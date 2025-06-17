Мировая экономика тесно переплетена с политикой, что регулярно приводит к финансовым потрясениям по всему земному шару. Не обошлось без них и в новом конфликте между Ираном и Израилем.

Сложная ситуация с энергоресурсами

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Началось всё с западных санкций для России. Это привело к увеличению стоимости энергоресурсов для США и Европы. На просторах Интернета массово появлялись видео от представителей малого бизнеса этих стран, которые со слезами на глазах рассказывали, что они на грани разорения. Тогда ситуацию немного спасал параллельный импорт и махинации с танкерами. Когда российский танкер в нейтральных водах переливал свою нефть в танкер другого государства. А по закону, уже при 5% примесях сторонней нефти, она формально перестаёт быть российской. Но услуги посредников и удлинение цепочек поставок ощутимо подняли стоимость энергоносителей.

В этой ситуации возросла важность Ормузского пролива, через который проходит 30% мировых поставок СПГ(сжиженного природного газа) и около 20% экспорта нефти и нефтепродуктов. И недавно стало известно, что Иран грозится его закрыть.

Важность Ормузского пролива

На днях правительство Ирана пригрозило закрыть Ормузский пролив ввиду угрозы национальной безопасности. Это решение немедленно скажется сразу на многих экспортерах и импортерах энергоносителей. Среди первых пострадает и сам Иран, который неплохо зарабатывает на грузоперевозках.

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Согласно мнению аналитиков, полная блокировка пролива сейчас выглядит маловероятной. Но вполне реальны захваты отдельных танкеров, которые приведут к значительному удорожанию фрахта и страхования судов.

Так международные гиганты Goldman Sachs и Citigroup пока не ожидают стабильного подорожания газа и нефти. А очередная перестройка цепочек поставок, просто усложнит борьбу с разгоняющейся инфляцией как для развитых, так и для развивающихся стран. Но их мнение вероятно продиктовано недопущением паники на фондовых биржах. Поскольку, если все кредиторы попросят досрочно вернуть свои вложения, то любую компанию ожидает скорое и неминуемое банкротство.

Угроза закрытия пролива и её возможные последствия

Ормузского пролив является стратегически важным коридором, соединяющим Персидский и Оманский заливы. О его возможном закрытии стало известно 14 июня 2025 года. Саму новость озвучил член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари.

Последствия данного шага несложно представить:

Пострадают прежде всего конечные потребители (обычные люди), которым придётся оплачивать все издержки. Также убытки понесут многие экспортеры и импортеры энергоносителей. Поскольку через Ормузский пролив проходит почти треть всего объема СПГ и пятая часть нефти и нефтепродуктов.

Больше всех достанется Ирану, Ираку, Кувейту, Катару, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Для России этот вероятный кризис будет наоборот выгоден. Цены на энергоносители вырастут, а именно они составляют ощутимую часть бюджета страны.

История угрозы

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Важно вспомнить, что Иран уже не в первый раз грозится заблокировать Ормузский пролив. Но ранее его ядерные объекты никто не атаковал и не убивал его ведущих учёных с их семьями.

До этого максимальный градус напряжённости был в 2011 году. Тогда Тегеран рассматривал возможность закрытия пролива в качестве ответной меры на санкции в отношении него из-за ядерной программы. Вторым опасным моментом стал 2018 год, когда США решили выйти из ядерной сделки. Но обе напряжённости так и остались словами — к закрытию пролива они не привели.

Невыполнение грозных обещаний прежде всего связано с большими финансовыми потерями для самого Ирана. Поскольку блокировка пролива также ограничит и его поставки энергоносителей. Тегерану придётся искать другие пути для экспорта газа и нефти в Китай, на долю которого приходится свыше 75% всех иранских поставок.

В прошлые годы власти Ирана ограничивались регулярным захватом иностранных судов. Например, в апреле 2024 года был захвачен израильский контейнеровоз, связанный с компанией Zodiac Group, принадлежащий миллиардеру Эялю Оферу. Также танкеры задерживались иранскими военными в 2022 и в 2023 годах.

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Мировая экономика довольно хрупкая. Любая угроза, пусть даже и призрачная, влияет на цены. Так угрозы Тегерана и периодические захваты торговых судов, усугубляемые военными действиями в регионе, многими бизнесменами воспринимаются вполне серьезно. Это в свою очередь отражается на стоимости фрахтования судов и их страхования. Даже если угроза не будет исполнена, то рост цен на энергоносители практически неизбежен.

Согласно прогнозу JP Morgan, увеличение рисков для судов поднимет цену на нефть марки Brent до $120–130 за баррель. Уже 13 июня, после новостей об ударах Израиля по ядерным объектам в Иране, нефть активно дорожала и стоимость Brent перевалила за $76 за баррель.

Goldman Sachs прогнозирует небольшой рост цен на нефть, за которым последует расширение предложения (под которым может подразумеваться и снятие санкций с РФ).

Похожий прогноз дают и аналитики Citigroup, они ожидают плавного снижения цен на энергоресурсы.

А вот в Commerzbank уверены, что ниже $70 за баррель цена нефть марки Brent опускаться не будет.

Кроме подорожания нефти и газа, аналитики опасаются ощутимого усиления инфляции по всему миру. Поскольку компоненты для многих товаров, особенно это касается автомобилей, электроники и бытовой техники, производятся в разных странах. И сбой в одном месте вызовет эффект домино, приведя к непредсказуемым последствиям, включая безработицу и забастовки.

Выводы

Вероятность закрытия Ормузского пролива довольно высока. Но её останавливают как гигантские финансовые потери многих стран, включая Иран, так и усложнение отношения со стратегическими партнёрами. Поскольку сейчас у Ирана очень высокий расход ракет и беспилотников, а львиная доля средств ПВО была уничтожена изральской авиаций. И теперь Тегерану нужны средства на срочную покупку нового вооружения и средств защиты. Поэтому если пролив и будет закрыт, то частично. вероятнее всего не будут пропускаться израильские суда и их основных партнёров. А остальные страны смогут, пусть и с некоторыми задержками, но продолжать поставки энергоресурсов.

Напишите в комментариях своё мнение об этом вопросе. Насколько реально закрытие Ормузского пролива и к каким последствия оно может привести?

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