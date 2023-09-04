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Это логическое продолжение статьи «Ударный вертолёт Ка-50 «Чёрная акула» для своих и «Оборотень» или «Обманщик» для врагов (часть 1)» (ссылка кликабельна). Мы остановились на рассмотрении особенностей конструкции вертолёта.

Шасси

Все параметры шасси рассматривать не будем, а коснёмся лишь самых интересным моментов. Например, шасси получили демпферы колебаний типа «земной резонанс», и могли безопасно ломаться в случае превышении предела перегрузки. А на случай невозможности выпустить шасси машина могла совершить аварийную посадку «на брюхо». Для такой посадки был предусмотрен сминаемый сотовый наполнитель под креслом пилота, а крыло большого удлинения не давало вертолёту опрокинуться.

Силовая установка

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Силовая установка тоже представляет особый интерес. Так Ка-50 имел пару газотурбинных, турбовальных со свободной турбиной, двигателя ТВ3-117ВМА. Каждый мощностью 2203 лошадиных сил.

Сами двигатели находились в двух мотогондолах, по разным бокам фюзеляжа. При этом мощности обоих двигателей синхронизированы и каждый оснащён автономной масляной системой, которая обеспечивала смазку и отвод тепла от подшипников всех опор, приводов и зубчатых передач двигателей. Конструкция силовой установки гарантировала аварийную работу обоих двигателей в течение получаса после полной потери масла в условиях боя (при получении пробоин).

Для защиты от попадания пыли, двигатели имели пылезащитные устройства центробежного типа. Также могли устанавливаться экранно-выхлопные устройства, которые смешивали выхлопные газы с атмосферным воздухом, чем снижали заметность машины в инфракрасном спектре.

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Для запуска двигателей использовалась вспомогательная силовая установка (ВСУ) АИ-9В.

Несущая система

Несущая система Ка-50 выполнена по соосной схеме, и состояла из двух втулок (верхняя и нижняя) несущего винта, на каждой из которой были по 3 рукава крепления лопастей диаметром 14,45 м. Лопасти соединялись с рукавами бесшарнирными втулками и торсионами. Втулки колонки несущего винта были установлены на вал главного редуктора. Управление ориентацией лопастей происходило через верхний и нижний автоматы перекоса. При этом верхний винт вращался по часовой стрелке, нижний против неё.

Лопасти вертолёта стеклоуглепластиковые, прямоугольные в плане (хорда 0,53 м), состоящие из пустотелого лонжерона переменной кривизны соединённого с хвостовой секцией. Обшивка и торцевые нервюры хвостовой секции изготовлены из оргалита. Законцовки лопастей стреловидной формы. Лопасти сохраняли работоспособность даже после многочисленных попаданий снарядами калибра до 20 мм. Плюс лопасти имели пиротехнические устройства для отстрела при катапультировании. Чтобы не разрубить катапультирующегося пилота при вращении.

Топливная система

Топливная система тоже довольно интересная, она состояла из пары основных, мягких (изготовленных из керосиностойкой резины и ткани), фюзеляжных топливных баков (считаются расходными). Плюс она могла дополняться 4 подвесными баками, необходимыми для перегоночных полётов. В боевых полётах эти баки обычно не использовались, поскольку снижали манёвренность и полезную нагрузку машины.

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Передний основной бак располагался сзади кабины пилота, а задний перед хвостовой частью.

Топливо из переднего бака поступало в левый двигатель, а из заднего в правый двигатель и ВСУ (вспомогательную силовую установку), для повышения надёжности оба бака были закольцованы. Если отказывал один из двигателей, то второй получал топливо из обоих баков. А если отказывал насос подкачки в одном из баков, то оба двигателя получали топливо из второго основного бака (где насос подкачки рабочий).

Система спасения экипажа

Система спасения экипажа представлена ракетно-парашютной системой К-37-800 созданной НПП «Звезда». При катапультировании происходил отстрел лопастей несущих винтов и верхней части фонаря кабины. Затем специальная реактивная система за фал вытягивала спинку кресла с пристёгнутым пилотом. Когда реактивный двигатель выключался, то привязные ремни автоматически перерезались, спинка кресла отделялась от пилота, вытягивая при этом парашют. Эта система позволяла спасти жизнь пилоту в диапазоне скоростей от 0 до 400 км/ч и высот от 0 до 4000 метров.

Но зачатую пилоты начинают геройствовать, пытаясь посадить машину (актуально и для самолётов) в случае аварийной ситуации. И большинство геройств заканчиваются их гибелью. Но иногда не спасает и катапультирование, например, недавно был случай, когда пилот катапультировался над водой и утонул.

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Также у лётчика была возможность покинуть вертолёт с помощью парашюта, но при этом он мог пострадать от лопастей винтов, если не рассчитал направление ветра.

Системы навигации, пилотирования, наведения и управления вооружением, связи

Кабина серийного Ка-50, выпуска 2009 года.

Основой электронной системы Ка-50 был прицельно-пилотажно-навигационный комплекс ПрПНК-80 «Рубикон» (К-041). Он позволял определить координаты вертолёта, его текущую скорость и курс. В памяти комплекса заложены координаты аэродромов, поворотных точек маршрута, целей и различных ориентиров. Также комплекс «Рубикон» автоматически себя контролировал, без помощи наземного оборудования. Плюс он определял отказы разных систем (вплоть до подсистемы, и в критически важных системах с точностью до блока). Основой комплекса была цифровая вычислительная система, включающая 5 бортовых цифровых вычислительных машин (БЦВМ).

Пилотажно-навигационный комплекс ПНК-800 «Радиан» - функциональная подсистема комплекса ПрПНК-80 «Рубикон». Он отвечал за автоматизированное пилотирование и воздушную навигацию при взаимодействии с другими системами комплекса (аналог автопилота). В его память могли вноситься координаты 2 аэродромов, 6 промежуточных точкек маршрута, 10 оперативных целей и 4 ориентиров.

За наведение управляемого вооружения отвечал прицельный комплекс И-251В «Шквал-В», ставший вертолётной модификацией авиационного прицельного комплекса «Шквал». Он представлял собой телевизионную аппаратуру, взаимодействующую с лазерным дальномером-целеуказателем и аппаратурой наведения управляемых ракет по лазерному лучу. Комплекс имел систему стабилизации поля зрения и устройство автоматического сопровождения цели, которое использовало принцип запоминания визуального образа цели.

У пилота имелась нашлемная система целеуказания «Обзор-800», фиксирующая повороты его головы, и передающая команды по предварительному целеуказанию комплексу «Шквал-В» и головкам самонаведения ракет «воздух-воздух». Известно, что целеуказание происходило поворотом головы лётчика в диапазоне ±60° по горизонтали и от −20° до +45° по вертикали.

Непосредственно управляла всем вооружением система управления оружием «СУО-800М», она же информировала пилота о готовности оружия.

А отображением боевой, навигационной и пилотажной информации на телевизионном индикаторе ИТ-23МВ и индикаторе на лобовом стекле ИЛС-31 занималась система «Ранет».

Аппаратура связи включала в себя УКВ-радиостанции:

Р-800Л1 с аппаратурой телекодовой связи, необходимой для открытой и закрытой (по телекодовому каналу) радиосвязи с командно-диспетчерскими и стартовыми командными пунктами, экипажами других летательных аппаратов в воздухе, а также для прослушивания сигналов от радиокомпаса;

Р-868 использовалась для телефонной связи с наземными пунктами управления и другими формированиями сухопутных войск.

Также у Ка-50 имелся самолётный радиолокационный ответчик аппаратуры определения государственной принадлежности «свой-чужой», плюс имелась система, передающая координаты и состояние машины на базу.

Ещё имелись пожарная сигнализация и 2 системы пожаротушения, автоматическая (запускалась первой) и ручная (запускаемая вручную, если пожар оказывался сложным и не мог ликвидироваться автоматической системой).

Система обороны

Система обороны Ка-50 включала:

• аппаратуру лазерной разведки Л-140 «Отклик», необходимую для обнаружения лазерного облучения вертолёта, и опознавания лазерных средств наведения и дальнометрии противника;

• устройство запуска ложных тепловых целей (тепловых ловушек) и дипольных отражателей УВ-26 (контейнеры с 26-мм помеховыми патронами, размещённые на законцовках крыльев).

Вооружение

Вооружение Ка-50Ш (бортовой № 18) на МАКС-2005. Слева направо:

• контейнер с устройством выброса ложных тепловых целей УВ-26 (на законцовке крыла);

• 6 ПТУР «Вихрь» на пусковой установке УПП-800;

• 20 НАР С-8 калибра 80 мм в блоке Б-8В20А;

• 30-мм автоматическая пушка 2А42 в установке НППУ-80.

Ка-50 мог переносить и применять множество различного вооружения (включая иностранные образцы, для возможности продажи машины за рубеж) общей массой до 2 800 кг (из них 2 000 кг на узлах внешней подвески).

Пушка

Имела «Чёрная акула» и несъёмную одноствольную автоматическую пушку 2А42 калибра 30 мм, с ленточным, селективным питанием. У пилота был выбор между бронебойными и осколочно-фугасными снарядами, а также он выбирал темп стрельбы (550 или 350 выстрелов в минуту). Максимальный боекомплект пушки в двух патронных ящиках составлял всего 460 выстрелов (до полутора минут беспрерывной стрельбы). Длина очереди соответственно шла с автоматической отсечкой по 20 или 10 выстрелов (в зависимости от выбранного темпа стрельбы).

Управляемые ракеты

Основным оружием Ка-50 были противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) «Вихрь» разработанные в Тульском КБ Приборостроения. Они размещались по 6 штук (всего 12) на двух подвижных устройствах УПП-800, и могли уничтожать сильно укреплённые и бронированные цели на дистанциях 8-10 километров.

Для ночной модификации вертолёта Ка-50Ш (аналогично и для Ка-52, разработанном на его основе) предусматривались управляемые ракеты «воздух-земля» Х-25МЛ на пусковых устройствах АПУ-68-УМ2, и ракеты «воздух-воздух» малого радиуса действия Р-73 на пусковых устройствах АПУ-62-1М. Также на вертолётах (Ка-50Ш/52) предусматривались ракеты «воздух-воздух» малого радиуса действия «Игла-В» (вертолётная модификация зенитной управляемой ракеты 9М39 переносного зенитного ракетного комплекса 9К38 «Игла»).

Неуправляемые ракеты

Неуправляемое ракетное вооружение тоже предстояло выбирать лётчику. Это были либо 4 блока Б-8В20А (20 ракет С-8 калибра 80 мм), либо 2 блока Б-13Л5 (5 ракет С-13 калибра 122 мм). Плюс допускалась подвеска НАР С-24.

Бомбовое вооружение

«Чёрная акула» могла использовать целый арсенал бомбового вооружения, например, фугасные авиабомбы ФАБ-100, -120, -250, -500, разовые бомбовые кассеты РБК-500, -250, зажигательные баки ЗБ-500, контейнеры малогабаритных боеприпасов КМГУ-2.

Особенности аэродинамики вертолёта

Продуманная аэродинамика фюзеляжа и соосное расположение несущих винтов поставили Ка-50 по лётно-техническим характеристикам в один ряд с лучшими вертолётами мира тех лет. А по некоторым показателям «Чёрная акула» не имела аналогов.

Максимальная достигнутая на Ка-50 скорость 390 км/ч, но максимальную скорость серийных машин ограничили 315 км/ч (видимо ввиду 3 аварий, описанных в первой части статьи). Крейсерская скорость полёта 260 км/ч, что позволяло легко догнать любой танк или автомобиль. Также машина умела лететь боком на скорости 80 км/ч и назад со скоростью 90 км/ч.

На запасе топлива из основных баков, Ка-50 пролетает 520 км. А в перегоночном полёте, используя 4 подвесных топливных бака, он пролетает уже 1160 км. Статический потолок полёта был ограничен высотой 4 000 метров, а динамический 5 500 метров. Максимальная скороподъёмность машины составляла 28 м/с (а предельная зафиксированная на испытаниях 30 м/с).

На вооружении

На вооружении ВВС (Военно-воздушных сил) России было 12 вертолётов (все машины числились в составе 344 ЦБП и ПЛС АА). С 2011 года в полётопригодном состоянии оставались уже 6 машин, продолжавших службу в качестве учебных. Остальные вертолёты были списаны или использовались в качестве учебных пособий. В наши дни Ка-50 не эксплуатируются.

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