Выступление Nvidia на конференции Computex 2022 было сосредоточено на новых технологиях и продуктах, но как Вы знаете, ожидаемые видеокарты линейки RTX4000 мы так и не увидим.
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Но, всё же, чтобы задобрить хотя бы какую-то часть геймеров, Nvidia добавила поддержку DLSS в 12 тайтлов, пополнив итак достаточно обширную библиотеку игр с поддержкой этой технологии.
Первым на очереди стоит Hitman 3, который получил неплохой буст, особенно в 2К и 4К разрешениях:
Список также пополнила Deep Rock Galactic:
Поддержку новой технологии также получила свежая Vampire: The Masquerade — Swansong:
Остальные менее популярные релизы: Raji: An Ancient Epic , Propnight , MMO Ghost от NetEase , Hydroneer и тд.
В любом случае, чтобы нагнать Nvidia, AMD понадобится немало сил и денег для внедрения и популяризации их алгоритма FSR 2.0. Сейчас полная поддержка этой технологии есть только в Deathloop. Список планирующихся игр с поддержкой, достаточно безликий.