Для начала выясним, что такое «Телеграм».

Telegram представляет собой кроссплатформенную программу для обмена сообщениями с функциями передачи текста, голоса и видео (включая звонки), а также стикеров, фотографий и файлов практически любых форматов.

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Статистика Telegram и причины его блокировки в разных странах.

Днём создания Telegram считается 14 августа 2013 года, а его отцом-автором стал Павел Дуров, ранее ставший основателем социальной сети «Вконтакте». Программа задумывалась в качестве мессенджера для конфиденциального общения. Её одно время (2018-2020 годы) блокировали на территории РФ, как раз по этой причине, но потом разрешили. Возможно после того, как конфиденциальные данные некоторых пользователей стали доступны компетентным лицам...

Популярность к мессенджеру пришла со стремительностью лавины, так уже за первые 3 месяца после запуска серверов Telegram, его скачали более 1 миллиона раз. С 2013 по 2014 год Telegram получает до 100 тысяч активных пользователей в месяц и продолжает расти. Позднее, в феврале 2016 года Павел Дуров сообщил общественности, что его программу используют уже свыше 100 миллионов человек.

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В июле 2023 года Telegram достиг посещаемости 800 миллионов человек в месяц. А по численности аудитории он вошёл в ТОП-5 наиболее популярных мессенджеров в мире, получив пятое место.

Интересные факты и статистика по Telegram

Рассмотрим наиболее интересные факты про «Телеграм», потом некоторые из них нам пригодятся по ходу статьи:

Постоянная аудитория Telegram превышает 800 миллионов пользователей.

В России программой пользуются примерно 45.8% населения.

Telegram находится на 8-м месте в рейтинге наиболее популярных социальных сетей.

Чаще всего мессенджер загружается в России и в Индии.

Аудитория «Телеграма» на 58% мужская и на 42% женская.

К самым популярным темам относятся: новости (85%), развлечения (62%), образование (58%).

Самым дорогим никнеймом стал @news, который приобрели за 994 тысячи долларов.

К 2024 году мессенджер стал поддерживать 29 языков, что на 6 больше, чем в 2022 году.

В рейтинге наиболее загружаемых приложений в РФ он занимает почётное 5-е место.

Рейтинги мобильных приложений в мире и интернет площадок в России.

Сколько пользователей пользуются Telegram и как быстро растёт его аудитория?

По некоторым данным, ежедневно в Telegram создают аккаунты до 2,5 миллионов новых пользователей. Сюда конечно входят и различные рекламные боты, поэтому число реальных новых пользователей будет ощутимо скромнее.

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Несколько лет подряд, начиная с 2013 года аудитория «Телеграма» росла до 40% ежегодно и за крайние пять лет выросла в 3,5 раза.

По данным сервиса TGStat (крупнейшего каталога Telegram-каналов) мессенджером чаще всего пользуются люди в возрасте от 25 до 34 лет (их 29,4%) и от 35 до 44 лет (их 23.8%).

Рейтинг социальных сетей в мире и возраст аудитории Telegram.

По данным аналитической компании Similarweb «телегой» (разговорное название программы) чаще всего пользуются граждане России (27.2%), Украины (6.49%) и Индии (6.37%).

Аудитория «Телеграм» в РФ и любопытные закономерности

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По данным исследовательской компании Mediascope в сентябре 2023 года российская аудитория мессенджера выросла до 81 миллиона человек в месяц, увеличившись за год на 11,5 миллионов.

За последние пару лет российская аудитория «Телеграма» увеличилась вдвое. Если принять во внимание дату начала СВО 24 февраля 2022 года, то совпадение становится не случайным. Особенно если учесть, что Telegram позволяет публиковать контент с передовой практически без ограничений, при наличии предупреждений (18+ и других). При публикации материалов блогеры прежде всего ориентируются на законы своей страны.

Согласно статистике, «Телеграм» на 7-м месте в рейтинге самых популярных интернет-площадок России, после «Сбербанка» (6-е место) и «ВКонтакте» (5-е место).

В России программой ежедневно пользуются до 44,2 миллиона россиян. По данным Similarweb 27,2% мирового трафика мессенджера приходится на РФ.





И ещё немного интересной статистики, 22% аккаунтов были созданы в период с 2022 по 2023 год, 43% примерно за последние 3-5 лет, и 35% пользуются программой дольше 5 лет. Это говорит о том, что многие россияне решили получать новости об СВО именно через Telegram.

Согласно информации Brand Analytics, в октябре 2023 года лидером по просмотрам становится телеграм-канал Риа Новости, получив 2,26 миллиарда просмотров при 2,99 миллионах подписчиков.

Статистика загрузки приложения Telegram и почему он скоро обгонит ВК

Среди наиболее скачиваемых во всём мире приложений, «Телеграм» разместился на 6-м месте. Так в Google Play у него более 1 миллиарда загрузок, что в 10 раз меньше, чем у YouTube, но в 10 раз больше, чем у ВК. А количество смартфонов во всём мире уже обошло число компьютеров и продолжает расти.

А к январю 2021 года мессенджер становится самым загружаемым приложением в мире. Количество скачиваний «Телеграм» в РФ с января по март 2022 года выросло на 400 тысяч (в январе 2,3 миллиона установок, а в марте уже 2,7).

Как люди используют Телеграм

По информации немецкой компании Statista 80% пользователей используют «Телеграм» для чтения новостей. Также 73% считают его самым удобным мессенджером. Примерно 59% пользователей проводят в нём львиную долю онлайн-общения. А 26% хранят на серверах программы свои фото и видео.

По данным TGStat на ноябрь 2023 года в 6 крупнейших странах СНГ были зарегистрированы 953 тысячи телеграм-каналов и 101 тысяча чатов. Среди лидеров по числу каналов были Россия (75,6% телеграм-каналов), Узбекистан (14.6%), Украина (7.5%).

Политика в Telegram

Руководители разных стран начали заводить аккаунты в «Телеграм» в 2021 году. Поскольку мессенджер стремительно набирал популярность по всему миру и стал прекрасной трибуной для высказывания своих идей и точки зрения на многие вопросы.

Вне политики не остался и Telegram.

Какие темы популярны в «Телеграм»

По информации Telga.in наиболее высокооплачиваемыми тематиками стали: криптовалюты, недвижимость и маркетинг.

Согласно TGStat 85% пользователей программы узнают из неё новости, половина подписаны на политические каналы, а треть на каналы знаменитостей.

При этом 73% аудитории доверяют конкретным блогерам, а для 68% телеграм-каналы стали главным источником новостей.

Причины и способы использования Telegram, популярные тематики каналов и динамика проста его аудитории.

Причина проста — современные ТВ, радио и газеты любой страны имеют жёсткую цензуру, прилично искажающую реальные факты, а людям важно знать правду, какой бы горькой она не была. В других СМИ эта правда редактируется под контролем политической и экономической элиты государства. Например, в США многие американцы даже толком не знают, где на карте мира находятся Россия и Украина, и они против финансирования агрессии своим же правительством по всему миру (Ирак, Сирия, Украина, Израиль и многие другие страны). А многие украинцы долгое время были уверены, что РФ якобы собирается их порабощать, а не свергнуть марионеточный режим, который планомерно распродаёт государственную землю и уничтожает украинский народ, для последующего заселения украинской земли поляками, американцами и прочими якобы союзниками Украины.

Как долго блогеры ведут свои каналы в «Телеграм» и где он находится

Statista в апреле 2023 года проводила опрос 15 тысяч блогеров. В результате выяснилось, что многие из них имеют опыт управления телеграм-каналом меньше года (36%), а опыт более 5 лет имели всего 11% опрошенных. Что опять же имеет косвенную привязку к началу СВО.

Статистика опыта блогеров и админов телеграм-каналов. Рейтинг приложений Андроид в РФ.

Известно, что штаб-квартира разработчиков «Телеграм» с 2017 года расположена в Дубае (ОАЭ), а юридическое название компании – Telegram FZ-LLC. Также она зарегистрирована на Британских Виргинских островах (под именем Telegram Group Inc.). А с 2014 по 2015 год разработчики находились в Берлине (Германия). Сейчас компания не афиширует, где именно арендуется офисы, ссылаясь на необходимость «укрыть команду от ненужного влияния» и защитить своих пользователей от запросов конфиденциальной информации со стороны спецслужб различных стран.

Примерная стоимость компании и её расходы

Согласно оценке «ВТБ Капитал» примерная стоимость компании «Телеграм» в 2022 году могла составлять от 2,2 миллиарда долларов до 124 миллиардов. Образно говоря они ткнули пальцем в небо, чтобы не сильно промахнуться.

По данным издания Forbes, расходы «Телеграм» в 2022 году составляли 45 миллионов долларов ежемесячно, составив 540 миллионов за весь 2022 год.

А по словам основателя компании Павла Дурова, если 2,5-3% пользователей приобретут подписку Telegram Premium, то мессенджер сможет покрыть свои расходы.

Реклама и монетизация

В 2024 году «Телеграм» занимается монетизацией через рекламу в постах и платную подписку. Так подписка Telegram Premium появилась в мессенджере с июня 2022 года и за первые полгода её приобрели около миллиона подписчиков.

Рекламные сообщения регулярно встречаются в каналах, имеющих более 1000 подписчиков. А сами рекламные посты ограничены длиной в 160 символов.

Смартфон с Telegram на фоне Павла дурова. Что такое боты «Телеграм».

Рассмотрим подробнее платную подписку «Telegram Premium». Она потребуется для расширения стандартных возможностей мессенджера, добавления новых функции, увеличения скорости использования программы и других возможностей.

Платная подписка «Telegram Premium» позволяет:

Поставить иконку премиум-подписчика.

Загружать файлы большого объёма (до 4 Гб, вместо 2Гб).

Посылать премиум-стикеры и премиум-реакции.

Подключить к мессенджеру сразу 4 аккаунта, которые могут выступать модераторами канала.

Иметь подписку на 1000 телеграм-каналов, что скорее чисто маркетинговый ход, поскольку нужно далеко не всем, учитывая объём входящего трафика.

Создавать 20 папок для 200 чатов.

Закрепить 10 чатов.

Сохранять до 10 любимых стикеров.

Разместить описание аккаунта длиной до 140 символов (на бесплатном всего до 70).

Размещать посты с фотографиями и текстом до 2048 символов.

Первыми получить обновление мессенджера, что тоже сомнительное преимущество.

Необычное использование Telegram

Поскольку этим мессенджером пользуется много украинцев, то его используют российские военные для передачи условий сдачи в плен. Поэтому Telegram спасает тысячи жизней украинских работяг, которые никогда не состояли в националистических группировках и кроме срочной службы никогда оружие в руки не брали. Этих людей отлавливают на улицах и насильно посылают на фронт.

Также в Telegram появлялись боты для торрентов, позволяющие написать боту запрос и получить список из предлагаемых на эту тему раздач. Сейчас эти боты заблокированы согласно российскому законодательству, и приводятся здесь чисто в историческом контексте.

Плюс в Telegram есть полезные каналы, которые блокируются на YouTube. Например, канал Спецкурс, в описании которого говорится: «Спецкурс - Здесь будет то, чего не будет на YouTube.», который уже несколько разблокировали на Ютубе за поддержку российских военных и обучение первой помощи при ранениях.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).