Недавно стало известно о применении израильской армией в наземной операции в Секторе Газа новейшего бронетранспортера «Эйтан». Его серийное производство стартовало в 2020 году, но первые машины поступили в войска лишь в конце 2021 года. Видимо с ним были некоторые проблемы, сейчас скорее всего засекреченные. Поскольку снимок этой бронетехники был опубликован пресс-службой армии обороны Израиля (как подтверждение для потенциальных покупателей, что техника полностью рабочая и даже воюет).

Колесный БТР «Эйтан».

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Сообщается, что сборка бронетранспортеров ранее планировалась на тех же линиях в Ремонтно-восстановительном центре (МАША-7000 «Мерказ Шикум вэ-Ахзакав» в Тель-а-Шомер) армии обороны Израиля, на которых выпускаются «Меркава» и «Намер». Но где они собирались, в итоге осталось неизвестным.

Разработкой новой машины занимался Директорат БТТ израильского Минобороны с 2014 по 2019 года. Известно, что БТР создавался с учётом опыта эксплуатации танков «Меркава» и тяжёлого бронетранспортера «Намер» (с бронёй от «Меркавы»), но имел колёса, вместо гусениц, чтобы быстрее передвигаться по дорогам.

Что за зверь такой

Эйтан (Eitan) (в дословном переводе «стойкий», «твёрдый» или «сильный») стал боевой бронированной машиной (ББМ), спроектированной на замену морально устаревшего бронетранспортёра M113 (разработанного в США ещё в далёких 1957-1959 годах) и состоявшего все эти годы на службе в Армии обороны Израиля.

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Колесный БТР «Эйтан».

Колесный БТР «Эйтан» рассчитан на 12-13 человек (на 3 члена экипажа и 9-10 бойцов десанта, по разным источникам). Его оснащают комплексом активной защиты «Хец Дорбан» (Iron Fist). У него необитаемая башня с 30-мм пушкой, спаренным с ней пулемётом калибра 7,62 мм и противотанковым комплексом «Гиль» (Spike LR II). По заявлениям конструкторов, всё вооружение его необитаемой башни («Црихон» или «Башенка») получило высокие углы возвышения, позволяющие обстреливать цели, спрятавшиеся на верхних этажах зданий. Это означает, что машина изначально затачивалась под возможность боя в городских условиях. Но как показал опыт Чеченских войн и других конфликтов, танки долго в городе не живут. Теперь это правило подтвердили и «Меркавы», которых ежедневно уничтожают по несколько штук.

Примерная стоимость машины около 3 миллионов долларов, но львиная её доля покрывается за счёт американской помощи. Плюс в США производятся некоторые детали для этого БТР.

Также стало известно, что Eitan намного легче «Намеры», а значит и хуже защищает экипаж с десантом. Весит машина меньше 35 тонн, а по бронированию напоминает французский колёсный танк AMX-10RC, который называют «стеклянным».

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Тяжёлый бронетранспортёр «Намер», также именуемый тяжёлой боевой машиной пехоты.

Единственным плюсом машины стали колёсная база и максимальная развиваемая скорость 90 км/ч (когда у «Намеры» и «Меркавы» всего 60 км/ч). Его броня отвечает требованиям стандарта STANAG 4569 4 уровня.

Немного подробнее рассмотрим защиту стандарта STANAG 4569 4 уровня (всего их 6 уровней). Она защищает от пуль, осколков и противопехотных мин и даже некоторых противотанковых.

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Некоторые показатели всех 6 уровней защиты стандарта STANAG 4569.

Стало известно, что «Эйтан» не только заменит сотни БТР M113, но и дополнит гусеничный БТР «Намер» (который стоит столько же), но по бронированию больше напоминает танк. И как рассказал бригадный генерал Барух Мацлиах, «Эйтан» в отличие от гусеничных собратьев, способен перевозить пехотные отделения по трассе, не дожидаясь танковозов. Напомню, что танковые гусеницы портят дорожное покрытие, поэтому для их перевозки используются танковозы. Также на некоторых танках для движения по дорогам используют резиновые накладки на гусеницы.

Ещё известно, что «Эйтан» оснащён системой безопасных шин, имеет композитную броню NERA и высокое днище для надёжной защиты от различных мин и СВУ (самодельных взрывных устройств, часто применяемых арабами). Первую, ещё несерийную, ББМ Eitan показали общественности 1 августа 2016 года.

Основной израильский танк Меркава Mk.4M (комбинация основного боевого танка и бронетранспортёра).

Самыми первыми новинку получила бригада Нахаль (пехотное подразделение) в мае 2023 года. Её же бойцы впервые применили «Эйтан» во время боёв в Зикиме 7 октября 2023 года. Также машина используется и в наземной операции в Секторе Газа. Имеются ли у палестинцев захваченные машины и сколько их было потеряно в ходе боёв пока неизвестно.

Выводы

На поле боя БТР были актуальны в прошлые годы, когда такни были медленными и не было такого количества противотанкового вооружения. А сейчас танки разгоняются до 60-70 км/ч, почти догоняя по скорости БТР, но при этом куда лучше бронированы и вооружены. Для защиты экипажа лучше сделать удлинённый танк, чем использовать практически «картонный» БТР. А размещать в нём сразу 12-13 человек весьма рискованно. Неплохим примером стал «Намер», тяжёлый бронетранспортёр, но также именуемый тяжёлой боевой машиной пехоты.

Как показала практика, даже «хорошо бронированные» Меркавы подбиваются и сгорают как спички всего от одного выстрела из РПГ. Их палестинцы сожгли уже более 60 машин в Секторе Газа.

Судя по высокой манёвренности «Эйтана» при посредственной броне и вооружении, его основное назначение – перевозка пехоты по дорогам и пересечённой местности. На сражения на передовой он не рассчитан. А в случае боя, он должен быстро спрятаться за здания или более бронированные танки, и там оперативно высаживать свой десант.

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