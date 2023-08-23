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Недавно выяснилось, что у автопилота автомобилей (электромобилей) Tesla, так и не исправили ошибку, направляющую машины под фуры. И хотя первая авария произошла ещё в мае 2016 года, её не исправляли несколько лет. А начиная с июня 2021 года в США зарегистрировано уже 17 аварий со смертельным исходом, где система Autopilot компании Tesla была активна и не защитила водителя.

Tesla Model S и Джошуа Браун (снизу слева). Она же после аварии (сверху справа). Фото электромобиля Tesla Model S (одна из модификаций) из интернета (снизу справа).

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Как показала суровая реальность, нельзя полностью верить Илона Маску и его маркетологам. Только недавно была новость, что по его личному указанию, Тесла завышала показатели пробега на одном заряде у своих электромобилей. Теперь же вспомнили про их фирменную систему активной помощи водителю Tesla, которая впервые не оправдала ожидания потребителей ещё в мае 2016 года. Именно тогда произошла первая авария с её участием. ДТП произошло в солнечном штате Флорида, когда электромобиль Model S «неудачно проскочил» под полуприцепом грузовика, совершавшим манёвр в поперечном направлении, в итоге аварии водитель погиб. Сообщается, что расследование по делу о гибели Джошуа Брауна (Joshua Brown) закончилось к январю 2017 года. Тогда покойного признали виновным в превышении скорости. А фирменный автопилот Tesla оправдали (возможно благодаря связям или взяткам со стороны Илона Маска).

Tesla Model S (одна из модификаций) с разных ракурсов (фото из интернета).

В заключении суда говорилось, что автопилот Tesla в текущем виде представляет собой передовую систему оказания содействия водителю при движении, и поэтому водитель обязан постоянно и внимательно отслеживать ситуацию на дороге, чтобы в случае необходимости незамедлительно взять управление на себя. Тем самым признавая автопилот дорогой и практически бесполезной игрушкой. Суд выяснил, что якобы автоматика автопилота (по результатам проведённого следствия), распознала светлый полуприцеп на фоне светлого неба за 7 секунд до столкновения, предоставив человеку адекватный запас времени для предотвращения аварии. А вот затормозить у автоматики мозгов уже не хватило...

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Получается, что если у автомобилиста случится неприятность, вроде сердечного приступа, то автоматика окажется бесполезным мусором, за который заплатили приличную сумму денег. Со стороны Илона Маска было бы справедливо продавать часть электромобилей без абсолютно бесполезного автопилота, вычитая его стоимость из цены автомобиля. Чтобы это была просто платная опция, с предупреждением, что она ничего не даёт, кроме понтов и потери ваших денег.

А в 2019 году, в аналогичной аварии погибает ещё один водитель. И как утверждают эксперты, инженеры и конструктора компании Tesla до сих пор не приняли никаких мер к устранению смертельного недочёта, приводящего к авариям с летальным исходом. А зачем им заморачиваться, если неподкупный американский суд всегда на стороне олигарха Илона Маска, а электромобили и так неплохо продаются.

По информации от Bloomberg (американского информационного агентства), в октябре 2023 года состоится очередное судебное заседание, по инциденту с гибелью человека в похожих обстоятельствах. Так в 2019 году 50-летний отец троих детей Джереми Баннер (Jeremy Banner) попал в ДТП на своей Tesla Model 3, на высокой скорости въехав в пересекающий его траекторию в поперечном направлении полуприцеп грузовика. И следствие установило, что автопилот на электромобиле был включён за 10 секунд до столкновения, а значит он мог и добавить скорости, что и привело к аварии. Возможно автопилот хотел проскочить грузовик, но не рассчитал его и свою скорости. Тогда нужно менять алгоритм автопилота, чтобы в подобных ситуациях он наоборот пропускал потенциальную угрозу, а не пытался проскочить перед ней.





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Джереми Баннер и его Tesla Model 3 (фото авто после аварии).

Также в 2021 году были обнародованы показания инженера компании Tesla Криса Пэйна (Chris Payne). Оказалось, что на то время бортовые системы электромобилей Теслы просто не были обучены предсказанию появления транспортных средств в поперечном направлении. В том же году это подтвердил и другой инженер Tesla. Поэтому Михаил Задорнов был недалёк от истины, рассказывая смешные истории про уровень интеллекта американцев.

Ещё стало известно, что вдова погибшего в 2019 году Джереми Баннера недавно расширила перечень претензий к компании Tesla, обосновав это тем, что они должны были внести изменения в программные алгоритмы ещё после гибели Джошуа Брауна в 2016 году, но не сделали этого (ввиду банальной лени или вездесущей бюрократии).

Достаточно вспомнить многочисленные ошибки в коде операционных систем от Microsoft, которые могли годами переходить по наследству от одной Windows к другой, когда про них уже сообщали известные хакеры и многократно успевали использовать их менее известные последователи. Но они пока не приводили к гибели людей, а лишь к утечкам данных и финансовым потерям в миллиарды долларов.

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Сообщается, что истец просит органы правосудия оштрафовать Tesla за такое пренебрежение жизнью и здоровьем своих клиентов. Согласно доводам стороны обвинения, ещё первая человеческая жертва в этой грустной истории, должна была сподвигнуть инженеров Tesla сделать правильные выводы и принять соответствующие меры, а не забить на проблему, ожидая, что она сама рассосётся.

А тем временем, с июня 2021 года в США насчитали уже 17 аварий со смертельным исходом, в которых была замешана система Autopilot от Tesla, причём было доказано, что сам автопилот на момент аварий был активен. Все эти случаи расследует агентством NHTSA, отвечающее в США за безопасность дорожного движения. И возможно, что её сотрудники скоро начнут получать «скромные презенты» от Илона Маска...

Выводы

Выводы можно почерпнуть из народной поговорки «На Бога надейся и сам не плошай», которая учит не полагаться на кого-то, пусть даже очень авторитетного в принятии важных для своей жизни решений. В итоге оказалось, что автопилот Tesla лишь маркетинговая уловка и дорогая игрушка, а не полноценный автопилот из фантастических фильмов про будущее. Сегодня полностью доверить управление автопилоту равносильно просьбе ИИ сделать пластическую операцию, а потом удивляться, почему он пришил тебе лишние пальцы…

На сегодня автопилот необходим для таксистов и дальнобойщиков, которые много времени проводят за рулём и могут уснуть от усталости или потерять сознание от болезни. Вот тогда автопилот будет незаменим. Он должен уметь определять бессознательное или спящее состояние водителя, остановить авто на обочине и вызвать скорую помощь. В продвинутых версиях автопилота можно будет поручать ему привезти водителя в больницу, по пути предупредив реанимационную бригаду. Поскольку во многих экстренных ситуациях каждая секунда на счету.

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