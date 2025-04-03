Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

О сложностях возвращения иностранных брендов в Россию

Периодически появляются новости о желании иностранных брендов вернуться в Россию. Рассмотрим детальнее последние новости и с какими сложностями предстоит столкнуться западным компаниям. А также когда снимут санкции с России?
[ ] для раздела Блоги
1
1

Недавно представители компаний LG и Samsung заявили о желании возобновить работу в России после снятия санкций.

Когда снимут санкции с России?

До сих пор остаётся открытым вопрос о сроках их снятия. Например, на Иране санкции наложены уже более 40 лет. Считается, что для отмены санкций нужно полное окончание СВО. На сегодняшний день Россия готова к прекращению огня, но при полной капитуляции ВСУ. США на словах якобы тоже хотят мира. Но фактически предложили только перемирие на 30 дней, в течении которого они хотели перевооружить ВСУ для дальнейшего уничтожения украинского народа. Европейские лидеры о перемирии вообще речи не ведут и готовы поставлять деньги и оружие до полного уничтожения украинцев и захвата их плодородной земли.

реклама



Иностранные компании, придя на Украину, начнут восстанавливать её сельское хозяйство и частично промышленность (но это под вопросом). Если вспомнить начинания Билла Гейтса, то упор будет сделан на выращивание насекомых для замены ими традиционного животного мяса. Но до добра это не доведёт ввиду его скромной питательности и большого числа различных паразитов.

Остаётся надежда на осознанность украинского народа, который перевыберет свою текущую власть, вышлет западных консультантов и заключит постоянный мир с Россией. Но при этом останется открытым вопрос о восстановлении разрушенной инфраструктуры страны. Но украинцам важно помнить, что главное достояние любой страны — это её население. И адекватный лидер страны видя безальтернативный проигрыш в конфликте, пойдёт на мирное соглашение. Поскольку, чем раньше оно заключается, тем на более выгодные условия для своего народа он сможет договориться. В политике же Зеленского о выживании и тем более процветании украинского народа речи вовсе не идёт. Там речь о борьбе до последнего украинца, а для кого и, главное, ради чего она нужна, история умалчивает. Изначально приманкой выступали членство в НАТО и Евросоюзе, но теперь маски сняты и туда Украину в ближайшие годы точно не примут.

Позиции иностранных компаний на российском рынке

реклама



Ранее иностранные бренды со всего мира боролись за долю на российском рынке. А поскольку свято место пусто не бывает, то с уходом европейских, американский и корейских компаний их место заняли китайские.

Так по результатам 2021 года по продажам смартфонов в России лидировали Samsung (31,6% или 11,1 миллиона гаджетов), на втором месте была Xiaomi (29,4%), следом шли Apple и Realme, согласно информации от аналитиков GS Group.

В 2024 году статистика сильно изменилась — лидером стала Xiaomi (24%), на втором месте TECNO (15%), а Samsung спустилась на третье место и то благодаря параллельному импорту. Сообщается, что сейчас Самсунг наращивает маркетинговую активность от лица своего партнёра (сотового оператора МТС).

Потеря налаженной инфраструктуры

реклама



В случае официального возвращения импортных компаний, им придётся искать офисные помещения, и первое время выделять увеличенные рекламные бюджеты. Поскольку китайские и российские компании уже «откусили кусок пирога», ранее тем принадлежавший. 

За период санкций многие компании успели кардинально сократить сети своих фирменных салонов. Так у Huawei (Huawei, Honor) осталось лишь 3 из 19 монобрендовых магазинов, открытых в России на начало 2022 года. Кроме самих помещений, придётся искать персонал и отлаживать логистику. И всё это делать в условиях конкуренции с Xiaomi (Xiaomi, Black Shark, POCO, Redmi) и Transsion Holdings (Tecno, Infinix, iTel).

Также стало известно, что российскими заводами Bosch стала управлять турецкая компания Can Holding. А завод телевизоров Samsung в Калуге по прежнему принадлежит корейцам, но в аренде у производителя серверов «Гравитон». 

Только компания LG сохранила свою фабрику в подмосковье и даже провела пробный перезапуск сборочной линии, для предотвращения деградации ценного оборудования.

реклама



Полностью закрыли свои российские представительства Google, Dell, Nokia, Ericsson и множество других компаний. А такие гиганты, как Apple и Microsoft, формально присутствуют в стране, но находится в состоянии близком к анабиозу.

Найм и обучение сотрудников

В случае возвращения на российский рынок, брендам придётся заново набирать весь штат сотрудников, многих придётся обучать, потратив на это время, силы и деньги. Также компаниям предстоит столкнуться с множеством сбоев и различных проблем, которые спровоцируют неопытные сотрудники.

Программа импортозамещения и соблюдение российского законодательства

За последние годы российские законы успели сильно измениться. Например, сейчас личные данные пользователей можно собирать только с их согласия и хранить исключительно на российских серверах. Также придётся переходить на российское программное обеспечение (ПО), которое во многом сырое и недоработанное. Оргтехнику и оборудование придётся закупать с определённым процентом российских компонентов, что тоже удовольствие недешёвое и имеет свои сложности, аналогично ПО. Также у нас есть законы о маркировке иноагентов, запрете на пропаганду ЛГБТ и прочей западной повестки. Чтобы не попасть на приличные штрафы, западным компаниями придётся потратиться на юристов, программистов и сисадминов.

Например, компании Apple нужно будет предустанавливать на ввозимые в Россию гаджеты магазин RuStore и прочие обязательные приложения. Они могут не согласиться с такими требованиями.

Ещё более спорная ситуация с Google, которая по закону обязана выплатить гигантскую компенсацию за блокировку YouTube-каналов российских СМИ. Столько денег даже американский печатный станок точно не напечатает в ближайшие годы.

Выводы

Возвращение на российский рынок будет сопряжено с большими временными и финансовыми затратами. Но учитывая перебои параллельного импорта и удорожание товаров, ввиду удлинения цепочки поставок, спрос будет и все эти расходы окупятся. Китайским компаниям придётся потесниться, поскольку они в плане качества всё ещё уступают американским, корейским и европейским, хотя и вплотную уже с ними конкурируют.

Напишите в комментариях своё мнение по этому вопросу. Ждёте ли вы возвращения иностранных брендов, ранее покинувших страну?

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

россия новости санкции бренд возвращение
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8800 XPG Lancer CUDIMM RGB (AX5СU8800C4224G-BLACRSG) объемом 48 Гбайт
3
Построение самого компактного ПК или RTX 4090 в объеме 0.5 литра
16
Обзор ноутбука ASUS Zenbook A14 (UX3407R)
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
10
Ретроклокинг: VIA – третий игрок на Socket 370
45
Обзор и тестирование процессорной СВО Formula V Line Oasis L360 ARGB WH
7
Обзор портативной Bluetooth-колонки Tronsmart Mirtune S100
3
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406С)
2
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1600T PCIE5
8
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В 2032 году в России завершат строительство Крапивинской ГЭС — крупнейшего советского недостроя
6
На Горьковском автозаводе разработали новую усиленную коробку передач A21R22
5
Jonsbo выпускает более крупную версию корпуса C6-ITX под названием C6 Max
+
Активность Проксимы Центавра ставит под вопрос обитаемость ближайшей экзопланеты
3
Ученые успешно объединили два несовместимых материала в квантовый «сэндвич»
+
Ульяновский автозавод начал активно заниматься обновлением моторов
+
Производитель подтвердил дебют компактного смартфона OnePlus 13T в апреле 2025 года
+
OnePlus выпустила глобальное обновление для смартфона OnePlus 12
+
Искусственный интеллект теперь может генерировать фальшивые чеки
+
На одном из самых сложных участков БАМа завершено строительство второго пути
+
Лазерное оружие проекта «Посох» будет работать в невидимом глазу диапазоне
1
Gelandewagen разорвал Tesla Cybertruck в буквальном смысле
1
AMD посоветовала обновить BIOS материнской платы в случае возникновения проблем с Ryzen 7 9800X3D
1
20 лет наблюдений "Хаббла" позволили ученым детально изучить атмосферу Урана
2
OnePlus 13T показал рекордные 3 миллиона баллов в тесте AnTuTu
+
AMD анонсирует Radeon RX 9070 GRE как альтернативу дорогим моделям
4
Обнаружена Radeon RX 9070 XT с дефектным графическим процессором
15
MSI обновляет технологию OLED Care 2.0, позволяя откладывать обновление пикселей в течение 24 часов
1
В Чехии заканчивается нефть из-за санкций на РФ и её хватит всего на 60 дней
2
В Windows 11 обнаружен новый простой способ обхода учетной записи Microsoft
1

Популярные статьи

Герой комиксов Marvel, Каратель, в фильмах (субъективное мнение)
2
О первом российском фотолитографе и его роли в развитии индустрии
245
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
34
Сколько за новую Switch 2 будет просить в России, и почему приставка так дорого стоит
2
15 опасных ошибок при сборке ПК, которые легко выведут из строя вашу материнскую плату
19
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8800 XPG Lancer CUDIMM RGB (AX5СU8800C4224G-BLACRSG) объемом 48 Гбайт
3
Новое поколение консолей Xbox и обратная совместимость - краеугольный камень платформы Microsoft
2
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon 9200 128Mb 128bit - доминация на дне
2
О сложностях возвращения иностранных брендов в Россию
1
Про Nintendo Switch 2: дата выхода, официальные характеристики, игры и многое другое
5

Сейчас обсуждают

Робин Гудеичь
21:43
А не дофига ли озабоченных спортсменов?
О сложностях возвращения иностранных брендов в Россию
EXPrompt
21:42
Пошлины приведут к инфляции, это огромное заблуждение что они платятся не из кармана простых американцев, так что вопрос обнищания населения сша это вопрос времени..
В США объяснили отсутствие пошлин против России ранее введенными санкционными ограничениями
Gamandril
21:42
Вот вы угораете. Я чую тут мандраж из-за каких-то не контролируемых реакций. Эту заморочку мозгами не решить, но можно одолеть на время сознательно, понимая что делается и как. Самое важное как, а не ...
15 опасных ошибок при сборке ПК, которые легко выведут из строя вашу материнскую плату
Энвер Измаилов
21:42
Играю в ассасин Вальхалла, карта 3090 , сейчас последний драйвер 572.83 18.03.25 , после 20-30 минут полный вылет из игры , до обновления такого не было, буду откатываться до прекращения вылетов
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
Фельдшер
21:39
всё на уважении держалось.
15 опасных ошибок при сборке ПК, которые легко выведут из строя вашу материнскую плату
Gamandril
21:38
Я после того как увидел на бок воткнутый четырехпиновый провод дополнительного питания процессора аж офигел. Это надо было приложить просто массу усилий, чтобы раздолбать внутренние ключи и таки воткн...
15 опасных ошибок при сборке ПК, которые легко выведут из строя вашу материнскую плату
Gamandril
21:26
Так глянешь на такое и сразу понятно что интол. Признавайтесь кто какой бы въинтелил. Вдуватели еще остались? https://rutube.ru/video/52e7e40d4029801d43c154547587d621/
Intel восстанавливает значимость бренда Intel Inside
Gamandril
21:20
Там много факторов, но скорее всего управление напряжениями слишком агрессивное. Кто будет брать 3D камни и не гнать память? Они там мамой могут клясться сколько угодно, но проблема скорее всего в чре...
Из-за введения пошлин Дональдом Трампом консоли и компьютерные комплектующие могут стать дороже
Nvidia&Intel Hater
21:17
Типичная поза нвидиа кончи, ничего не видят, ничего не слышат, стоят раком
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
Shatun29
21:12
Походу Трамп в овальном повесил портрет пятнистого как гуру перестроек.
Из-за введения пошлин Дональдом Трампом консоли и компьютерные комплектующие могут стать дороже
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем