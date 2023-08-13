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Недавно стало известно, что российский сервис «Почта Mail.ru» (входящий в состав холдинга VK) анонсировал запуск нового домена xmail.ru, предназначенного для переноса электронных почтовых адресов вместе с почтой из зарубежных почтовых сервисов. При этом будет сохранён старый логин. Данная услуга уже работает (начиная с 7 августа), и ей можно воспользоваться владельцу любого иностранного почтового ящика.





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В описании услуги уточняется, что при переходе на новый домен пользователь может сохранить старое имя ящика зарубежного почтового сервиса, но уже с новым адресом электронной почты. Например, почтовый адрес теперь будет начинаться со старого логина, а заканчиваться xmail.ru. Также сообщается, что после завершения регистрации, пользователь сможет легко перенести все свои электронные письма (как отправленные, так и принятые) вместе с вложениями из своего старого аккаунта. А после завершения процесса переноса архива, пользователю будет доступна отправка новых сообщений от имени зарубежного почтового ящика. Разработчики сервиса уверяют, что пользователь сможет перенести весь свой архив, не теряя прошлых писем, а также сможет получать письма, пересланные с других его почтовых ящиков.

Интересным нюансом стала новость, что кроме получения нового домена, будут приходить и сохраняться письма, приходящие на старый адрес почты (правда, как это будет реализовано пока непонятно). Разработчики отметили, что прекрасно понимают, насколько это важна для каждого человека сохранность его личной и служебной переписки, поэтому они стараются сделать процесс перехода на новую почту максимально простым и удобным.

По словам разработчиков, при использовании нового домена, можно хранить письма со всех почтовых ящиков в одном месте (что просто подарок для российских спецслужб). Также аккаунты в новом домене смогут получить в подарок 128 Гбайт (кроме стандартных 8 Гбайт) места в облачном хранилище (в сервисе «Облако Mail.ru») и смогут пользоваться сервисами без рекламы в течение календарного месяца. Правда некоторые пользователи нового сервиса уже пожаловались, что им эта плюшка не досталась. Важно пояснить, что электронный почтовый ящик в новом домене xmail.ru доступен лишь для переноса аккаунта с зарубежных сервисов. А для создания новых почтовых ящиков, остались доступны старые домены: mail.ru, bk.ru, inbox.ru, list.ru и internet.ru.

Плюсы и минусы нового сервиса

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Теперь рассмотрим плюсы и минусы нового сервиса с точки зрения рядового пользователя.

Ввод в эксплуатацию этого сервиса может стать подготовкой отключения России от мирового интернета, как это сделано в Китае. По некоторым данным, в Россию уже приезжали китайские специалисты по этому вопросу. Одновременно с этим идёт активная блокировка различных VPN сервисов, которые ранее стабильно работали, обеспечивая россиянам анонимность в Интернете.

Теперь российские спецслужбы получат доступ ко всему архиву писем пользователей нового сервиса. И если вы где-то были недовольны правительством или армией, то пеняйте на себя, как говорится...

Под вопросом остаётся работа сайтов, ранее зарегистрированных на старую почту.

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Некоторые пользователи жалуются, что с mail.ru данные утекают с завидной регулярностью, а значит, что эта же проблема возможно перекочует и в новый сервис.

Также некоторые пользователи электронных почтовых ящиков на mail.ru жалуются на обилие рекламы, которой просто нет на gmail.

Другой насущный вопрос – отбирание почты у мало активных пользователей. Так один мужчина пожаловался, что целый год пролежал в больнице и ему было не до почты, за это время её отобрали за неиспользование. Перейдёт ли это правило в новый сервис, остаётся пока вопросом.

Один уже бывший пользователь mail.ru написал, что владел почтовым ящиком уже 18 лет и в один прекрасный день не смог в него зайти. Сервис раз за разом скидывал капчю и не пускал на почту. Он обратился в техподдержку, которая до сих пор хранит молчание. А вообще техподдержка российских сервисов и её качество работы уже стали темой для анекдотов.

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Другой бывший пользователь mail.ru пожаловался, что у него сервис пытался узнать номер телефона. Видимо для рассылки спама и продажи его различного рода мошенникам, которые потом представляются поддержкой Сбера или полицией.

Также нужно помнить, что не так давно российским чиновникам в целях безопасности настоятельно рекомендовали не пользоваться зарубежными почтовыми сервисами. Хотя у большинства из них жёны и дети годами жили за границей, владея элитной недвижимостью, и никого это не смущало.

Ещё по некоторым данным, по новым законам создавать аккаунты на маркетплейсах, которые торгуют на территории России, можно будет только с использованием российской электронной почты. Тем самым кто-то хочет взять под свой полный контроль доходы и расходы населения. Поскольку всё больше россиян покупают или продают что-либо онлайн.

Выводы

Поэтому для российского пользователя переход на новый сервис пока будет ознаменован потерей анонимности (которой, впрочем, не было и на gmail, только там шпионил американский Гугл) и потоком спама и рекламы, которая присуща большинству российских сервисов, особенно бесплатных.

И теперь в случае той же релокации, у пользователя могут отобрать его почтовый ящик, чтобы неповадно было.

Также государство сможет отслеживать на кого работают российские фрилансеры и как исправно они платят налоги.

Если вы зарегистрируете аккаунт в социальных сетях и там выскажитесь на запрещённые в РФ темы, то через российскую почту вас проще будет идентифицировать и посадить.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).