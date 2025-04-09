Сейчас реклама везде: по телевизору, в Интернете, на дорогах, в парках, на стадионах и любых общественных мероприятиях, даже на общественном транспорте и спортивных болидах «Формулы-1». В интернете уже давно появились блокировщики рекламы, сначала для сайтов, а затем и для видеохостингов, вроде YouTube. Недавно стало известно, что Google организовала новый виток ответной борьбы с блокировщиками рекламы.

Противостояние YouTube с блокировщиками рекламы

Если раньше противостояние YouTube с блокировщиками рекламы было относительно вялотекущим, то сейчас оно явно вышло на новый уровень. Пользователи видеохостинга недавно столкнулись с очень длительными рекламными вставками. Зачастую их длительность превышала продолжительность самого видео. На что компания Google уже заявила, что это не является проблемой, а просто было так задумано.

реклама





На площадке Reddit один из пользователей написал о рекламной вставке длительностью 58 минут. Кнопка «Пропустить» на экране так и не появилась. Другие пользователи также поделились своим печальным опытом. Одному из них предлагалось посмотреть 10-часовую рекламную вставку, а другому и вовсе 90-часовую.

Сначала жалобы были без пруфов, пока один из пользователей не выложил фотографию с почти 3-часовым рекламным роликом, точное его время (2:52:16). Причём длительность самого видео составляла всего 49 минут. Кнопка «Пропустить» позднее обнаружилась в левом нижнем углу, а не на привычном месте, где её все ожидают увидеть.

Вскоре в компании Google, которой принадлежит YouTube, заявили о внедрении новой политики показа рекламы. Суть их сообщения сводилась к тому, что реклама очень важна для авторов роликов, помогая им вести свои каналы и монетизировать их. А использование любых блокировщиков рекламы является грубым нарушением условий предоставления услуг видеохостинга. Поэтому YouTube запустил свою глобальную компанию по безумному количеству рекламы. Всем, кому это не нравится, они предложили оплатить подписку на YouTube Premium, позволяющий смотреть видео без рекламы.

реклама





В прошлые годы администрация Ютуба уже противостояла любителям плагинов AdBlock и ему подобных. Например, зритель видел чёрный экран вместо видео, или включалась автоматическую перемотка в конец ролика. Обе проблемы решало простое отключения блокирующего рекламу расширения в браузере.

Потом добавилось принудительное отключение звука. По жалобам на Reddit, ползунок громкости свободно регулировался, но после секунды просмотра видео он снова возвращается в беззвучный режим. И так продолжалось до отключения блокировки рекламы.

Некоторые плагины, например, uBlock Origin ещё обходят данные проблемы. Другой альтернативой стало расширение Ad Speedup, автоматически ускоряющее рекламу в 16 раз.

Отмечается, реклама встраивается на стороне сервера, поэтому её сложно заблокировать. Также выяснилось, что пока новая рекламная политика действует не во всех регионах.

реклама





Единственный надёжный и при этом полностью законный способ отказа от просмотра рекламы — приобретение YouTube Premium, также предоставляющего доступ к музыкальному сервису YouTube Music Premium. Ещё он позволяет загружать видео для просмотра в без доступа в Интернет, проигрывать видео с выключенным экраном и доступен режим «картинка в картинке».

Слева сверху почти часовая рекламная вставка. Под ней пример короткого видео, но идущего более минуты и без кнопки «Пропустить». Справа пример почти 3-часовой рекламы.

Ответ представителей Гугл

Компания Google отреагировала на многочисленные жалобы по аномальному увеличению длины рекламных роликов и невозможности их пропустить. Она просто обвинила в случившемся самих пользователей своего хостинга.

Например, менеджер по коммуникациям YouTube Олува Фалодун заявила, что компания не отвечает за проблемы с пропуском рекламы в видеороликах. Во всём виноваты разработчики блокировщиков рекламы, которые и являются корнем проблемы. А соответственно и зрители роликов, которые эти плагины устанавливают на свой страх и риск. Ситуация напоминает блокировки Ютуба в России, когда эксперименты проводит Роскомнадзор, а официально виновата деградация оборудования Google, которая ушла из страны.

реклама





Также представитель компании рассказала, что на YouTube нет встроенной рекламы, которая бы длилась более одной минуты и её было невозможно пропустить. А пользователи рекламных блокировщиков могут столкнуться с искажением воспроизведения видео на платформе.

Получается, что официально реклама идёт минуту, потом появляется кнопка «Пропустить». Во всём остальном виноваты программные проблемы с плагинами - блокировщиками.

Отношение к рекламе в Google

Недавно появилась шокирующая новость о компании Google. Одно из исследований показало, что Гугл стало намеренно ухудшать качество своего поиска, чтобы пользователи совершали больше запросов и чаще смотрели рекламу. Так оказалось, что лишь 36% запросов в США приводят на сайты не принадлежащие Google или не платящие ей за рекламу. При этом 66% опрошенных считают, что на страницах поиска стало слишком много рекламы. А 35% заметили, что сама реклама стала менее релевантной (меньше соответствующей условиям поискового запроса).

Также Гугл чаще выдаёт ссылки на крупные бренды, даже если те уступают по характеристикам менее известным конкурентам. Аналогичная ситуация у них и с финансовыми запросами, когда предпочтение отдаётся крупнейшим банкам, даже если у тех самые невыгодные условия по вкладам и кредитам. При этом Гугл не публикует независимых сравнений финансовых организаций. В итоге на невыгодных предложениях каждый пользователь может потерять от 200 до 1000 долларов, если последует рекомендация «корпорации добра».

Пример количества рекламы в поисковике Google.

Выводы

Истина кроется, как обычно, где-то посередине. Изначально реклама позволяет зарабатывать блогерам и оплачивать работу и обслуживание оборудования самого видеохостинга. Без неё даже энтузиасты не снимали бы своих видео, поскольку обслуживание любой социальной сети, к которым с оговорками относится и Ютуб, стоит очень дорого. Примером может служить отечественный Rutube, где рекламы одно время было гораздо больше, а полезных видео на порядки меньше.

Но в погоне за прибылью гигантские корпорации ежегодно наращивают объёмы рекламы, используя при этом различные ухищрения, вроде снижения релевантности поисковых запросов.

Затрону и рекламу на Оверах, тут она также необходима для оплаты обслуживания сайта и форума, работы авторов статей и обзора компьютерных новинок. В отличии от Google, сайт не имеет масштабных источников прибыли по всему миру. И тут реклама — суровая необходимость, а не погоня за прибылью.

Альтернатива рекламе есть: это государственное или частное финансирование и платная подписка. Но в первом случае будет так называемая «социальная реклама» государственных проектов или преследование целей частного инвестора. А во втором — сильно ограничена аудитория.

Напишите в комментариях своё отношение к рекламе. Где она должна быть по вашему мнению и в каком количестве. А где её быть совсем не должно.

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