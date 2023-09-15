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Российские военные недавно уничтожили британский танк Challenger 2, выясним насколько он хорош

Недавно стало известно об уничтожении в зоне СВО первого британского танка Challenger 2, а следом за ним и второго. Рассмотрим эту новость и выясним насколько эффективен в бою этот танк.
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Сегодня разберём свежую новость об уничтожении британского тяжёлого танка, произошедшего ещё 5 сентября 2023 года. Российские военные из пушки-гаубицы Д-20 и ПТРК «Корнет» уничтожили танк Challenger 2 (переводится как «Соперник 2», и является основным боевым танком сухопутных войск Великобритании), выясним насколько же он хорош или его просто кто-то хорошо распиарил.     

Фотографии сгоревшего танка Challenger 2

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Начнём с подробностей самой новости. Сначала расчёт российской пушки-гаубицы Д-20 сбил гусеницу у Challenger 2, что позволило расчету ПТРК «Корнет» уничтожить неподвижный танк в районе поселка Работино (на нейтральной территории, называемой серой зоной). 

Краткое описание пушки-гаубицы Д-20, её снаряды, боевое применение и фотографии.


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По словам известного военного корреспондента, выстрел из пушки-гаубицы Д-20 произвёл противотанковый расчет 71-го артиллерийского полка, входящий в 42-й дивизию. Российские артиллеристы метким выстрелом попали в гусеницу Challenger 2 (поставив его на каток), превратив танк в лёгкую неподвижную мишень, чем воспользовался оператор «Корнета». Д-20 стреляла 152-мм противотанковым снарядом, а какой именно ракетой сжёг английский танк российский ПТРК «Корнет», которым управлял боец с позывным «Пастырь», осталось неизвестным (известен только калибр ракеты 152-мм).

Краткое описание ПТРК «Корнет» с фотографиями.

На фотографиях поверженного «Соперник 2» наглядно видно, что корпус танка полностью выгорел, а башня была просто оторвана. Эксперты предполагают, что это последствия взрыва боекомплекта.

По некоторой информации Challenger 2 имел лишь гомогенную броню, без динамической защиты. Поскольку на Украину, как правило, поступает современное вооружение в урезанной комплектации, либо всякий морально устаревший хлам. Challenger 2 разрабатывался с 1986 по 1989 годы, а с 1991 года был принят на вооружение Великобританией.

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Ранее англичане распиарили свой танк, как самый выживаемый в мире. Поскольку Challenger 2 ещё никогда не был уничтожен противником. Исключением стал случай же гибели экипажа Челленжера 2 во время иракской компании в результате так называемого дружественного огня.

По последним данным в том же районе был уничтожен и второй Challenger 2. Также стало известно, что англичане отказали Зеленскому в замене уничтоженных танков на новые, а также не спешат поставлять ему вторую партию танков в количестве 14 машин.

Вполне вероятно, что англичане не захотели, чтобы ВСУ продолжало позорить западную оборонную промышленность комплектуя их распиаренные и якобы живучие танки малоопытными экипажами.

Потенциал атаки и защиты

Чтобы не быть голословными, разберём потенциалы атаки российского оружия (пушки-гаубицы Д-20 и ПТРК «Корнет») и защиты британского танка Challenger 2.

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Краткое описание британского танка Challenger 2.

Итак, пушка-гаубица Д-20 способна совершать от 1 до 6 выстрелов в минуту на дальность до 24 километров при расчёте 8 человек. Но её прицельная дальность составляет 17 410 метров. Если кто-то из расчёта получит ранения или погибнет, то скорострельность соответственно снизится. Её снаряды калибром 152 мм имеют начальную скорость от 511 до 680 метров в секунду (в зависимости от используемого снаряда). Разработана сама Д-20 в далёком 1947 году, а производится с 1953 года. Информации по пробитию нет (которое зависит как от вида снаряда, так и от типа брони), но арсенал доступных боеприпасов впечатляет.

ПТРК «Корнет» также использует ракеты калибром 152 мм и имеет множество боеприпасов с дальностью стрельбы от 100-150 метров до 5-10 километров. Их пробиваемость гомогенной брони варьируется до 1300-1400 мм без динамической защиты (ДЗ) и 1200-1300 мм с динамической защитой. А для бетонного монолита она превышает 3000 мм. Разрабатывался он в 1988-1998 годах, состоит на вооружении с 1998 года.

Гомогенная броня имеет однородный состав и состоит из одного сплава. Гетерогенная броня имеет разный слоевой состав. Например, она может состоять из 2 слоёв, где лицевая сторона имеет прочность, аналогичною сердечнику бронебойной пули или снаряда, а тыльная сторона более пластичная, для погашения силы удара.

Обычно английский танк Challenger 2 имеет противоснарядную комбинированную броню «Дорчестер». Лоб корпуса, мм/град. не менее 700 от БОПС (Бронебойный оперённый подкалиберный снаряд), а лоб башни, мм/град. 800 от БОПС/1200 от КС (Кумулятивных снарядов). Имеет динамическую защиту ROMOR (у подбитого танка её якобы не было).

Рассмотрим, как работает динамическая защита:

  1. Кумулятивная струя попадает в блок динамической защиты.
  2. Происходит детонация первого слоя взрывчатого вещества, рассеивающая кумулятивную струю.
  3. Затем детонирует второй слой взрывчатого вещества, метая бронепластину навстречу кумулятивной струе и поглощая её энергию.

Выводы

Пушка-гаубица Д-20 вероятно может уничтожить, либо сильно повредить Challenger 2, ввиду её большого калибра 152 мм. Но учитывая годы её разработки, потребуется целая серия выстрелов. И при условии, что сначала будет разрушена динамическая защита танка, а затем в это же место попадёт второй снаряд, после чего броня английского танка вполне может быть пробита. Если предварительно его лишить подвижности, как произошло в нашем случае, то шансы на его уничтожение сильно возрастают. Поскольку расчёту потребуется выбрать одну точку прицеливания и бить в неё несколько раз подряд. Это занимает немного времени, уменьшая шансы экипажа Challenger 2 на покидание подбитой машины.

ПТРК «Корнет», как показала практика, способен уничтожать Challenger 2 с одного попадания. Но в случае его движения на полном ходу, пробиваемость несколько снижается.

Challenger 2 можно считать танком средней свежести (разрабатывался в 1986-1989 годах). Он, как и большинство танков, лучше всего бронирован спереди, на случай танковой дуэли, а с боков, сзади и сверху уже хуже. Если в бок и зад ему будут прилетать снаряды пушек и ракеты ПТРК, то сверху его буду атаковать беспилотники.

Соответственно для эффективного уничтожения Challenger 2 необходимо использовать дроны, несущие заряд соизмеримый с ракетами ПТРК «Корнет». Либо применять один БПЛА для корректировки огня одной или нескольких пушек-гаубиц Д-20, которые множественными попаданиями выведут танк из строя (уничтожив его динамическую защиту, средства связи и наблюдения). В результате танк встанет, оглохнет и ослепнет, даже если его броня не будет пробита.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна). 

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россия украина армия танки challenger 2 англия работино tank корнет д-20
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