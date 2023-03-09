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В автомобиле Tesla Model S, который несколько недель назад врезался в припаркованную пожарную машину со смертельным исходом для водителя, возможно, в тот момент была включена система автономного вождения. Это аргумент, который Национальная администрация безопасности дорожного движения привела в среду для начала активного федерального расследования аварии.
Автолестница пожарной охраны округа Контра-Коста была припаркована по диагонали на северной полосе шоссе, чтобы заслонить собой спасателей, которые работали над предыдущей аварией без смертельного исхода. У нее были включены все сигнальные лампы, когда около 4 часов утра Model S на большой скорости врезалась в нее, в результате чего полностью разрушилась передняя часть электромобиля.
В то время как нескольким пожарным была оказана медицинская помощь в связи с незначительными травмами, водитель был объявлен мертвым на месте происшествия, а Tesla пришлось вскрывать, чтобы извлечь его тело. После этого пожарную машину пришлось отбуксировать для ремонта, и это лишь последний случай, когда автомобили Tesla врезаются в машины первой помощи, остановившиеся на шоссе или на обочине дороги, несмотря на все мигающие предупредительные огни, которые они обычно используют.
Этот случай будет добавлен в официальный список расследований NHTSA от 2021 года, касающихся столкновений автомобилей Tesla с автомобилями экстренных служб:
Поводом для начала расследования послужили многочисленные аварии, в которых автомобили Tesla, работающие с включенным автопилотом, врезались в неподвижные автомобили на дороге или на обочине, оказывающие первую помощь на месте уже произошедшего столкновения. Начав расследование, NHTSA сообщило, что в ходе него будет проведена оценка других аналогичных ДТП с участием автомобилей Tesla, работающих с включенным автопилотом, а также оценка технологий и методов, используемых для контроля, помощи и обеспечения выполнения водителем задачи динамического вождения во время работы автопилота.
Недавно NHTSA также опубликовало отзыв более 360 000 автомобилей Tesla различных модельных годов за нарушения правил дорожного движения, связанные с использованием системы автономного вождения, такие как выезд на знаки "стоп" на перекрестках или превышение скорости.