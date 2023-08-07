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Недавно прошёл квартальный отчёт Intel, на котором глава компании Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) рассказал, что его компания не станет ограничиваться внедрением специализированного блока для ускорения искусственного интеллекта в новых чипах Meteor Lake. Сами чипы выйдут в продажу в клиентском сегменте рынка ближе к концу текущего года. И теперь, если верить Патрику Гелсингеру, Intel собирается внедрять (встраивать) искусственный интеллект абсолютно во все новые платформы, выпускаемые компанией в ближайшие годы. Также глава Интел дал понять, что уже совсем скоро ИИ в персональных компьютерах станет по-настоящему массовым явлением, перевернувшим всю индустрию.





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Ещё руководитель Интел заметил, что ключевым моментом в истории развития компьютеров станет появление полноценного ИИ в процессорах домашних ПК, а не в облачных серверах, как было ранее. По его словам, это решение может соперничать по значимости даже с появлением ноутбучной платформы Centrino со встроенным Wi-Fi адаптером в начале 2000-х годов. Напомним, что в те годы у компании Intel вышли в продажу лёгкие, но довольно производительные ноутбуки с поддержкой беспроводного интерфейса Wi-Fi, именно они ознаменовали новую эру в мобильности компьютеров.

Рассмотрим немного подробнее технологию Centrino (Centrino Mobile Technology). Так называлась мобильная (ноутбучная) платформа от компании Intel, включающая комбинацию центрального процессора, связки материнской платы и чипсета, плюс беспроводной сетевой адаптер. По уверениям рекламных лозунгов Intel, системы с использованием Centrino имели повышенную производительность, автономную работу от аккумулятора и также получили максимальную совместимость с существующими беспроводными сетями.

Сообщается, что первоначально руководство Интел планировало размещать специализированные блоки ускорения ИИ исключительно в процессорах премиальных линеек Ultra. Но после отчёта компании за второй квартал 2023 года ситуация изменилась. Видимо выросли продажи у АМД, которые одно время заметно лидировали в сегменте процессоров со встроенной графикой, а их новая 7000-я линейка получила их во всех моделях, и теперь Интел сделала ответный ход.

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Патрик Гелсингер рассказал, что системы генеративного искусственного интеллекта могут решать большинство встречающихся задач, причём делать это они будут быстрее в том случае, когда часть расчётов будет происходить на стороне клиента и на уровне периферийных вычислений. Ключевым плюсом этого решения стало сокращение задержек, возникающих во время передачи данных из облака и обратно. Они ощутимо понижают эффективность работы систем искусственного интеллекта, поэтому вычислительная нагрузка должна частично перекладываться на периферийную инфраструктуру и клиентские устройства.

Новые процессоры будут выигрывать и с точки зрения энергопотребления, поскольку использование локальных ускорителей ИИ полностью себя оправдывает, как рассказал Патрик Гелсингер. Например, центральный процессор Meteor Lake может потреблять десятки ватт (что довольно мало) при обработке запроса за секунду или две. Подобная технология будет внедряться и в миниатюрные гаджеты, вроде слуховых аппаратов, но те будут потреблять уже не более 10 микроватт. Как считает руководство Intel, вычислительная нагрузка в сфере искусственного интеллекта будет гармонично распределятся по различным эшелонам устройств.

И как резюмировал руководитель Интел, теперь они будут встраивать искусственный интеллект во все выпускаемые продукты, включая клиентские устройства, периферийные платформы для розничных предприятий или производства, а также центры обработки данных уровня предприятия, потребляющие 10 мегаватт.

Также Патрик Гелсингер считает, что их клиенты смогут обрабатывать локально конфиденциальную часть данных, сохраняя высокий уровень информационной безопасности. Он убеждён в идею «демократизации искусственного интеллекта». Также он считает, что клиенты будут заинтересованы в обработке задач ИИ на локальных ПК, если это будет занимать меньше времени, и это расширит ёмкость рынка персональных компьютеров в денежном выражении. Например, теперь перевод с других языков будет происходить в режиме реального времени, причём на несколько языков сразу. Аналогичный прогресс наступит и в компьютерных играх, например, анимация лиц персонажей и визуализация спецэффектов не будут уступать современным блокбастерам. Всё это ощутимо повысит привлекательность ПК, поскольку сократит число обращений к облачным системам (которые обходятся недёшево и сложнее администрируются).

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Небольшое видео в тему, из которого вы узнаете, что теперь роботы научились перепрограммировать сами себя в режиме реального времени. Что в будущем позволит ей получать дополнительный функционал в обход своих владельцев. Также искусственный интеллект получил способность сарказма, и пользователи столкнулись со спонтанной агрессией от нейросетей. Теперь нейросеть может выбирать для вашего ответа одну из доступных ей личностей. Также вы узнаете о том, что нейросеть может деградировать всего за пять циклов неправильного обучения.









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