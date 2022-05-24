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Pavelshakh За пост начислено вознаграждение
Nvidia добавила DLSS в 12 новых игр
Список игр с поддержкой технологии масштабирования в очередной раз расширяется.
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Выступление Nvidia на конференции Computex 2022 было сосредоточено на новых технологиях и продуктах, но как Вы знаете, ожидаемые видеокарты линейки RTX4000 мы так и не увидим. 

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Но, всё же, чтобы задобрить хотя бы какую-то часть геймеров, Nvidia добавила поддержку DLSS в 12 тайтлов, пополнив итак достаточно обширную библиотеку игр с поддержкой этой технологии.

Первым на очереди стоит Hitman 3, который получил неплохой буст, особенно в 2К и 4К разрешениях:

Список также пополнила Deep Rock Galactic:

Поддержку новой технологии также получила свежая Vampire: The Masquerade — Swansong:

Остальные менее популярные релизы: Raji: An Ancient Epic , Propnight , MMO Ghost от NetEase , Hydroneer и тд. 

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В любом случае, чтобы нагнать Nvidia, AMD понадобится немало сил и денег для внедрения и популяризации их алгоритма FSR 2.0. Сейчас полная поддержка этой технологии есть только в Deathloop. Список планирующихся игр с поддержкой, достаточно безликий.

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