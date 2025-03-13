Подходил к концу далёкий уже нынче 2008 год, а компания AMD размышляла над тем, что же ей теперь делать с доставшимся ей в наследство от обанкротившейся ATi добром...

А конкретно - как бы так особо не вкладываясь, умудриться-таки догнать компанию nVidia. Эпичный провал серии видеокарт Radeon HD2900 годом ранее, в 2007 году, серьёзно подорвал доверие к марке, а разразившийся экономический кризис - заставил покупателей быть разборчивыми при выборе комплектующих. Да, компания AMD уже успела немножко реабилитироваться, выпустив в конце 2007 года линейку видеокарт HD3000, дополнив её в начале 2008 года бюджетными моделями. Но увы флагман HD3870 мало чем отличался от HD2900, более того - он имел урезанную до 256bit шину памяти, что не лучшим образом сказалось на производительности. Чипы HD3000 кстати поддерживали API DirectX 10.1, впрочем, он оказался таким же бесполезным и проходным как и обычный DirectX 10, ведь главную фишку чипов Radeon HD - аппаратную тесселяцию в него не включили, ибо чемоданы мистера Хуанга видимо оказались солидней. Но хотя бы с надёжностью чипов у AMD уже особых проблем не было, а вот у nVidia флагманские чипы первого поколения GeForce 8000 начали массово дохнуть от отвалов, несколько развеяв миф о исключительной ненадёжности AMD. Но nVidia уже к тому времени выпустила второе более надёжное поколение чипов GeForce 8000, а в 2008 году переименовала их GeForce 9000, так что сложилось некое равновесие, впрочем, AMD всё так же была номером два...

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Но и это равновесие было не долгим, ибо в середине 2008 года компания nVidia выпустила свой новый флагманский чип GeForce GTX 200... и тут судьба повернулась к мистеру Хуангу известным местом, ибо чипы накрыла эпидемия отвалов... А вот компания AMD особо ничего нового решила не изобретать, а просто удвоила количество исполнительных блоков на своих видеокартах в 2-2.5 раза и представила миру серию чипов Radeon HD 4000, об одном из представителей которых мы и поговорим.

А конкретно о видеокарте на младшем из чипов в линейке - Sapphire Radeon HD 4550 1G HM:

Цифры на приклеенной бумажке - это тест определяющий достойны ли вы великого звания "профессиональный сборщик ПК", или же относитесь к поколению ЕГЭ... результаты тестирования просьба написать в комментариях.

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Надпись 1G не должна вводить в вас заблуждение, ибо ещё есть приписка HM - хулиганы маркетологи. В общем карта на 512Mb, а надпись 1G сделана для введения в заблуждение покупателей, ибо карта якобы обладает "невиданной доселе" технологией - хранить данные в оперативной памяти ПК, а значит можем смело писать на шильдиках и ценниках "общий" объём адресуемой видеопамяти... ну да ладно... это лирика.

Карта кстати в модном в те времена low-profile исполнении, для установки во всяческие узкие места... а конкретно в популярные тогда - само-сборные медиацентры. Нынче это вещь абсолютно ненужная, но обрезки зачем-то продолжают производить. И я как бы не против, но у данной конкретной карты например - из коробки глючил по цветам VGA порт, сделанный тут отдельным шлефом, сложенный в три погибели. Да и в целом никогда не любил всю эту нищебродскую экономию производителей на текстолите, ибо ни к чему хорошему такая экономия не приводит.

Вот что нам показывает GPU-Z:

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Как видим карта имеет 80 исполнительных блоков, ну на самом деле их там 16... но гении маркетинга из AMD решили, что коли у нас 1 блок состоит из 5 частей... то, будем умножать на 5 и писать на шильдиках... ну ведь логично же да? GPU-Z опять кстати косячит и пишет что у нас тут GDDR3 память, но на фотографиях выше, да и по частотам - явно видно что у карты память обычная DDR3. Несмотря на узкую шину в 64bit, пропускная способность у нас не хуже чем на расположившемся рядом сопернике и прямом конкуренте - nVidia GeForce 9400GT, с памятью DDR2 и шиной 128bit. Ну и как видите, несмотря на куда более свежую "архитектуру" чипа, AMD забросила её куда раньше, чем nVidia свою, и перестала выпускать драйверы на полтора года раньше прямого конкурента, не исправив при этом множественные косяки оных. Увы такое отношение к пользователям своей продукции компания AMD практикует и поныне. Ну да ладно...

Тестировать будем на Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz, 4Gb DDR3-1333 и под управлением Windows 7.

3DMark 2001 SE

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И в первом нашем тесте AMD Radeon HD 4550 уступает по производительности своему прямому конкуренту nVidia GeForce 9400GT целых 10%.

3DMark 2003

А тут у нас паритет, что вполне ожидаемо.

3DMark'05

Radeon HD 4550 чутка уступает GeForce 9400GT, впрочем, можно списать это на погрешности измерений.

3DMark'06

А в данном тесте уже на погрешность ничего явно списать нельзя, и Radeon HD 4550 уверенно опережает по производительности GeForce 9400GT, почти на целых 5%.

3DMark Vantage

Ну и наконец 10% превосходство Radeon HD 4550 над GeForce 9400GT, в их естественной среде обитания под DirectX 10.

Quake III Arena

Под OpenGL как видим у Radeon 4550 всё хорошо, и он опережает GeForce 9400GT почти на 15% по производительности.

Unreal Tournament 2004

А вот под DirectX 7.0 у нас ситуация обратная, впрочем, отставание Radeon HD 4550 от GeForce 9400GT составляет менее 5%.

Doom 3

А вот с Doom 3 у меня судя по всему случилась накладка при тестировании, ибо я не учитывал такой нюанс как версия "рендера" при проведении тестирования. Так что есть вероятность того что отставание Radeon HD 4550 от GeForce 9400GT обусловлено не разницей в производительности, а ошибочностью выбранной мною методике тестирования. Чтож... надо будет на досуге заняться изучением этого вопроса.

F.E.A.R.

Игра под DirectX 9.0, и по традиции в ней всегда прекрасно себя проявляют видеокарты Radeon, и наш Radeon HD 4550 не исключение - 20% превосходства над GeForce 9400GT на минимальных настройках, и целых 70% на максимальных настройках графики.

Resident Evil 5

Данная игра, как и все последующие в данной статье использует DirectX 9.0c, и тут наш Radeon HD 4550 опережает GeForce 9400GT на 30%, при использовании максимальных настроек графики, на минимальных же разница всего в пару процентов.

Resident Evil 6

На минимальных настройках превосходство Radeon HD 4550 над GeForce 9400GT составляет 20%, а на максимальных падает до 15%.

Street Fighter IV

Забавно, на максимальных настройках Radeon HD 4550 опережает GeForce 9400GT на 10%, а вот на минимальных отстаёт на всё те же 10%.

Итоги

Вот такой, достаточно интересную линейку видеокарт выпустила компания AMD в 2008 году, и пусть флагманы nVidia в лице серии GTX 200 оказались им не по зубам, однако в остальных ценовых сегментах они выступали блестяще, даже несмотря на традиционные для AMD проблемы с драйверами. А вот когда флагманы nVidia начали массово дохнуть от отвалов по истечении гарантийных сроков, которые в те времена составляли от силы полгода-год, многие пожалели о том, что не остановили свой выбор на продукции AMD.

Ещё одной фишкой карт Radeon HD, было наличие порта HDMI, который полноценно во всей линейке nVidia появился только в 2010 году у карт GeForce 400. Особо тогда доставляли байки господина Хуанга в стиле "Кому в здравом уме взбредёт в голову пихать в видеокарту аудио чип - это же видеокарта"... учитывая, что на первой 3D видеокарте компании nVidia NV1 таковой был...

А на этом у меня всё - всем пока.



