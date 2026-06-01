Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Pitfalls
В Европе отключили сеть из 17 миллионов взломанных хакерами компьютеров и различных гаджетов
С каждым годом хакеры совершенствуют свои навыки взлома, регулярно достигая новых высот. С появлением ИИ, их угроза стала ещё актуальней. Недавно в Нидерландах была обезврежена сеть из 17 миллионов «зомби-устройств», используемых злоумышленниками для фишинговых атак, рассылки спама и DDoS-атак
реклама

В Нидерландах разоблачили и обезвредили масштабный ботнет из 17 миллионов заражённых компьютеров, ноутбуков, планшетов и смартфонов. Они использовались хакерами для массовой рассылки спама, фишинговых и DDoS-атак. Операцию проводила Национальная полиция Нидерландов при поддержке Национального центра кибербезопасности (NCSC). 

Источник изображения: ChatGPT

Поводом к расследованию послужил доклад эксперта по информационной безопасности специалистам NCSC о подозрительной активности масштабной сети прокси-серверов. По результатам проверки выяснилось, что ботнет управлялся с применением примерно 200 серверов, размещенных в нидерландских дата-центрах. Оперативники провели рейд по изъятию части оборудования, остальные сервера отключили хостинг-провайдеры, ранее не знавшие о незаконном их применении.

реклама

Следствие установило длительную работу ботнета контролировавшего более 17 миллионов взломанных устройств. Были заражены не только компьютеры, но и смартфоны, планшеты, маршрутизаторы и устройства для умного дома, имевшие доступ в Интернет. 

Было установлено, что ботнет позволял хакерам проводить фишинговые атаки, массово рассылать спам и совершать DDoS-атаки на разные интернет-ресурсы. Также зараженные устройства выполняли роль узлов прокси-сети, помогая злоумышленникам скрывать своё местоположение и выдавая вредоносный трафик за повседневную активность обычных пользователей.

Предположительно, данная сеть может быть связана с сервисом ASocks, предоставляющим прокси-серверы, использующие IP-адреса домашних устройств. Эти сети представляют максимальную опасность, ввиду сложности идентификации своего трафика среди обычного.

Стационарные (статические) прокси — это прокси-серверы, выдающие неизменяемый IP-адрес на весь срок аренды. Они делятся на серверные (для дата-центров) и резидентные (обычные домашние IP, выглядящие естественно для систем безопасности и антифрод-систем). 

Национальный центр кибербезопасности Нидерландов предупредил, что подобные ботсети представляют серьёзную угрозу для бизнеса и обычных пользователей. Для снижения риска заражения, специалисты рекомендуют своевременно обновлять ПО, менять базовые пароли на роутерах и умных устройствах, а также применять двухфакторную аутентификацию.

На сегодняшний день расследование продолжается. Информации о задержаниях самих хакеров или их идентификации и объявления в розыск пока нет. Также отсутствуют и подозреваемые по этому делу.


Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

#европа #нидерланды #взлом #хакер
Источник: interestingengineering.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Композиция AC/DC «Back in Black» спустя 46 лет вновь попала в музыкальные чарты
Новая эра ПК: Утекли первые характеристики и высокие цены на ноутбуки Lenovo на Nvidia N1X
Названы предполагаемые конфигурации процессоров NVIDIA N1X и N1
Утечка раскрыла полные характеристики процессоров N1X и N1 за день до начала «новой эры ПК»
Симулятор зоопарка Planet Zoo 2 выйдет 13 октября на ПК и консолях
На базах ВС США могут начать печатать целиком на 3D-принтере 6-метровые военные катера массой 600 кг
Опубликованы предварительные характеристики APU NVIDIA N1 и N1X
Солнце выдало радиовсплеск рекордной длины — 19 дней вместо обычных пяти
В Сети появилась информация о начале сборки в Калининграде новых модификаций кроссоверов BMW
Выяснили, сколько поколений людей сменилось за 300 тысяч лет или за всю историю Homo sapiens
Раскопки перед прокладкой линии электропередач позволили найти в Германии средневековую деревню
Портативная консоль MSI Claw 8 EX AI+ с Intel Arc G3 Extreme обеспечила 80 fps в Forza Horizon 6
Lenovo выпустит ноутбуки Yoga Pro 7 на базе NVIDIA N1 и N1X с ценой от €2769 до €4049
Nvidia и Microsoft анонсировали «новую эру ПК» перед Computex 2026
Разгадана многолетняя загадка скорости вращения Сатурна
Билл Гейтс с дробовиком в странном рекламном ролике Doom для продвижения Windows 95 появился в сети
Intel сравнила fps в играх на Claw 8 EX AI+ с Arc G3 Extreme и ROG Xbox Ally X с Ryzen Z2 Extreme
Вышел первый трейлер тактической RPG Runesmith о гномах-кузнецах
В США впервые в реальном времени отследили начало коррозии урана под действием водорода
Первые ПК с ОС Windows на чипах NVIDIA представят уже на следующей неделе

Популярные статьи

«Звёздные войны. Дарт Мол: Повелитель теней», «Пацаны»: краткий обзор сериалов
PlayStation 4 уходит в прошлое – да здравствует PlayStation 4
Сборка игрового ПК в пределах 30 000 рублей в 2026 году
10 криптовалют, связанных с AI сектором: какие проекты могут выстрелить на фоне бума ИИ
«Stellar Blade» — субъективное размышление на фоне игры
Как создать комфортабельное игровое место для ПК-геймера с возможностью вести стримы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter