаций из собственного опыта. Я использую несколько крайне полезных программ, облегчающих мне написание статей, в том числе данного текста.

Первая программа это Office Tab. Она позволяет делать у документов Microsoft Office вкладки, как у браузера. Это очень удобно, если требуется одновременно работать с несколькими документами.

Вторая программа Total Commander, всемирно известный файловый менеджер, который позволяет настроить аналогичные вкладки и закрепить их, чтобы можно было переходить вверх-вниз, потом перейти на соседнюю вкладку, а вернувшись на первую, застать её в первоначальном положении.

Третья программа Notepad++, заменяющая стандартный блокнот Windows, и имеющая множество полезных функций. Например, создание вкладок, как у Office Tab, для переключения между блокнотными файлами. А также она имеет автоматическое сохранение текста, чего нет у классического блокнота.

Четвёртая программа FastStone Image Viewer, позволяющая легко сортировать и редактировать фотографии и картинки. Она уже научилась работать с файлами нового формата webp.

Также мне периодически помогает довольно старая программа Download Master, поддерживающая максимально быструю многопоточную закачку файлов. Поскольку современные браузеры до сих пор не могут самостоятельно восстанавливать закачку файлов в случае её сбоя. Вернее, они пытаются это сделать, но далеко не всегда корректно.

Хотел попросить уважаемых читателей присылать свои фото или рисунки идеального рабочего места с Вашей точки зрения. Именного того места, сидя за которым Вы будете твёрдо уверены, что оно поможет Вам работать с максимальной эффективностью. Также попрошу написать о своей любимой программе, которая помогает Вам в работе.