Шёл далёкий уже 2008 год и мистер Хуанг продолжал праздновать триумф, ибо последний его конкурент компания ATi обанкротилась двумя годами ранее в 2006 и была куплена с потрохами компанией AMD. Так что теперь можно было спокойно работать и не занимаясь глупостями - грести бабло. И было бы всё радужно и хорошо, но по миру вновь начал гулять призрак коммунизма, так что пришло время устраивать очередной мировой финансовый кризис. Но нашему мистеру Хуангу бояться было уже нечего, так что не особо задумываясь он просто переименовал линейку GeForce 8000 в GeForce 9000, немножко её расширив для выпуска нормальной mid-end карты получившей имя GeForce 9600GT, ибо ранее на фоне провального запуска новой линейки карт фирмы AMD - Radeon HD2000, пришлось для AMD выделить поляну где бы она хоть как-то могла существовать со своими HD3000, которые хоть и мало чем отличались от HD2000, но по крайней мере старшие её представители теперь уже не дохли пачками, однако до обновлённых и подешевевших старших представителе линейки nVidia GeForce 8000/9000 дотянуться по производительности были неспособны. В общем конкурирующие линейки карт nVidia и AMD 2007-2008 годов каким-то невероятным образом оказались сформированы так, чтобы максимально друг с другом не конкурировать...

Собственно, одним из результатов переименования видеокарт nVidia GeForce 8000 стал наш сегодняшний пациент, а именно - nVidia GeForce 9400GT в исполнении фирмы Gigabyte под именем GV-N94T-512H, как вы уже догадались на 512Mb.

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Карточка простенькая и ничем не примечательная, уже явно нацеленная на бюджетный сегмент и посему несущая на борту DDR2 память.

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А сравнивать мы её будет с героем нашего предыдущего обзора - nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3.

И вот что нам показывает GPU-Z:

И как уже не раз это было, GPU-Z нам показывает какую-то чушнину... Ибо обе эти карты основаны на одном и том же чипе и имеют +/- одинаковые характеристики, а у нас на скриншотах какая-то чушь...

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В реальности у карт по 16 блоков CUDA, 8 блоков наложения текстур и 4 блока растеризации. Отличия же у нас только в более тонком техпроцессе и типе установленной памяти, что, впрочем, GPU-Z нам показывает верно.

Увы скриншоты я делал давно и теперь уже этих карт у меня на руках нет, так что менять коней на переправе уже поздно, так что будем и впредь глумиться над неудачниками из команды разработчиков GPU-Z.

В общем как я выше и писал - взяли тот же самый чип, перевели на новый техпроцесс и дали новое имя, чутка понизив карту в звании, дабы было куда впихнуть единственную в линейке карту на новом чипе nVidia под именем GeForce 9600GT и её производные .

Тестировать мы всё это будем по классике на Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz, 4Gb DDR3-1333 памяти и под управлением Windows 7.

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3DMark 2001 SE

Вполне ожидаемая картина - 9400GT уступает по производительности 8500GT на 5%.

3DMark 2003

А тут у нас уже почти 20% отставания 9400GT от 8500GT... печально мистер Хуанг... печально...

3DMark'05

Ситуация в целом не меняется, несмотря на возрастающую нагрузку.

3DMark'06

Как видим толку от медленной DDR2 памяти, в два раза большего объёма - нет.

3DMark Vantage

И даже под DirectX 10 наша 9400GT с 512Mb памяти на борту, уступает 8500GT оснащённой 256Mb более быстрой памяти GDDR3.

Quake III Arena

В реальных приложениях - ситуация аналогичная.

Unreal Tournament 2004

А вот тут наконец-то 9400GT пусть и не существенно, но обходит 8500GT.

Doom 3

А вот в Doom 3 всё возвращается на круги своя.

F.E.A.R.

Даже как-то скучно...

Resident Evil 5

Безрадостная картина... даже сказать нечего.

Street Fighter IV

Ну хоть на максимальных настройках заметен толк от 512Mb памяти на борту 9400GT, впрочем, для комфортной игры тут нужны 60fps... как-никак киберспорт, а с понижением настроек 8500GT вырывается вперёд.

Итоги

По итогу в 2008 году мы получили теж яйца - вид сбоку. Самое смешное, что и в 2009 году мы получили очередное переименование этих же видеокарт в линейку nVidia GeForce GT/GTS 200, с несущественными изменениями. Что на фоне эпичного провала чипов nVidia GeForce GTX 200 - не привело ни к чему. Ну да, AMD со своими HD5000 вырвалось было вперёд... но уже следующее поколение AMD - Radeon HD6000 оказалось переименовкой предыдущего, с несущественными изменениями. И уже у AMD провалилась старшая линейка карт - Radeon HD6900... В общем вся конкуренция в те годы свелась к тому, кто в очередной раз "поверит в себя" и нарвётся на массовую смерть своих карт от эпидемии отвалов, бушевавшей в те года особенно яростно.

AMD погрязла в переименованиях, а все линейки видеокарт являли собой винегрет из мусора, и продолжалось это последующие лет 10 вплоть до перехода на архитектуру RDNA, которая хоть звёзд с неба и не хватает, но хоть прилично выглядит, не имея в линейке переименованных чипов устаревших архитектур, а вот в компании nVidia процесс "прихода в ум" случился лет на 5 раньше, что во многом и стало причиной тотального доминирования её продукции в игровых ПК на данный момент.

Но "пипл хавал", с пеной у рта рассказывая о прелестях конкуренции на рынке видеокарт, наперебой нахваливая очередные ТОПы, которые в лучшем случае, если очень повезёт, успевали сдохнуть до окончания гарантийного срока. Ну а когда фирму AMD возглавила Лиза Су, родственница нашего Дженсона Хуанга, слушать байки о какой-то там конкуренции на рынке видеокарт стало уж совсем смешно, ибо даже имитации оной нынче не наблюдается.

Ну а на сегодня у меня всё - всем пока.