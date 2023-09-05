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В 2023 году TAdviser (российский интернет-портал и аналитическое агентство) сообщило, что российские интеграторы (компании, решающие задачи автоматизации и связывающие в единую сеть филиалы организаций, разбросанные по всей стране), получили стремительный рост числа запросов на строительство дата-центров. Данная тенденция объясняется несколькими причинами, прежде всего отложенным спросом и сформировавшейся геополитической обстановкой. Под последней причиной имеется ввиду доступ американской и английской разведок почти ко всем иностранным ЦОД в мире, кроме китайских, белорусских и северокорейских.





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Уточним, что же такое ЦОД, поскольку не все наши читатели являются айтишниками.

Дата-центр или Центр Обработки Данных (ЦОД) представляет собой отдельное здание (или целый комплекс) в котором размещается серверное и сетевое оборудования, подключённое к интернету по скоростным каналам. В ЦОД поддерживается специальный климат, оптимальный для оборудования и экономящий на его охлаждении. Также в них соблюдается строгий пропускной режим, чтобы злоумышленник не мог проникнуть в помещение с дорогостоящим оборудованием и важными данными. Дата-центр выполняет задачи по обработке, хранению и распространению информации, обычно в интересах корпоративных клиентов. Многие ЦОД ориентированы на решение бизнес-задач, предоставляя информационные услуги. Большинство россиян пользуются электронной почтой и облачными сервисами, вроде Яндекс Диска, которые функционируют благодаря ЦОД.

Примеры ЦОД в разных странах.

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Сообщается, что наибольшим спросом пользуются услуги по постройке крупных площадок, с количеством серверных стоек более тысячи. Подобные объекты обычно имеют мощность, превышающую 5 МВт. Данная ситуация наглядно демонстрирует увеличение потребности в инфраструктурных и облачных сервисах.

По мнению аналитиков, к стремительному развитию ЦОД в России привели несколько обстоятельств. Так заказчики, входящие в число объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), не желают хранить свои данные (как и данные своих клиентов) в облаках, предпочитая создавать собственные дата-центры, в которых они смогут всё контролировать и максимально исключить любые утечки секретных данных.

Из-за участившихся хакерских атак и нападений дронов со стороны Украины, российские компании спешно занимаются переносом информации из ЦОД в Московском регионе за Урал. Также Минцифры настойчиво рекомендовало госорганам создать дополнительную IT-инфраструктуру по всей территории России. Поскольку ВСУ регулярно получают от западных союзников оружие всё большей дальности поражения, то все московские ЦОД рискуют быть уничтоженными за относительно короткий период времени, не позволяющий оперативно перенести хранящиеся у них данные. По этой веской причине необходимо строительство дополнительных дата-центров.

Также многие операторы ЦОД приступили к реализации ранее замороженных проектов, приостановленных ещё на этапе строительства из-за финансовых трудностей. Но теперь многим площадкам, запущенным ещё в конце 2000-х годов, необходима основательная реконструкция или модернизация. Проще говоря заброшенные стройки сильно потрепала природа (различная растительность, разрушающая бетон) и погодные явления (ветер, снег и дождь постепенно разрушающие любые постройки, особенно заброшенные).

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Каждый шкаф на фото является одной серверной стойкой (если опустить все нюансы).

Ещё TAdviser особо отметил трансформацию всего российского рынка ЦОД. Например, ранее подобные площадки строили исключительно их операторы, а сейчас уже существуют специализированные компании, создающие проекты для последующей продажи или аренды. В первом случае ЦОД строился под конкретные задачи, известные заранее. А во втором упор делается уже на универсальность и масштабируемость, поскольку требования будущего покупателя или арендатора известны лишь приблизительно (на основе требований российского законодательства).

Минцифры рекомендует госорганам обзавестись дополнительной IT-инфраструктурой по всей России

По данным газеты «Коммерсант», Минцифры направило всем государственным ведомствам рекомендации (обязательные к исполнению, поскольку под них будут адаптированы новые законы) по основательному повышению отказоустойчивости информационной инфраструктуры. Имеется ввиду создание дополнительных (резервных) каналов передачи данных и обеспечения резервирования в географически распределенных дата-центр. Поскольку современная военная и гражданская промышленность всё больше зависят от обмена информацией между разными предприятиями.

Поводом для беспокойства и озабоченности российских чиновников стали участившиеся кибератаки на различные российские компании и организации. Некоторые из которых умудрялись не уделять должного внимания своей информационной безопасности, посылая в столицу позитивные отчёты, не соответствующие действительности. А хакерские атаки наглядно продемонстрировали, кто исправно соблюдал все предписания, а кто что-то делал лишь формально. Отмечается, что хакерским атакам подверглись в том числе информационные системы федеральных ведомств, относящихся к критической информационной инфраструктуре (КИИ). Поэтому необходимо основательно повысить уровень защиты. Например, полностью отказаться от использования западного программного обеспечения и облачных сервисов, вроде гугловской электронной почты (Gmail) и Гугл Диска (Google Диск).

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В своих рекомендациях Минцифры вносит предложения по дублированию каналов связи и созданию георезерва инфраструктуры. Проще говоря постройку ЦОД в разных регионах, на большом расстоянии друг от друга. Особенно это относится к платформам хранения данных.

Резервирование каналов связи аргументировано тем, что, если в ЦОД, в котором одно или несколько государственных ведомств хранят свои данные, доступ организован всего по одной линии. То в случае критического сбоя или повреждения канала связи доступ к данным будет перекрыт (до устранения повреждения, которое может занять много времени). Решением проблемы является географическое распределение серверов и создание дополнительных каналов передачи данных, построенных по разным маршрутам (удалённым друг от друга).

Всё это звучит хорошо и вполне справедливо, но по словам участников рынка, выполнение текущих рекомендаций приведёт к росту расходов ведомств на IT услуги. Причём затраты увеличатся минимум на 10 %, ввиду необходимости аренды дополнительных серверов в ЦОД и прокладки новых каналов связи (для которых обычно используется дорогостоящая многожильная оптика).

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