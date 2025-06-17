Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

О вероятности подорожания энергоресурсов из-за Ирано-израильского конфликта

Конфликт на Ближнем Востоке вероятно приведёт к удорожанию поставок энергоресурсов. Поднимутся цены как на их транспортировку, так и на страхование судов.
[ ] для раздела Блоги
3
3

Мировая экономика тесно переплетена с политикой, что регулярно приводит к финансовым потрясениям по всему земному шару. Не обошлось без них и в новом конфликте между Ираном и Израилем.

Сложная ситуация с энергоресурсами

реклама



Началось всё с западных санкций для России. Это привело к увеличению стоимости энергоресурсов для США и Европы. На просторах Интернета массово появлялись видео от представителей малого бизнеса этих стран, которые со слезами на глазах рассказывали, что они на грани разорения. Тогда ситуацию немного спасал параллельный импорт и махинации с танкерами. Когда российский танкер в нейтральных водах переливал свою нефть в танкер другого государства. А по закону, уже при 5% примесях сторонней нефти, она формально перестаёт быть российской. Но услуги посредников и удлинение цепочек поставок ощутимо подняли стоимость энергоносителей.

В этой ситуации возросла важность Ормузского пролива, через который проходит 30% мировых поставок СПГ(сжиженного природного газа) и около 20% экспорта нефти и нефтепродуктов. И недавно стало известно, что Иран грозится его закрыть.

Важность Ормузского пролива

На днях правительство Ирана пригрозило закрыть Ормузский пролив ввиду угрозы национальной безопасности. Это решение немедленно скажется сразу на многих экспортерах и импортерах энергоносителей. Среди первых пострадает и сам Иран, который неплохо зарабатывает на грузоперевозках.

реклама



Согласно мнению аналитиков, полная блокировка пролива сейчас выглядит маловероятной. Но вполне реальны захваты отдельных танкеров, которые приведут к значительному удорожанию фрахта и страхования судов.

Так международные гиганты Goldman Sachs и Citigroup пока не ожидают стабильного подорожания газа и нефти. А очередная перестройка цепочек поставок, просто усложнит борьбу с разгоняющейся инфляцией как для развитых, так и для развивающихся стран. Но их мнение вероятно продиктовано недопущением паники на фондовых биржах. Поскольку, если все кредиторы попросят досрочно вернуть свои вложения, то любую компанию ожидает скорое и неминуемое банкротство.

Угроза закрытия пролива и её возможные последствия

Ормузского пролив является стратегически важным коридором, соединяющим Персидский и Оманский заливы. О его возможном закрытии стало известно 14 июня 2025 года. Саму новость озвучил член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари.

Последствия данного шага несложно представить:

  • Пострадают прежде всего конечные потребители (обычные люди), которым придётся оплачивать все издержки. Также убытки понесут многие экспортеры и импортеры энергоносителей. Поскольку через Ормузский пролив проходит почти треть всего объема СПГ и пятая часть нефти и нефтепродуктов.
  • Больше всех достанется Ирану, Ираку, Кувейту, Катару, ОАЭ и Саудовской Аравии.
  • Для России этот вероятный кризис будет наоборот выгоден. Цены на энергоносители вырастут, а именно они составляют ощутимую часть бюджета страны.

История угрозы

реклама



Важно вспомнить, что Иран уже не в первый раз грозится заблокировать Ормузский пролив. Но ранее его ядерные объекты никто не атаковал и не убивал его ведущих учёных с их семьями. 

До этого максимальный градус напряжённости был в 2011 году. Тогда Тегеран рассматривал возможность закрытия пролива в качестве ответной меры на санкции в отношении него из-за ядерной программы. Вторым опасным моментом стал 2018 год, когда США решили выйти из ядерной сделки. Но обе напряжённости так и остались словами — к закрытию пролива они не привели.

Невыполнение грозных обещаний прежде всего связано с большими финансовыми потерями для самого Ирана. Поскольку блокировка пролива также ограничит и его поставки энергоносителей. Тегерану придётся искать другие пути для экспорта газа и нефти в Китай, на долю которого приходится свыше 75% всех иранских поставок.

В прошлые годы власти Ирана ограничивались регулярным захватом иностранных судов. Например, в апреле 2024 года был захвачен израильский контейнеровоз, связанный с компанией Zodiac Group, принадлежащий миллиардеру Эялю Оферу. Также танкеры задерживались иранскими военными в 2022 и в 2023 годах. 

реклама



Мировая экономика довольно хрупкая. Любая угроза, пусть даже и призрачная, влияет на цены. Так угрозы Тегерана и периодические захваты торговых судов, усугубляемые военными действиями в регионе, многими бизнесменами воспринимаются вполне серьезно. Это в свою очередь отражается на стоимости фрахтования судов и их страхования. Даже если угроза не будет исполнена, то рост цен на энергоносители практически неизбежен.

Согласно прогнозу JP Morgan, увеличение рисков для судов поднимет цену на нефть марки Brent до $120–130 за баррель. Уже 13 июня, после новостей об ударах Израиля по ядерным объектам в Иране, нефть активно дорожала и стоимость Brent перевалила за $76 за баррель.

Goldman Sachs прогнозирует небольшой рост цен на нефть, за которым последует расширение предложения (под которым может подразумеваться и снятие санкций с РФ). 

Похожий прогноз дают и аналитики Citigroup, они ожидают плавного снижения цен на энергоресурсы.

А вот в Commerzbank уверены, что ниже $70 за баррель цена нефть марки Brent опускаться не будет. 

Кроме подорожания нефти и газа, аналитики опасаются ощутимого усиления инфляции по всему миру. Поскольку компоненты для многих товаров, особенно это касается автомобилей, электроники и бытовой техники, производятся в разных странах. И сбой в одном месте вызовет эффект домино, приведя к непредсказуемым последствиям, включая безработицу и забастовки.

Выводы

Вероятность закрытия Ормузского пролива довольно высока. Но её останавливают как гигантские финансовые потери многих стран, включая Иран, так и усложнение отношения со стратегическими партнёрами. Поскольку сейчас у Ирана очень высокий расход ракет и беспилотников, а львиная доля средств ПВО была уничтожена изральской авиаций. И теперь Тегерану нужны средства на срочную покупку нового вооружения и средств защиты. Поэтому если пролив и будет закрыт, то частично. вероятнее всего не будут пропускаться израильские суда и их основных партнёров. А остальные страны смогут, пусть и с некоторыми задержками, но продолжать поставки энергоресурсов.

Напишите в комментариях своё мнение об этом вопросе. Насколько реально закрытие Ормузского пролива и к каким последствия оно может привести?

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Telegram-канал @overclockers_news - обновлённый формат нашего канала. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

экономика израиль иран нефть кризис инфляция ормузский пролив
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука Ninkear A15 Pro 2025
+
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G18 (G815) 2025
1
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode UNO 65W 3-Port GaN Fast Charger (CD361)
1
Обзор умного кошачьего лотка AmiCura Cura X1
13
Обзор мини-ПК Khadas Mind 2
6
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC (Launch Edition)
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
5
Обзор планшетного компьютера Blackview MEGA 8
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000GS PCIE5
6
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A15 360
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi запатентовала твердотельную батарею для электромобилей с запасом хода 1200 км
+
Самый крупный танковый завод в мире столкнулся с острой нехваткой кадров
+
Блогер проверил, на что способна GeForce GT 1030 в ААА-играх 2025 года
2
Афганистан готовится к экспорту свежих фруктов в Россию и страны Центральной Азии
4
Что известно об iPhone 17 Pro: улучшенная камера, 8K-съёмка и 12Gb оперативной памяти
1
В ядре Linux 6.17 планируют отказаться от оптимизации под однопоточные процессоры
1
Стоимость Poco F7 с 12 ГБ ОЗУ и 512-ГБ накопителем составит около 500 евро
+
CNN: Операция Израиля против Ирана займёт «недели, а не дни»
19
После обновления до стабильной версии Android 16 пользователи жалуются на проблемы с управлением
1
Производительность процессора AMD FX-6330 оценили в паре с Radeon RX 9060 XT
+
Стало известно, как идет строительство магистрали «Центральная» в Самаре
1
ИИ-сервисы снижают трафик сайтов через Google Поиск
+
Reuters: Boeing спрогнозировал спрос на пассажирские самолёты на ближайшие 20 лет
+
Под Новосибирском планируют построить два завода по переработке отходов за 10,39 млрд рублей
1
Сообщается, что твердотельные накопители PCIe 5.0 останутся на рынке в течение следующих пяти лет
+
TWZ: Неизвестный огромный стелс-беспилотник зафиксирован на секретной китайской авиабазе
+
Сюжетный директор The Witcher 4 обещает только глубокие и харизматичные квесты
+
СМИ: Иран применил новую манёвренную баллистическую ракету "Хадж Кассем" для ударов по Израилю
5
Утечки полностью раскрыли внешность Poco F7
+
Ростех рассказал, как «выращивают» турбинные лопатки для российских авиадвигателей
+

Популярные статьи

О пиратстве - взгляд с другой стороны
23
70 отличных игр для слабых видеокарт с 1 ГБ видеопамяти, в которые интересно играть в 2025 году
1
Итоги гоночного уик-энда 14-15 июня
+
Вспоминаем универсальные кулеры для видеокарт — популярные в прошлом и почти исчезнувшие сегодня
45
Пять игр, которые убедили меня в том, что телефон — это ещё одна полноценная игровая платформа
1
Игры на дисках — главная реликвия былого величия Xbox 360
+
О геймерских традициях, появившихся благодаря ежегодным распродажам Steam
+
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 3
12
О вероятности подорожания энергоресурсов из-за Ирано-израильского конфликта
3
Обзор ноутбука Ninkear A15 Pro 2025
+

Сейчас обсуждают

Biggus Dickus
10:20
Ибупрофен тебе нужен ибо у тебя пукан порван, а не у меня.
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 3
Дато Нижегородский
10:18
Ибупрофен тебе нужен чтобы ты его на хлеб мазал и хавал 😁 или ты ибупрофен пьёшь вместе с пивом?👀
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 3
4pokalin
10:18
Ты нам расскажи, ты же посчитал уже ?
В России рассматривают возможность усиления Тегерана поставками истребителей Су-35
Mekanika
10:13
Что-то 7ка выглядит неправдаподобно. Такое ощущение, что 12Р+24Е будет.
Процессоры Intel Nova Lake-S могут получить до 52 ядер при TDP 150 Вт
ExtenZ
10:11
вся эта катавася пошла с обманом от французоф против иранцев в Габоне, в 197х годах, когда Париж сильно хотел в ядерный клуб Макрон типо не знает, да ?
О вероятности подорожания энергоресурсов из-за Ирано-израильского конфликта
Робин Гудеичь
10:11
Дискуссионный вопрос, сколько тех кто вместо того чтоб учиться - играли, хороня себя заживо?
О пиратстве видеоигр в России — маленькое исследование большой проблемы
Biggus Dickus
10:10
Ты спец по смазкам сразу видно, как часто сам в жопу получаешь? Не переживай, свой ибупрофен прибереги, скоро он тебе понадобится. Или уже не помогает?
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 3
Roditch
10:08
Когда ты покупаешь ключ окольными путями, то твой софт такой же пиратский, как и скачанный с торрента. Разница только в способе активации и поддержке. Фактически продавец может в любой момент отозвать...
О пиратстве - взгляд с другой стороны
Дато Нижегородский
10:05
То есть у тебя уже есть опыт пуканчик ибупрофен смазывать 🤭 а ты хорош 😁
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 3
typym6ek
10:05
Было бы ещё что обозревать...
Краткий обзор бюджетной мыши Smartbuy RUSH X16
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем