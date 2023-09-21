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Сервис «2ГИС» анонсировал навигацию внутри торговых центров - что ещё можно добавить или улучшить

Люди быстро привыкают к хорошему. Для меня и многих моих знакомых лучшим сервисом и приложением с картой города стал «2ГИС» (это не реклама). Поскольку именно у них наиболее актуальная информация по магазинам и различным организациям почти любого города страны. Сегодня рассмотрим новость про навигацию в «2ГИС» внутри торговых центров.
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В этом месяце российское приложение «2ГИС» получило крупное обновление, позволяющее (умеющее) строить маршруты внутри торговых центров.

Напомним, что «2ГИС» существует в видео онлайн-сервиса, приложения для смартфонов и программы для ПК. 

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Теперь посетители торговых центров смогут легко находить нужные им магазины, определять расположение эскалаторов, туалетов и остальных объектов внутри ТРЦ (Торгово-развлекательных центров). Если ранее сервис позволял только просматривать содержимое торговых центров, то сейчас он предоставит более детальный маршрут.

По заверениям разработчиков, теперь их пользователям больше не придётся блуждать по этажам огромного здания в поисках нужного магазина или кафе. Поскольку приложение само укажет наиболее оптимальный путь, при этом подсказав нужный эскалатор или лестницу. Фишкой обновления стало применение ИИ-алгоритмов для детального воссоздания карты помещений торговых центров.

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Сообщается, что маршруты, построенные «2ГИС», не будут ограничены простыми дистанциями, а смогут учитывать все особенности многоэтажных зданий (которые могут претерпевать перепланировки). Это обновление уже работает в более чем 2200 крупнейших торговых центрах страны.

Сейчас пользователям уже доступна данная функция в приложениях на платформах iOS и Android (после установки обновления). Также «2ГИС» сообщили о планах расширения функционала. Например, планируется сделать навигацию в аэропортах, вокзалах, бизнес-центрах и образовательных учреждениях, что будет очень полезно как для студентов-первокурсников, так и для курьеров или соискателей на освободившуюся вакансию, пришедших на собеседование.


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Ранее «2ГИС» анонсировал свое возвращение в магазин приложений App Store, после временного отсутствия.

Чего не хватало в сервисе «2ГИС»

Кроме торговых центров полезна будет навигация по городским рынкам. С возможностью торговцам подавать данные о своём ассортименте (возможно за символическую оплату).

Ещё будет полезна навигация по больницам и поликлиникам. Чтобы можно было узнать расписание работы каждого врача, и кто в каком кабинете принимает.

Отдельным модулем можно добавить навигацию по скидкам и распродажам. Чтобы экономить время на шопинге.

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Для детей, которым приходится самим ездить на общественном транспорте на кружки, можно добавить функцию «Я потерялся». Когда при включённом GPS, «2ГИС» показывает отметку дома (заранее заданную родителями) и ближайшие к ребёнку остановки с маршрутами домой и названиями остановок, на которых им нужно выходить.

Во время снегопадов коммунальные службы могли бы отмечать места уборки снега. Чтобы дети и мамы с колясками не проваливались в сугробы и видели примерный маршрут прогулки.

Ещё одной очень полезной функцией будет поиск лекарственных препаратов в аптеках города. Когда задаёшь препарат и приложение опрашивает аптеки, рассылая им запрос. В свою очередь у самих аптек уже будет готова обновляемая база имеющихся товаров, с актуальными ценами. В идеале ещё должно быть напоминание про хранение в холодильнике лекарств, которым это необходимо. Чтобы пользователь мог планировать время покупки.

Также можно сделать уведомления про различные тусовки и конкурсы для молодёжи. С возможностью заранее предупредить пользователя и установить напоминание.

Другой полезной функцией станет оповещение о культурной жизни города, с указанием спектаклей, выставок и музейных экспозиций.

Очень полезной функцией станет указание съёмных квартир для посуточной и долгосрочной аренды. Например, если мест в гостинице нет, чтобы можно было подобрать жильё вблизи места командировки. Сейчас эта функция есть только в онлайн версии сервиса.

Полезными функциями могли бы стать уведомления о выставках кошек и собак или просто совместных прогулок их владельцев с питомцами. С нанесением точек сбора и расписанием мероприятий.

Аналогично встречи велосипедистов, с точками сбора и маршрутами велопрогулки.

Есть предложение по общественному транспорту. Чтобы сервис определял ваше местоположение, и пользователь задавал точку, куда ему нужно попасть. После чего можно получить нужные маршруты с ближайших остановок (как в детском варианте). С указанием наиболее коротких из них, поскольку в больших городах время поездки может отличаться в 2-3 раза. Разработчикам стоит предусмотреть время пробок, которое в каждом городе примерное одинаковое ежедневно, за исключением аварий и ремонтных работ.

Ещё одной полезной функцией могло бы стать сбор и объединение данных с сайтов (групп в ВК или Телеграме) наиболее посещаемых пользователем мест. Чтобы в настройках функции можно было указать адреса и источники информации. А «2ГИС» присылал уведомления. Например, когда ваш любимый писатель или художник встречается с поклонниками своего творчества. Это сэкономит человеку кучу времени на пролистывании множества социальных сетей.

Плюс можно предусмотреть учёт дисконтов и прочих скидочных карт, отображая на карте в специальном слое все магазины, в которые у пользователя имеется скидка. Сами данные смогут вноситься вручную или подгружаться из приложений (вроде «Кошелёк»).

2ГИС выпустил первый навигатор для грузовиков на территории Перми и Пермского края.

Напишите в комментариях, какого функционала в «2ГИС» не хватает вам.

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Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

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