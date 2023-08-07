Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Intel добавит ИИ во все свои новые процессоры, восстание машин гораздо ближе, чем мы думали

Искусственный интеллект всё прочнее заходит в нашу повседневную жизнь. И если раньше он просто помогал обрабатывать фотографии на смартфоне и отвечал на несложные вопросы в чатах, то теперь сферы его применения глобально расширились.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Недавно прошёл квартальный отчёт Intel, на котором глава компании Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) рассказал, что его компания не станет ограничиваться внедрением специализированного блока для ускорения искусственного интеллекта в новых чипах Meteor Lake. Сами чипы выйдут в продажу в клиентском сегменте рынка ближе к концу текущего года. И теперь, если верить Патрику Гелсингеру, Intel собирается внедрять (встраивать) искусственный интеллект абсолютно во все новые платформы, выпускаемые компанией в ближайшие годы. Также глава Интел дал понять, что уже совсем скоро ИИ в персональных компьютерах станет по-настоящему массовым явлением, перевернувшим всю индустрию.


реклама

Ещё руководитель Интел заметил, что ключевым моментом в истории развития компьютеров станет появление полноценного ИИ в процессорах домашних ПК, а не в облачных серверах, как было ранее. По его словам, это решение может соперничать по значимости даже с появлением ноутбучной платформы Centrino со встроенным Wi-Fi адаптером в начале 2000-х годов. Напомним, что в те годы у компании Intel вышли в продажу лёгкие, но довольно производительные ноутбуки с поддержкой беспроводного интерфейса Wi-Fi, именно они ознаменовали новую эру в мобильности компьютеров.

Рассмотрим немного подробнее технологию Centrino (Centrino Mobile Technology). Так называлась мобильная (ноутбучная) платформа от компании Intel, включающая комбинацию центрального процессора, связки материнской платы и чипсета, плюс беспроводной сетевой адаптер. По уверениям рекламных лозунгов Intel, системы с использованием Centrino имели повышенную производительность, автономную работу от аккумулятора и также получили максимальную совместимость с существующими беспроводными сетями.

Сообщается, что первоначально руководство Интел планировало размещать специализированные блоки ускорения ИИ исключительно в процессорах премиальных линеек Ultra. Но после отчёта компании за второй квартал 2023 года ситуация изменилась. Видимо выросли продажи у АМД, которые одно время заметно лидировали в сегменте процессоров со встроенной графикой, а их новая 7000-я линейка получила их во всех моделях, и теперь Интел сделала ответный ход.

реклама

Патрик Гелсингер рассказал, что системы генеративного искусственного интеллекта могут решать большинство встречающихся задач, причём делать это они будут быстрее в том случае, когда часть расчётов будет происходить на стороне клиента и на уровне периферийных вычислений. Ключевым плюсом этого решения стало сокращение задержек, возникающих во время передачи данных из облака и обратно. Они ощутимо понижают эффективность работы систем искусственного интеллекта, поэтому вычислительная нагрузка должна частично перекладываться на периферийную инфраструктуру и клиентские устройства.

Новые процессоры будут выигрывать и с точки зрения энергопотребления, поскольку использование локальных ускорителей ИИ полностью себя оправдывает, как рассказал Патрик Гелсингер. Например, центральный процессор Meteor Lake может потреблять десятки ватт (что довольно мало) при обработке запроса за секунду или две. Подобная технология будет внедряться и в миниатюрные гаджеты, вроде слуховых аппаратов, но те будут потреблять уже не более 10 микроватт. Как считает руководство Intel, вычислительная нагрузка в сфере искусственного интеллекта будет гармонично распределятся по различным эшелонам устройств.

И как резюмировал руководитель Интел, теперь они будут встраивать искусственный интеллект во все выпускаемые продукты, включая клиентские устройства, периферийные платформы для розничных предприятий или производства, а также центры обработки данных уровня предприятия, потребляющие 10 мегаватт.

Также Патрик Гелсингер считает, что их клиенты смогут обрабатывать локально конфиденциальную часть данных, сохраняя высокий уровень информационной безопасности. Он убеждён в идею «демократизации искусственного интеллекта». Также он считает, что клиенты будут заинтересованы в обработке задач ИИ на локальных ПК, если это будет занимать меньше времени, и это расширит ёмкость рынка персональных компьютеров в денежном выражении. Например, теперь перевод с других языков будет происходить в режиме реального времени, причём на несколько языков сразу. Аналогичный прогресс наступит и в компьютерных играх, например, анимация лиц персонажей и визуализация спецэффектов не будут уступать современным блокбастерам. Всё это ощутимо повысит привлекательность ПК, поскольку сократит число обращений к облачным системам (которые обходятся недёшево и сложнее администрируются).

реклама


Небольшое видео в тему, из которого вы узнаете, что теперь роботы научились перепрограммировать сами себя в режиме реального времени. Что в будущем позволит ей получать дополнительный функционал в обход своих владельцев. Также искусственный интеллект получил способность сарказма, и пользователи столкнулись со спонтанной агрессией от нейросетей. Теперь нейросеть может выбирать для вашего ответа одну из доступных ей личностей. Также вы узнаете о том, что нейросеть может деградировать всего за пять циклов неправильного обучения.



реклама

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel игры искусственный интеллект процессор компьютер робот чат
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор электрической зубной щётки usmile Y1S
5
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
29
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
7
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
8
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
79
Как зарегистрироваться на Оverclockers.ru и начать писать в блог
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
9
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
85

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
26 июля 2023 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

13 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС были подняты в воздух 5-6 августа
3
Коваленко: повреждения российских кораблей 4 августа влияет не только на ситуацию в Черном море
4
Солнечная буря впервые обрушилась на Землю, Луну и Марс одновременно
+
В пресс-службе группы Вагнера опровергли слухи переброски музыкантов в Нигер на борту Ил-76
1
The Times: Великобритания непублично передала Украине высокоточные ракеты AIM-132 ASRAAM
2
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
4
Солнечные панели для спутников с увеличенным сроком службы в космосе созданы в Австралии
+
Афганским футболисткам удалось спастись от талибов благодаря WhatsApp
3
Американский эсминец-невидимку Zumwalt вооружат гиперзвуковыми ракетами
10
Associated Press: ЧВК «Вагнер» уже в Нигере – страна готовится к военной интервенции из Франции
1
В МИД Венгрии заявили, что страна не может обойтись без российского газа
3
МИД Украины после четвёртого за неделю ракетного обстрела страны попросил запад передать F-16
+
«Вагнеровцы» показали золотоносную шахту в Буркина-Фасо – видео добычи золотой руды
+
«Калибры» запутали украинскую ПВО, «Кинжалы» нанесли удар, а Герань 2 поставила жирную точку
6
Трио NVIDIA Titan Xp показало лучший результат 3DMark11 Performance в модельном зачёте
1
Истребитель Су-30 подняли после обнаружения БПЛА Reaper ВВС США над Черным морем
+
Палеонтологи обнаружили останки самого тяжелого древнего предка китов - один позвонок весит 150 кг
+
Американские истребители F-16 не переломят ход боевых действий - NBC News
2
Генсек ООН заявил о том, что над миром вновь нависла тень ядерной войны
2
Индия запретила импорт ноутбуков, планшетов, готовых компьютеров и серверов
1

Популярные статьи

Первый и единственный: Су-47 "Беркут" - самый концептуальный российский истребитель
5
Цветы с доставкой: БПЛА-камикадзе "Герань-2" обходят ПВО и наносят удары в тыл ВСУ - подробности
7
Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
97
"Будущее, которого не было" - ВВС США показали все варианты супербомбардировщика B-70 Valkyrie ч.2
2
Россия применяет новое поколение РСЗО в спецоперации – что представляет собой "Торнадо-С"
5
Почему на протяжении 10 лет я выбираю карты NVIDIA
129
LLVMpipe проблема современных дистрибутивов Linux: Поломали что работало
7
Актеры в Голливуде не зря боялись искусственного интеллекта
8
ТОП-7 причин покупать видеокарты NVIDIA в 2023 году
106
Самая горячая антикризисная игровая сборка ПК за 60 000р – что купить, когда за 1 доллар просят 96р
4

Сейчас обсуждают

От LoL до KeK один шаг
00:28
Ещё раз XFR, которая доступна из коробки на чипсетах выше А***, автоматом бутит базовую и максимальную частоту 1***Х серии на 100 мгц.
Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
Анна Невская
00:26
ну полностью физически заблокировать нельзя. для этого нужно ближе подплывать, а у украины есть гарпуны. но опять же, даже при полной блокировке портов, ничего не помешает запускать эти беспилотники с...
В Госдуме призвали полностью заблокировать порты Украины
32Влад32
00:24
Ох и наплачутся еще европейские капиталисты. Хотя, есть проверенный способ. Решить свои проблемы за счет простых людей. Однако, последствия могут быть непредсказуемыми.
Как уход Zara, Renault и Finnair из России повлиял на их бизнеc
Товарищ Ким
00:22
Хорошо, давайте по Гамбургскому счёту. У Вашего 1600X максимальная частота турбобуста такая: 4000MHz. Судя по Вашему скриншоту: 4131MHz. У моего бывшего 5930K. Максимальная: 3700MHz. На скриншоте: 37...
Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
DonCarleone
00:22
Ну пусть ведёт их, сам с собой))))
The Wall Street Journal: Киев на встрече в Джидде согласился вести переговоры без вывода войск ВС РФ
Анна Невская
00:17
тобишь эти ракеты мало того, что имеют очень малый радиус, так еще и по тепловым ловушкам полетят
The Times: Великобритания непублично передала Украине высокоточные ракеты AIM-132 ASRAAM
No-va
00:16
Тупой тут как раз ты. Я достоверно не знаю о чем речь на слайде. Быстрее в чем? Где? В каких измерениях. Выше я скинул видео в играх где как раз сравнивали по слайду в ИГРАХ и пришли к выводу что похо...
ТОП-7 причин покупать видеокарты NVIDIA в 2023 году
Валерий Мурзиков
00:16
А что если я хочу использовать такую карту для VR игр? без встройки может что-то получиться?
Играем на карте для майнинга Nvidia в 2022 году
Олег Тимофеев
00:14
🇬🇧🐖🇮🇱😄🤣😅
В Сети отметили, что Генсек ООН ни разу не упомянул США в своём послании к годовщине атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки
Фёдор Науменко
00:12
Да-а,хотели как лучше, а получилось как всегда в России!
Как в России воспримут изоляцию российского интернета от глобальной мировой сети
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем