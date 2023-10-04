Недавно случился интересный инцидент в мире киберспорта. Стало известно, что двое российских киберспортсменов Даниил «Putrick» Абдрахманов и Егор «Swizzy» Люсико на чемпионате по Fortnite (FNCS 2023 Major 3: Europe — Grand Finals) выиграли 200 тысяч долларов, но компания Epic Games под разными предлогами отказывается выплачивать им выигрыш и дисквалифицировали их, ввиду наличия у тех российских паспортов.





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Разберём эту новость подробнее. Наши парни выиграли гранд-финал в турнире Fortnite Champion Series Major 3: Chapter 4 Season 3, проходивший онлайн в период 20.07.23 - 13.08.23, и по его условиям должны были получить за это 200 000 долларов. Но представители компании Epic Games (разработчика игры) под различными якобы законными предлогами стали игнорировать победителей. Один из парней пожаловался прессе, что поддержка компании отвечает раз день и шаблонными ответами.

Отметим, что Epic Games американская компания, её штаб-квартира находится в городе Кэри, штат Северная Каролина. А некоторые американские компании изначально строго соблюдают повестку (превознесение афро-американцев и представителей ЛГБТ), а также русофобские настроения, царящие в правительстве США, в то время как большинство рядовых американцев к россиянам относятся абсолютно нормально (и даже не смогут показать на карте, где находятся Россия и Украина).

Вернёмся к Epic Games, недавно стало известно, что они сократили 16% своих сотрудников, а значит вполне возможно, что находятся на грани банкротства. Этот факт позволяет им забить на свою репутацию в мире киберспорта, если это позволит хоть немного заработать или сэкономить.

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Поэтому неудивительно, что компания не спешит расставаться с призовыми деньгами, перейдя к бесконечным отмазкам. Например, сначала они заявили, что победители турнира родом из «региона, ограниченного в получении призов», к которым относится Россия, но не относится Белоруссия, в которой парни сейчас проживают и откуда они принимали участие в турнире. Потом появилась отмазка, что парни играли из «региона, отправка призовых в который невозможна». Но они предусмотрительно открыли счета в Казахстане, куда призовые отправить уже не так сложно.

Многие представители игровой индустрии сходятся во мнении, что если организаторы турнира допустили обоих парней к участию в соревновании, то значит к ним не было никаких претензий. И Epic Games было намного проще не допускать выходцев из России на турнир, чем после их победы отказываться выплатить им призовые.

Также один из победителей турнира (Абдрахманов) пожаловался СМИ, что его дисквалифицировали с турнира FNCS в Копенгагене. Ещё он сообщил, что считают себя обманутыми, потратив много сил, времени и денег на подготовку к этому турниру. В это же время сама компания Epic Games официально никак не комментирует своё решение не выплачивать призовые игрокам.

Ещё стало известно мнение киберспортивного эксперта Ярослава Мешалкина, считающего, что компания Epic Games стабильно проводит антироссийскую политику. Что противоречит мнению, что все виды спорта (включая киберспорт) должны быть вне политики.

Выводы

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Парням можно попробовать обратиться с иском суд. Но хороший юрист стоит дорого, а американская судебная система настолько неповоротлива, что рассмотрение дела может затянуться на годы.

Другим вариантом может стать обращение к акционерам компании, чтобы те восстановили справедливость. Например, Тим Суини владеет более 50% акций, китайская компания Tencent 40%, японская Sony 4,9%, и Kirkbi 3% (датская компания Kirkbi A/S, владеющая производителем конструкторов Lego).

Третьим вариантом может стать обращение к юристам компаний Apple и Google, которые в 2020 году уже активно судились с Epic Games, и не упустят возможность раскрутить бывшего оппонента на штрафные выплаты, включающие компенсацию за причинения морального вреда здоровью игроков, возмещение их издержек и оплату юридических услуг.

Также стоит добавить, что подобные прецеденты встречаются крайне редко и Epic Games может получить бойкотирование игроками своей игры, ввиду неисполнения своих обязательств.

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Ещё один интересный факт, в 2018 году в Fortnite ежемесячно играло 78,3 миллиона человек, согласно данным от Epic Games. А в 2022 году сайт playcounter.com назвал цифру около 6 миллионов игроков. Что означает стремительную потерю популярности среди геймеров.

Важно отметить, что сама игра уже не свежая, её ранний доступ стартовал с 21 июля 2017, а окончился с 30 июня 2020 года. И инцидент с выплатой призовых мог быть задуман для пиара игры.

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