Недавно представители компаний LG и Samsung заявили о желании возобновить работу в России после снятия санкций.

Когда снимут санкции с России?

До сих пор остаётся открытым вопрос о сроках их снятия. Например, на Иране санкции наложены уже более 40 лет. Считается, что для отмены санкций нужно полное окончание СВО. На сегодняшний день Россия готова к прекращению огня, но при полной капитуляции ВСУ. США на словах якобы тоже хотят мира. Но фактически предложили только перемирие на 30 дней, в течении которого они хотели перевооружить ВСУ для дальнейшего уничтожения украинского народа. Европейские лидеры о перемирии вообще речи не ведут и готовы поставлять деньги и оружие до полного уничтожения украинцев и захвата их плодородной земли.

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Иностранные компании, придя на Украину, начнут восстанавливать её сельское хозяйство и частично промышленность (но это под вопросом). Если вспомнить начинания Билла Гейтса, то упор будет сделан на выращивание насекомых для замены ими традиционного животного мяса. Но до добра это не доведёт ввиду его скромной питательности и большого числа различных паразитов.

Остаётся надежда на осознанность украинского народа, который перевыберет свою текущую власть, вышлет западных консультантов и заключит постоянный мир с Россией. Но при этом останется открытым вопрос о восстановлении разрушенной инфраструктуры страны. Но украинцам важно помнить, что главное достояние любой страны — это её население. И адекватный лидер страны видя безальтернативный проигрыш в конфликте, пойдёт на мирное соглашение. Поскольку, чем раньше оно заключается, тем на более выгодные условия для своего народа он сможет договориться. В политике же Зеленского о выживании и тем более процветании украинского народа речи вовсе не идёт. Там речь о борьбе до последнего украинца, а для кого и, главное, ради чего она нужна, история умалчивает. Изначально приманкой выступали членство в НАТО и Евросоюзе, но теперь маски сняты и туда Украину в ближайшие годы точно не примут.

Позиции иностранных компаний на российском рынке

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Ранее иностранные бренды со всего мира боролись за долю на российском рынке. А поскольку свято место пусто не бывает, то с уходом европейских, американский и корейских компаний их место заняли китайские.

Так по результатам 2021 года по продажам смартфонов в России лидировали Samsung (31,6% или 11,1 миллиона гаджетов), на втором месте была Xiaomi (29,4%), следом шли Apple и Realme, согласно информации от аналитиков GS Group.

В 2024 году статистика сильно изменилась — лидером стала Xiaomi (24%), на втором месте TECNO (15%), а Samsung спустилась на третье место и то благодаря параллельному импорту. Сообщается, что сейчас Самсунг наращивает маркетинговую активность от лица своего партнёра (сотового оператора МТС).

Потеря налаженной инфраструктуры

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В случае официального возвращения импортных компаний, им придётся искать офисные помещения, и первое время выделять увеличенные рекламные бюджеты. Поскольку китайские и российские компании уже «откусили кусок пирога», ранее тем принадлежавший.

За период санкций многие компании успели кардинально сократить сети своих фирменных салонов. Так у Huawei (Huawei, Honor) осталось лишь 3 из 19 монобрендовых магазинов, открытых в России на начало 2022 года. Кроме самих помещений, придётся искать персонал и отлаживать логистику. И всё это делать в условиях конкуренции с Xiaomi (Xiaomi, Black Shark, POCO, Redmi) и Transsion Holdings (Tecno, Infinix, iTel).

Также стало известно, что российскими заводами Bosch стала управлять турецкая компания Can Holding. А завод телевизоров Samsung в Калуге по прежнему принадлежит корейцам, но в аренде у производителя серверов «Гравитон».

Только компания LG сохранила свою фабрику в подмосковье и даже провела пробный перезапуск сборочной линии, для предотвращения деградации ценного оборудования.

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Полностью закрыли свои российские представительства Google, Dell, Nokia, Ericsson и множество других компаний. А такие гиганты, как Apple и Microsoft, формально присутствуют в стране, но находится в состоянии близком к анабиозу.

Найм и обучение сотрудников

В случае возвращения на российский рынок, брендам придётся заново набирать весь штат сотрудников, многих придётся обучать, потратив на это время, силы и деньги. Также компаниям предстоит столкнуться с множеством сбоев и различных проблем, которые спровоцируют неопытные сотрудники.

Программа импортозамещения и соблюдение российского законодательства

За последние годы российские законы успели сильно измениться. Например, сейчас личные данные пользователей можно собирать только с их согласия и хранить исключительно на российских серверах. Также придётся переходить на российское программное обеспечение (ПО), которое во многом сырое и недоработанное. Оргтехнику и оборудование придётся закупать с определённым процентом российских компонентов, что тоже удовольствие недешёвое и имеет свои сложности, аналогично ПО. Также у нас есть законы о маркировке иноагентов, запрете на пропаганду ЛГБТ и прочей западной повестки. Чтобы не попасть на приличные штрафы, западным компаниями придётся потратиться на юристов, программистов и сисадминов.

Например, компании Apple нужно будет предустанавливать на ввозимые в Россию гаджеты магазин RuStore и прочие обязательные приложения. Они могут не согласиться с такими требованиями.

Ещё более спорная ситуация с Google, которая по закону обязана выплатить гигантскую компенсацию за блокировку YouTube-каналов российских СМИ. Столько денег даже американский печатный станок точно не напечатает в ближайшие годы.

Выводы

Возвращение на российский рынок будет сопряжено с большими временными и финансовыми затратами. Но учитывая перебои параллельного импорта и удорожание товаров, ввиду удлинения цепочки поставок, спрос будет и все эти расходы окупятся. Китайским компаниям придётся потесниться, поскольку они в плане качества всё ещё уступают американским, корейским и европейским, хотя и вплотную уже с ними конкурируют.

Напишите в комментариях своё мнение по этому вопросу. Ждёте ли вы возвращения иностранных брендов, ранее покинувших страну?

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