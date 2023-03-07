Xiaomi скоро предложит новую умную лампу, с которой компания специально ориентируется на пианистов. Они должны получить не только пользу от хорошего освещения игрового пространства.

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Xiaomi предлагает чрезвычайно широкий ассортимент продуктов, включающий мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки, а также многочисленные продукты для умного дома и даже бытовые товары. Однако далеко не все продукты приедут в Европу и СНГ. По крайней мере, официально Xiaomi отказывается от официального релиза многих продуктов; некоторые продукты, по крайней мере, все еще доступны через собственный прямой импорт.

Предполагается, что Mijia Smart Piano Lamp сможет хорошо освещать 88 клавиш обычного пианино. Индекс цветопередачи указан как Ra95, поэтому цвета должны выглядеть естественно. Компоненты синего света, как утверждается, сведены к минимуму, а лампа не мерцает, что позволяет использовать ее в течение длительного времени даже при высокой концентрации внимания. TIR-линза обещает лучший контроль над светом и, таким образом, позволяет избежать бликов. Температура света может быть установлена в диапазоне от 4 000 до 5 000 Кельвинов.

Имеется умный датчик, который должен распознавать, когда человек садится за музыкальный инструмент - и тогда одновременно включается свет и останавливается время. Таким образом, можно проанализировать время игры. Имеется пульт дистанционного управления, и Mijia Smart Piano Lamp может также использоваться в качестве метронома. Кроме того, ею можно управлять с помощью смартфона и приложения Mijia.

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Лампа поступит в продажу в марте, в том числе и на Aliexpress.