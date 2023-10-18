Недавно стало известно, что ввиду снижения продаж смартфонов, компания Qualcomm теряет часть прибыли и вынуждена уволить 2,5% своих сотрудников (более тысячи человек), для минимизации финансовых потерь. Об этом сообщил телеканал CNBC (американский кабельный и спутниковый телеканал бизнес-новостей), уточнив, что увольнения будут ограничены Калифорнией в США, в офисах компании, расположенных в Санта-Кларе и Сан-Диего.

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По словам представителя самой Qualcomm, во время квартального отчета о прибылях и убытках, увольнения станут частью реструктуризации, проводимой компанией. Далее он ссылается на сохраняющуюся неопределенность в макроэкономической ситуации (финансовый кризис в США) и условиях спроса (конкуренция с MediaTek). Выяснилось, что компания всё еще разрабатывает планы по уменьшению издержек, но основная их часть будет состоять из сокращений рабочей силы, а сама реструктуризация будет завершена уже в первой половине 2024 финансового года.

Теперь рассмотрим конкретные цифры. Были уволены 1 258 сотрудников, из них 1064 работали в Сан-Диего, а остальные 194 трудились в офисах Санта-Клары. До увольнения, общая численность сотрудников компании составляла 51 000 человек, а уволены были примерно 2,5% рабочей силы. Но при этом все офисы Qualcomm остаются работать, ни один из них не будет закрыт.

Но это ещё не всё, поскольку ранее в китайских соцсетях уже появлялась информация об увольнении из Qualcomm десятков сотрудников из собственного исследовательского центра в Шанхае. Также известно, что компания имеет офисы минимум в десятке китайских городов. О том коснутся ли их увольнения, пока информации нет.

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По мнению финансовых аналитиков, эти увольнения были ожидаемы, после падения прибыли Qualcomm, когда во втором квартале 2023 года выручка компании упала на 23%, а чистая прибыль — на 52%. В это году прогнозируется дальнейшее падение продаж смартфонов из-за ослабления мировой экономики и медленного восстановления китайской экономики после пандемии (когда многие предприятия были закрыты на длительное время).

Также согласно прогнозу аналитиков Gartner (американской исследовательской и консалтинговой компании, специализирующейся на рынках информационных технологий), объём мирового рынка чипов в 2023 году сократится на 11,2% по сравнению с прошлым годом, и составит 532 миллиарда долларов. Среди причин этого спада были названы небольшой спрос на потребительскую электронику, переизбыток поставок микросхем и снижение их стоимости. Но при этом аналитики умолчали, что это сокращение скорее всего связано с напряженностью между США и Китаем по поводу его доступа к современным технологиям, включая продвинутые чипы. А также это связано с санкциями по отношению к России и другим странам (Белоруссия, Иран, Северная Корея и другие).

Основные направления деятельности Qualcomm

По информации на август 2018 года, у компании было несколько основных направлений деятельности:

Беспроводные сети (увеличение их пропускной способности).

Сети 5G (создание новых сервисов и увеличение числа подключаемых к сети устройств).

IIoT (создание технологий, для применения частных сетей LTE для реализации IIoT).

Автономная роботизация (увеличение автономности роботов за счёт интегрированных энергосберегающих решений).

Автономное вождение (объединение систем содействия управлению транспортным средством (ADAS) и систем автономных автомобилей (с автопилотами) для повышения безопасности и автономности транспортных средств).

ASIC (производство решений с максимально низким потреблением энергии, процессоров и графических ускорителей нового поколения, и разработка улучшенных технологий КМОП).

Немного поясним по терминологии, а именно по IIoT и КМОП.

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Промышленный Интернет вещей (Industrial Internet of Things, сокращённо IIoT) является системой объединённых компьютерных сетей и подключенных к ним промышленных (производственных) объектов, имеющих встроенные датчики и программное обеспечение для сбора и обмена данными. А также имеющих удалённый контроль и управление в автоматизированном режиме, без участия человека. Примером можно считать заводы в Японии, где почти нет людей (они лишь следят за выполнением заданных операторами процессов). Промышленный Интернет вещей считается главным элементом Четвертой промышленной революции (Индустрия 4.0).

КМОП (комплементарная структура металл — оксид — полупроводник; от английского CMOS, complementary metal–oxide–semiconductor), является набором полупроводниковых технологий построения интегральных микросхем и их схемотехника. Большая часть современных цифровых микросхем — КМОП.

Доля доходов американских поставщиков чипов от бизнеса в Китае

Нарушение антимонопольного законодательства в 2019 году

В 2019 году стало известно, что компания Qualcomm вела бизнес нечестно. Например, она давила на своих конкурентов на рынке мобильных чипов, используя своё доминирующее положение. Что позволяло ей требовать от своих клиентов огромные лицензионные сборы. Именно к такому решению пришла федеральная судья Люси Кох (Lucy Koh).

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По словам судьи, Qualcomm многократно нарушала антимонопольное законодательство США, требуя необоснованно большие отчисления за свои патенты, чем выдавливала многих конкурентов с рынка. Тут говорится о роялти — процентах от продаж смартфонов.

Хотя эта политика присуща самим США, по отношению к остальным странам, поэтому управленцам из Qualcomm не пришлось изобретать велосипед.

Эта новость сильно ударила по имиджу и благосостоянию компании. Так, в 2019 году, в день вынесения данного судебного вердикта, акции Qualcomm упали в цене сразу на 10,9%, а её рыночная капитализация уменьшилась на 10 миллиардов долларов.

Судебные тяжбы с Apple

Также Qualcomm успела посудиться с другим американским гигантом Apple (что возможно сейчас ей и выходит боком). Например, сообщалось, что Apple пришлось выплатить в пользу Qualcomm 6 миллиардов долларов и по 9 долларов с каждого проданного iPhone.

Точнее, в середине апреля 2019 года обе компании подписали примирительное соглашение, отказываясь от взаимных претензий и закрыли все судебные и патентные разбирательства. По условиям соглашения, Apple должна была выплатить Qualcomm задолженность, достигающую 7 миллиардов долларов роялти за использование запатентованных технологий.

Вполне вероятно, что после потери 7 миллиардов долларов, руководство Apple предприняло всё от них зависящее для максимального отказа от продукции Qualcomm в пользу её конкурентов.

Уход из России после начала СВО

16 марта 2022 года Qualcomm прекращает продажи чипов в России. О чём сообщил в социальных сетях старший вице-президент компании по связям с государственными органами Нейт Тиббитс (Nate Tibbits). Аргументировав данный шаг санкциями против России, введёнными США после начала СВО.

А до этого момента Qualcomm (по неподтверждённым данным), взаимодействовала с российскими операторами связи в проектах по развитию 5G сетей.

За неделю до окончания продаж, компания закрывает доступ к своему корпоративному сайту с российских IP-адресов. Так при попытке зайти на главную страницу, выдавалось системное сообщение об ошибке (Access denied, Error 1009). К нему шло пояснение, что владельцем этого веб-сайта был запрещён доступ стране или региону, в котором находится ваш IP-адрес.

Ранее аналогичным образом поступили Intel, AMD, Nvidia и большинство других иностранных ИТ компаний.

Санкции против китайских компаний в рамках экономического противостояния с США

Основным конкурентом Qualcomm является тайваньская MediaTek. И если раньше в большинстве среднебюджетных и флагманский смартфонах стояли процессы Snapdragon от Qualcomm, то теперь китайские производители смартфонов начали переходить на процессоры от MediaTek. И если среди флагманов Snapdragon пока не сильно вытеснены, то среди бюджетных аппаратов (наиболее массовых) его доля стремительно падает.

Повторение истории 2018 года

Не зря считается, что история циклична. Например, 18 апреля 2018 года Qualcomm уже сокращала около тысячи сотрудников. Тогда представитель компании подтвердил начало сокращений и заявил, что оно проводится в рамках плана по снижению расходов на 1 миллиард долларов. Тогда под увольнение попали как временные сотрудники, так и постоянно занятые на производстве.

По состоянию на сентябрь 2017 года в Qualcomm трудились примерно 33 800 тысячи человек, и увольнению подлежали 3% штата.

Самое интересное, что план по сокращению издержек на 1 миллиард долларов был разработан компанией во время агрессивных попыток поглощения «по заниженной цене» со стороны сингапурского гиганта Broadcom, который предлагал за акции Qualcomm более высокую цену, чем она торговалась на бирже. Тогда сделку запретил своим прямым указом президент США Дональд Трамп. Объяснив своё решение попыткой защитить внутренний рынок от внешнего воздействия, поскольку обычно именно США так поступали, а тут кто-то решил перенять их тактику.

Broadcom Corporation была бывшей американской корпорацией, разработчиком интегральных микросхем для устройств связи. Её штаб-квартира находилась в Сан-Хосе (Калифорния, США). А сама компания владела более чем 5000 различных патентов. В мае 2015 года началось её поглощение сингапурским конкурентом, компанией Avago Technologies. Сделка завершилась в начале 2016 года, а новое объединённое предприятие называлось Broadcom Limited (и было зарегистрировано в Сингапуре). Оно стало седьмым по величине разработчиком полупроводниковых приборов, имея годовой оборот около 15 миллиардов долларов.

Другие крупные штрафы Qualcomm в разные годы своей «не совсем честной» деятельности

Основана Qualcomm в июле 1985 года, с первым офисом в Ла-Хойе, штат Калифорния. В том же году она заключает свой первый контракт, на работу с CDMA. Это уникальная цифровая беспроводная технология, используемая американской армией для создания защищённой связи. Сейчас же военные США больше вкладываются в Starlink, которую активно используют на Украине.

В 2009 году южнокорейская Комиссия по справедливой торговле (KFTC) оштрафовала Qualcomm 225,6 миллионов долларов за использование доминирующего положения на рынке. Тогда Qualcomm взимала с производителей смартфонов и планшетов более низкие роялти, чем остальные поставщики чипов, провоцируя производителей приобретать чипы только у Qualcomm.

Другой крупный штраф компания заплатила в феврале 2015 года, за нарушение антимонопольного законодательства, только уже в Китае. Как показало расследование, Qualcomm, вынуждала китайских производителей смартфонов переплачивать за свои процессоры. Плюс компания получила обвинение в нелегальной продаже лицензий в виде «пакетов». Каждый такой «пакет» включал кроме необходимых производителю технологий, ещё и несколько ненужных, что ощутимо повышало итоговую стоимость. Тогда Qualcomm проявили готовность изменить свою ценовую политику, но ей всё равно пришлось заплатить штраф в размере 975 миллионов долларов.

А уже 28 декабря 2016 года антимонопольный регулятор Южной Кореи оштрафовал Qualcomm на рекордные 1,03 трлн вон (853 миллионов долларов США) за нечестную конкуренцию. Это был самым большой штраф в истории южнокорейского антимонопольного агентства. Как сообщается, компания лицензировала свои основные патенты исключительно производителям мобильных телефонов и при этом некорректно договаривалась об условиях самого лицензирования. В итоге те были вынуждены платить за использование патентов, принадлежащих другим производителям смартфонов.

Следующий штраф неугомонные Qualcomm заплатили уже 11 октября 2017 года, когда тайваньские власти оштрафовали их на 774,14 миллиона долларов. Тогда комиссия по справедливой торговле Тайваня (Fair Trade Commission, FTC) наложила на Qualcomm рекордный для этой страны штраф 23,4 миллиарда тайваньских долларов (или 774,14 миллиона американских). Qualcomm признали монополистом на рынке микросхем CDMA, WCDMA, LTE и вменили ей нарушение антимонопольного законодательства в течение более 7 лет. За этот период они успели собрать с местных компаний примерно 400 миллиардов тайваньских долларов лицензионных и прочих платежей. В итоге FTC сочла их чрезмерными, плюс выяснила, что Qualcomm незаконно препятствовала доступу к своим патентам в области мобильной связи. Также отзывались сделки, в которых Qualcomm принуждала своих конкурентов предоставлять им конфиденциальную информацию (о ценах, именах клиентов, объемах поставок и моделях продуктов).

Но предыдущие штрафы не охладили пыл больших боссов из Qualcomm. И 24 января 2018 года Еврокомиссия (главный антимонопольный регулятор в Европе), оштрафовала компанию на 997 миллионов евро (или 4,9% выручки за весь 2017 год) за откаты в пользу Apple. Выяснилось, что Qualcomm платила миллиарды американских долларов своему основному клиенту (Apple), за отказ от покупки чипов у конкурентов. При этом к Apple не было предусмотрено никаких санкций за рекордные взятки. (Напомним, что именно в этом году произошло увольнение тысячи сотрудников компании якобы в рамках плана по снижению расходов на 1 миллиард долларов).

Выводы

Компания держалась на плаву благодаря своей фактической монополии на рынке чипов, и патентным отчислениям (роялти) от производителей смартфонов. А эффективность их менеджеров крайне низкая, поскольку компания вынуждены уже второй раз сокращать по тысяче сотрудников. Но в тоже время она заплатила несколько миллиардов долларов штрафов по всему миру, плюс давала многомиллиардные взятки должностным лицам из Apple. Гораздо логичней было начинать с сокращения всего руководства Qualcomm и их юридического отдела, который допустил такое количество штрафов.

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Если бы не коррупция в руководстве Qualcomm, приведшая к гигантским штрафам, то не было бы необходимости увольнять сотрудников, что в 2018 году, что в 2023. А учитывая уволенных из исследовательского центра в Шанхае, их общее число может достигать уже полутора тысяч, а не 1 258 как говорится в новостях.