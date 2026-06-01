С каждым годом хакеры совершенствуют свои навыки взлома, регулярно достигая новых высот. С появлением ИИ, их угроза стала ещё актуальней. Недавно в Нидерландах была обезврежена сеть из 17 миллионов «зомби-устройств», используемых злоумышленниками для фишинговых атак, рассылки спама и DDoS-атак

В Нидерландах разоблачили и обезвредили масштабный ботнет из 17 миллионов заражённых компьютеров, ноутбуков, планшетов и смартфонов. Они использовались хакерами для массовой рассылки спама, фишинговых и DDoS-атак. Операцию проводила Национальная полиция Нидерландов при поддержке Национального центра кибербезопасности (NCSC).

Поводом к расследованию послужил доклад эксперта по информационной безопасности специалистам NCSC о подозрительной активности масштабной сети прокси-серверов. По результатам проверки выяснилось, что ботнет управлялся с применением примерно 200 серверов, размещенных в нидерландских дата-центрах. Оперативники провели рейд по изъятию части оборудования, остальные сервера отключили хостинг-провайдеры, ранее не знавшие о незаконном их применении.

Следствие установило длительную работу ботнета контролировавшего более 17 миллионов взломанных устройств. Были заражены не только компьютеры, но и смартфоны, планшеты, маршрутизаторы и устройства для умного дома, имевшие доступ в Интернет.

Было установлено, что ботнет позволял хакерам проводить фишинговые атаки, массово рассылать спам и совершать DDoS-атаки на разные интернет-ресурсы. Также зараженные устройства выполняли роль узлов прокси-сети, помогая злоумышленникам скрывать своё местоположение и выдавая вредоносный трафик за повседневную активность обычных пользователей.

Предположительно, данная сеть может быть связана с сервисом ASocks, предоставляющим прокси-серверы, использующие IP-адреса домашних устройств. Эти сети представляют максимальную опасность, ввиду сложности идентификации своего трафика среди обычного.

Стационарные (статические) прокси — это прокси-серверы, выдающие неизменяемый IP-адрес на весь срок аренды. Они делятся на серверные (для дата-центров) и резидентные (обычные домашние IP, выглядящие естественно для систем безопасности и антифрод-систем).

Национальный центр кибербезопасности Нидерландов предупредил, что подобные ботсети представляют серьёзную угрозу для бизнеса и обычных пользователей. Для снижения риска заражения, специалисты рекомендуют своевременно обновлять ПО, менять базовые пароли на роутерах и умных устройствах, а также применять двухфакторную аутентификацию.

На сегодняшний день расследование продолжается. Информации о задержаниях самих хакеров или их идентификации и объявления в розыск пока нет. Также отсутствуют и подозреваемые по этому делу.





