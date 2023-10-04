Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Компания Epic Games отказывается выплачивать призовые за турнир российским игрокам

Киберспорт с каждым годом захватывает всё новую аудиторию, но, как и в обычном спорте, в нём присутствует политика и влияние санкций. Сегодня рассмотрим случай обмана организаторами турнира по Fortnite двоих российских игроков.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Недавно случился интересный инцидент в мире киберспорта. Стало известно, что двое российских киберспортсменов Даниил «Putrick» Абдрахманов и Егор «Swizzy» Люсико на чемпионате по Fortnite (FNCS 2023 Major 3: Europe — Grand Finals) выиграли 200 тысяч долларов, но компания Epic Games под разными предлогами отказывается выплачивать им выигрыш и дисквалифицировали их, ввиду наличия у тех российских паспортов.


реклама



Разберём эту новость подробнее. Наши парни выиграли гранд-финал в турнире Fortnite Champion Series Major 3: Chapter 4 Season 3, проходивший онлайн в период 20.07.23 - 13.08.23, и по его условиям должны были получить за это 200 000 долларов. Но представители компании Epic Games (разработчика игры) под различными якобы законными предлогами стали игнорировать победителей. Один из парней пожаловался прессе, что поддержка компании отвечает раз день и шаблонными ответами.

Отметим, что Epic Games американская компания, её штаб-квартира находится в городе Кэри, штат Северная Каролина. А некоторые американские компании изначально строго соблюдают повестку (превознесение афро-американцев и представителей ЛГБТ), а также русофобские настроения, царящие в правительстве США, в то время как большинство рядовых американцев к россиянам относятся абсолютно нормально (и даже не смогут показать на карте, где находятся Россия и Украина).

Вернёмся к Epic Games, недавно стало известно, что они сократили 16% своих сотрудников, а значит вполне возможно, что находятся на грани банкротства. Этот факт позволяет им забить на свою репутацию в мире киберспорта, если это позволит хоть немного заработать или сэкономить.

реклама



Поэтому неудивительно, что компания не спешит расставаться с призовыми деньгами, перейдя к бесконечным отмазкам. Например, сначала они заявили, что победители турнира родом из «региона, ограниченного в получении призов», к которым относится Россия, но не относится Белоруссия, в которой парни сейчас проживают и откуда они принимали участие в турнире. Потом появилась отмазка, что парни играли из «региона, отправка призовых в который невозможна». Но они предусмотрительно открыли счета в Казахстане, куда призовые отправить уже не так сложно.

Многие представители игровой индустрии сходятся во мнении, что если организаторы турнира допустили обоих парней к участию в соревновании, то значит к ним не было никаких претензий. И Epic Games было намного проще не допускать выходцев из России на турнир, чем после их победы отказываться выплатить им призовые.

Также один из победителей турнира (Абдрахманов) пожаловался СМИ, что его дисквалифицировали с турнира FNCS в Копенгагене. Ещё он сообщил, что считают себя обманутыми, потратив много сил, времени и денег на подготовку к этому турниру. В это же время сама компания Epic Games официально никак не комментирует своё решение не выплачивать призовые игрокам.

Ещё стало известно мнение киберспортивного эксперта Ярослава Мешалкина, считающего, что компания Epic Games стабильно проводит антироссийскую политику. Что противоречит мнению, что все виды спорта (включая киберспорт) должны быть вне политики.

Выводы

реклама



Парням можно попробовать обратиться с иском суд. Но хороший юрист стоит дорого, а американская судебная система настолько неповоротлива, что рассмотрение дела может затянуться на годы. 

Другим вариантом может стать обращение к акционерам компании, чтобы те восстановили справедливость. Например, Тим Суини владеет более 50% акций, китайская компания Tencent 40%, японская Sony 4,9%, и Kirkbi 3% (датская компания Kirkbi A/S, владеющая производителем конструкторов Lego).  

Третьим вариантом может стать обращение к юристам компаний Apple и Google, которые в 2020 году уже активно судились с Epic Games, и не упустят возможность раскрутить бывшего оппонента на штрафные выплаты, включающие компенсацию за причинения морального вреда здоровью игроков, возмещение их издержек и оплату юридических услуг. 

Также стоит добавить, что подобные прецеденты встречаются крайне редко и Epic Games может получить бойкотирование игроками своей игры, ввиду неисполнения своих обязательств. 

реклама




Ещё один интересный факт, в 2018 году в Fortnite ежемесячно играло 78,3 миллиона человек, согласно данным от Epic Games. А в 2022 году сайт playcounter.com назвал цифру около 6 миллионов игроков. Что означает стремительную потерю популярности среди геймеров.

Важно отметить, что сама игра уже не свежая, её ранний доступ стартовал с 21 июля 2017, а окончился с 30 июня 2020 года. И инцидент с выплатой призовых мог быть задуман для пиара игры.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

игры fortnite фортнайт турнир
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
7
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
20
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
9
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
20
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20
6
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
19
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White
6

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Создатель биткоина Сатоши Накамото опубликовал первый пост за 5 лет
1
В немецких СМИ заявили о превосходстве Су-35 над любым из имеющихся у ВСУ самолётов
6
Новый снаряд для российских танков «Тельник» с программируемым подрывом - кошмар пехоты
3
Боец Борз назвал большой проблемой плохую маневренность Leopard и его неспособность резво двигаться
4
Опубликован список из 120+ смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат MIUI 15
+
Тодд Говард задумал Starfield так, чтобы в неё играли годами
11
Российская ПВО перехватила украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над Чёрным морем
+
На видео Министерства Обороны были замечены иранские боеприпасы для РСЗО Град
2
Экипаж ЗРК «Тор-М2» рассказал о борьбе с низколетящими ракетами Storm Shadow
+
Австралия по заказу США отправит Украине антидроновые комплексы Slinger на сумму $170 млн.
+
Покупатель внешнего SSD-диска обнаружил в нём две карты microSD — продукт оказался поддельным
4
«Централ Партнершип» сообщила о старте съёмок нового фантастического боевика «Последний Ронин»
+
Ноутбуки Chromebook Plus получат премиальные компоненты и эксклюзивные приложения ИИ
+
Илон Маск опубликовал мем о дизайне электрокара Tesla Cybertruck
2
Bitcoin SV (BSV) подорожал на 12% за 3 октября, а за неделю на 31%
+
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил неизвестные объекты в туманности Ориона
+
Дрон ВС РФ серией бомбовых ударов вывел из строя замаскированный комплекс ВСУ "Стугна-П"
1
CNN: западные страны неожиданно начали «бить по Украине»
4
На российский электромобиль «Атом» собрали 36 000 предзаказов
+
Внедрение ИИ принесет мировой экономике 4.1 триллиона долларов через три года – Morgan Stanley
+

Популярные статьи

Geforce GTX 980 ti - тестирую игрового монстра из 2015 года в современных играх
72
Небольшой обзор корпуса Lian Li Lancool 205
13
Оживляем видеокарту после неудачной прошивки BIOS
18
Какой урок извлекают военные США из событий на Украине
16
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6
Устанавливаю драйвер видеокарты, и ещё раз пытаюсь играть на MX Linux 23
25
5 мотивирующих фильмов для женщин
9
Миссия, вернувшаяся на Землю с образцами метеорита может дать ключ к пониманию происхождения жизни
6
Genshin Impact и Linux, или как найти себе приключений на ровном месте
15
Накопительный пакет косяков MX Linux 23 Xfce
12

Сейчас обсуждают

Urtgard
21:09
Затем что совсем необязательно играть только на ультрах, играть можно хоть на минималках. Люди на спектруме, денди, сеге играли, и не помирали от вытекших глаз, мозга, и прочих жидкостей
NVIDIA готовит упрощенную RTX 3050: 6Gb и всего 70W
Олег Тимофеев
21:05
Сами финны как и хохлы не нужны нужна их территория дающая НАТО возможности. Потом финны не любят со времен ВОВ тяжелой артиллерии. Если кто заметил так что у финов будут проблеммы с НАТО. А мы просто...
В Финляндии призвали расширить ЕС во избежание попадания стран под влияние России и Китая
Chimbal
21:04
Сейчас набегут фанатики рассказывать какая винда плохая а линуксы хорошие, всё в них есть и работает, просто руки у пользователей кривые, и пользователи тупые, не могут осилить прекрасный линукс, а ес...
Пытаюсь поиграть в игру FlatOut на MX Linux 23
Лев корл
21:02
А в конце Сикер))))))))
Пытаюсь поиграть в игру FlatOut на MX Linux 23
истребитель хохлизма
21:01
кек
Немецкая пресса: Берлин не будет в обозримой перспективе передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus
Олег Тимофеев
21:00
Все не так однозначно. Детационный двигатель нельзя встраевать в прямоточный реактивный. Даже если это просто камера сгорания. Какие узкие места таких двигателей это регулеровка импульса и крепление е...
В Китае испытан беспилотник с новым типом вращающегося детонационного двигателя
Лев корл
20:59
Вот за это винда и популярна! Все везде как правило совместимо и запускаемо. То есть пользователь не тратит неделю своего времени чтобы установить какую - нибудь игрушку. У нас в свое время написали д...
Пытаюсь поиграть в игру FlatOut на MX Linux 23
Тимур Закиров
20:52
Как жаль , Pixel по обновлению обогнал айфоны на 2 года
Google Pixel 8 может принять стратегию поддержки обновлений ОС подобную iPhone
Мегавольт
20:52
Как замена 1650, по той же цене. Терзают меня смутные сомнения.
NVIDIA готовит упрощенную RTX 3050: 6Gb и всего 70W
ЧatoБoт
20:52
Ну что же, г-н Зеленский, тогда вам, некроинцам, остаётся только одно - собраться на майдаун и гiдно скакать до посинения, ожЫдая всем кагалом пришествия бандеры. Точнее, молить его, чтобы он поскорее...
Зеленский заявил, что успехов в контрнаступлении нет из-за малых поставок оружия НАТО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем