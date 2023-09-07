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Недавно на просторах Интернета появилось видео с экзотической голландской БМП YPR-765 PRI, состоящей на вооружении одного из подразделений ВСУ (название подразделения пока неизвестно, если знаете, напишите в комментариях).

Различные модификации БМП YPR-765 PRI.

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Отмечается, что эта техника была замечена там впервые. Напомню, что на Украину многие западные страны-союзники посылают свою морально устаревшую технику, которую их военные уже опасаются использовать, ввиду периодически возникающих технических неисправностей. А украинцы на ней воюют за мифические обещания наркомана Зеленского. Не стала исключением и боевая машина YPR-765 в версии PRI произведённая голландской компанией DAF (разработанная ещё в конце 1960-х годов прошлого века). Как предположило бельгийское издание Army Recognition, данная модель БМП была много лет назад списана из состава армии Нидерландов и поэтому в распоряжение ВСУ перешла через частные руки.

Стало известно, что YPR-765 PRI разрабатывалась компанией DAF на основе конструкции AIFV («бронированной БМП»), созданной уже американской корпорацией FMC. Она пришла на замену моделям AMX-VCI и YP-408 французского производства в армии Нидерландов и встала на боевое дежурство ещё в далёком 1977 году.

Бойцы ВСУ позируют на фоне неповоротливого динозавра.

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Рассмотрим немного подробнее эту БМП (детальное её описание будет в конце статьи). YPR-765 PRI (Pantser Rups Infanterie переводится как «гусеничная бронированная машина пехоты»), имеет на вооружении 25-мм пушку Oerlikon KBA-B02 (снаряжённую 180 снарядами, из них 105 бронебойных и 75 ОФС (Осколочно-фугасных снарядов), дополнительный боекомплект включает ещё 140 выстрелов), с ней спарен бельгийский пулемет FN MAG, установленный в башне (закрытой турели EWS). Сама же турель EWS оснащалась дневным и ночным прицелами. А модификация машины YPR-765 PRI.50 вооружена мощным пулемётом M2 HB калибра .50.

Экипаж машины состоит из 3 человек, а перевозит она десант из 7 бойцов (хотя обычно садятся только 5). БМП производилась в двух модификациях, отличающихся размещением дымовых гранатометов, создающих дымовую завесу. Так голландская версия имела блок из шести ПУ установленных на верхней лобовой детали), а в бельгийской они размещены на башне. ПУ - пусковая установка.

Генерал-майор запаса Максим Леонтьев рассказал о слабых местах БМП YPR-765, полученной ВСУ от НАТО

Первыми об этом сообщило американское новостное издание Defence News, что в провалившемся контрнаступлении ВСУ под Николаевом и Херсоном для высадки пехотного десанта применялись YPR-765. Позднее об этом сообщили французский телеканал TF1 и нидерландская газета De Telegraaf.

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Примечательно, что БМП YPR-765, поставленная Нидерландами Украине, стала первой гусеничной боевой техникой НАТО, условно относящейся к тяжёлому вооружению (поскольку её масса доходит до 13 тонн, но имеющаяся защита экипажа и десанта лишь противопульная). Также оказалось, что на момент поставки (в середине мая 2023 года) данные боевые машины пехоты привезли без штатного вооружения, которое составляют 25-мм автоматическая пушка Oerlikon KBA-B02 и 7,62-мм пулемета MAG.

Военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал российским СМИ про нюансы поставок ВСУ западного оружия. Основная проблема ВСУ с поставками западного вооружения - несовпадение калибров и запчастей для ремонта, даже наборы гаечных ключей и отвёрток зачастую отличаются. Также отсутствует нужное количество боеприпасов. В итоге украинцам приходится устанавливать что-то свое, создавая этаких Франкенштейнов с советским вооружением и кустарной защитой от дронов. Ещё западные инструкторы жаловались, что украинская армия регулярно бросает иностранную технику прямо на позициях, ввиду неумения ей пользоваться и банального отсутствия боеприпасов. А офицеры ВСУ считают, что американские гаубицы М777 слишком сложны для них в эксплуатации. Также эксперт высказал сомнения, что БМП YPR-765 прислали именно из Нидерландов, поскольку у них достаточно мало данных машин, чтобы кому-то их поставлять.

Различные варианты маскировки БМП YPR-765 PRI.

По количеству поставленных машин Геннадий Алехин пояснил, что это или считанные единицы, или не из Нидерландов. Вполне возможно, что их дала Австралия или Франция, а может даже Турция (которая пытается выглядеть союзником одновременно для России и США). А Нидерланды могли отдать лишь устаревшие образцы техники, от которых решили сами избавиться.

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Как стало известно, эти БМП разрабатывались американскими специалистами на основе бронетранспортёра М113 ещё в конце 1960-х годов. А сама американская армия YPR-765 особо не закупала, из-за низких тактико-технических характеристик (слабое вооружение и посредственная защита экипажа).

Зато хитрые американцы активно их продавали в другие страны под видом командных машин, обычных БМП и установок для минометных комплексов. В итоге на их уловки согласились Нидерланды, Бельгия, Франция, Австралия, ОАЭ, Бахрейн, Турция, и прочие государства. Но как не старались американские маркетологи, выдавая откровенное непотребство за конфетку, популярности бронетранспортера М113, которых выпустили свыше 88 тысяч машин, новая версия БМП не получила.

По боевым возможностям БМП YPR-765 высказался и экс-замначальника Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ генерал-майор запаса Максим Леонтьев. Он подчеркнул, что YPR-765 считается слабой машиной, которую США не стали себе брать на вооружение, но активно продавали другим. Он добавил, что в период его обучения в Военной академии бронетанковых войск (в 70-е годы), им описывали эту машину в качестве наглядного примера плохой техники. Поскольку изначальная задача этой машины в перевозке пехоты, а не поддержке её огнём. А для серьёзной огневой поддержки у неё слишком скромный калибр, от которого давно стали уходить. И по большому счету БМП YPR-765 представляет собой бронированный автомобиль, только крайне слабо бронированный, но при этом очень тяжелый.

Другой военный эксперт Сергей Белоусов высказался, что сама по себе БМП YPR-765 в свои годы считалась относительно хорошим решением, но её актуальность прошла минимум 20-30 лет назад. Её ранее никогда не использовали в полномасштабных военных конфликтах против сильного противника. На сегодняшний день у неё очень посредственные характеристики. Например, она сильно проигрывает по всем ключевым характеристикам той же российской БМП-3, принимающей участие в СВО.

И если БМП-3 имеет 100-мм орудие, со скорострельностью 10 выстрелов в минуту, способное применяться в качестве пусковой установки для ПТУР, то БМП YPR-765 получила только 25-мм автоматическую пушку. Плюс у БМП-3 есть 30-мм автоматическая спаренная пушка, со скорострельностью 330 выстрелов в минуту.

Российские эксперты подчеркнули, что участники блока НАТО, имеющие на вооружении YPR-765, многократно пытались от них отказаться. Например, Турция в начале 2000-х собирались приобрести у США M2 Bradley, на замену своим YPR-765. Но сделка провалилась.

Боевая машина пехоты YPR-765PRI или насколько всё печально

Началась история машины в далёком 1967 году, когда министерством обороны США был заключён контракт с фирмой FMC (американская корпорация Food Machinery and Chemical Corporation) на создание перспективной боевой машины пехоты. Напомним, что FMC были разработчиком и производителем знаменитых бронетранспортеров М113. Спустя 3 года компания представила пару прототипов новой БМП, имевшей маркировку ХМ765. Их не приняли на вооружение в американской армии, но машинами заинтересовались представителей армии Нидерландов. И в 1975 году в Нидерландах стартовало производство (по лицензии) доработанного ХМ765 под новым названием YPR-765PRI, а уже в 1982 и 1989 годах производить её начали в Бельгии и в Турции. Производство шло полным ходом, и к 1990 году в армии Нидерландов уже числилось 1600 боевых машин пехоты YPR-765PRI, в бельгийской армии 514, в турецкой 1698 и филиппинской 45.





Примечательно, что конструкция БМП YPR-765PRI сильно походила на конструкцию бронетранспортера М113. Корпус YPR-765PRI также был сварен из плит алюминиевой брони. Броневая защита повышалась применением разнесённого бронирования корпуса и башни.

Командир машины сидел в боевом отделении в левой части корпуса, сразу за механиком-водителем. Место командира имело вращающуюся башенку с люком и перископическими приборами наблюдения. У машины имелась одноместная бронированная башня кругового вращения, с установленной 25-мм автоматической пушкой Oerlikon KBA-B02 и спаренным с ней пулемёт MAG производства фирмы «FN» (бельгийская оружейная компания FN Herstal). Пушка имела скорострельность 570 выстрелов в минуту, с начальной скоростью бронебойного снаряда 1100 м/с. На дальности одного километра снаряд мог пробить броневую плиту толщиной 25 мм под углом встречи 60° (что сейчас не считается хорошей пробиваемостью). Пушка приводилась в движение электрогидроприводами. У экипажа имеется комбинированный ночной прицел и 4 перископических прибора наблюдения.

Десантное отделение расположилось сзади и было рассчитано на посадку 7 полностью экипированных пехотинцев. У бортов десантного отделения предусмотрены 4 амбразуры для ведения огня из стрелкового оружия. Бронирование десантного отделения повышалось за счёт расположения броневых плит под большими углами наклона к вертикали. Пехотинцам попасть в десантное отделение можно было через люк в крыше корпуса и через пару дверей в кормовой части корпуса. В условиях современного боя у десанта были минимальные шансы на выживание внутри этой машины.

Силовой установкой стал многотопливный V-образный шестицилиндровый дизельный двигатель 6V-53T производства компании Detroit Diesel Corporation, мощностью 195 кВт при 2800 об/мин. Ходовая часть машины такая же как у бронетранспортера М113. В её состав входили опорные катки с алюминиевыми дисками (по 5 на каждый борт). Ведущими были передние колёса. Гусеница имела резинометаллические шарниры, а её стальные траки получили съёмные резиновые накладки (для амортизации и меньшего разрушения дорожного покрытия). Подвеска индивидуальная, торсионная, а балансиры передних и задних опорных катков имели амортизаторы. Ходовые характеристики были неплохими для тех лет.





БМП YPR-765PRI имела боевую массу 13,7 тонны (что очень много в наши дни), с удельным давлением на грунт 0,065 Мпа. С такой массой её проходимость на бездорожье и пустыне является минимальной. Показатели проходимости: допустимый подъём 30°, вертикальная стенка высотой 0,63 метра, ров шириной до 1,63 метра, что тоже не сильно много. Машина умела плавать, причём без предварительной подготовки (что важно в условиях боя), но на скорости всего до 6,3 км/час (за счет перематывания гусениц), становясь на это время почти идеальной мишенью.

Имелось в машине и специальное оборудование, включающее средства защиты от ОМП (Оружия массового поражения) и противопожарную систему. Плюс имелись 6 дымовых гранатометов для дымовой завесы и радиостанция.

Выводы

Если подвести итог, то в наши дни это слабобронированное медленное и неповоротливое средство доставки пехоты. К минусам можно отнести её высокий силуэт и низкую скорость при передвижении вплавь. Вооружение слабое, за счёт малого калибра и абсолютно бесполезное против большинства танков. Про противоминную защиту информации нет, но скорее всего она минимальна, и машину смогут вывести из строя большинство мин, используемых для бронеавтомобилей (противотанковые от неё и мокрого места не оставят). Останется ждать, когда БМП YPR-765PRI останется на одном из минных полей, чтобы выяснить примерную выживаемость её экипажа.

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