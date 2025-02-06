История эта началась где-то в ноябре 2024. Обратился ко мне знакомый с вопросом - А почём нынче игровые ПК? На что получил лаконичный ответ - 100 тысяч рублей. Чем он был конечно же немного расстроен, ибо таких денег, как это зачастую бывает, у него не было. А вот компьютер уже был обещан подрастающему поколению на день рождения, так что надо было что-то думать. Собственно, было решено пока взять системник без видеокарты и прочих прелестей, но с возможностью быстрого апгрейда без замены каких-либо комплектующих в ходе оного.

Дабы ещё чутка сэкономить, часть комплектующих было решено поискать на вторичном рынке, благо было у кого их незадорого взять, а остальное было куплено новое в магазине.

реклама





В частности: корпус, материнская плата, кулер, процессор, SSD и кабель HDMI>DVI были куплены в магазине на сумму 48 тысяч рублей. А оперативная память, блок питания, жёсткий диск и вентилятор 120х120 были приобретены на вторичке за 7 тысяч рублей, в беспробежном состоянии. Клавиатура, мышь, колонки и монитор - были найдены в завалах барахла, за 0 рублей. Монитор правда "квадратная" 19"ка, но хотя бы с DVI, и то хорошо.

Собственно, что мы имеем.

Корпус GameMax Vista MB:

реклама





Корпус выбирался в основном по внешнему виду, но с возможностью установки полноценной mATX платы и дополнительных приточных вентиляторов, которые в данном корпусе устанавливаются на боковую стенку.

Процессор Intel Core i5-12400 6x2.5GHz + Intel UHD Graphics 730:



реклама





Ну это "классика" на данный момент, ибо меньше 6 ядер нынче под игры брать смысла не имеет, а это самый доступный 6ти ядерный процессор со встроенной графикой на рынке. Была идея взять процессор без интегрированной графики, но сроки были сжатые, так что найти что-то вменяемое дискретное за 2-3 тысячи рублей не представлялось возможным.

Кулер GameMax Gamma 90 WH:

Кулер брался исходя из эстетических соображений, впрочем, показал он себя прекрасно с точки зрения охлаждения. Ещё одним из мотивов была его компактность, ибо зачастую кулеры, оснащённые 120мм вентилятором, впоследствии мешают установке видеокарты и оперативной памяти.

реклама





Оперативная память Kingston Fury HP37D4U1S8ME-8XR DDR4 2x8Gb от ПК НР Omen:

Данные БУ модули памяти когда-то стояли в фирменном ПК HP Omen, имеют подсветку и работают на частоте 3200, а большего нам и не надо. Правда с подбором им пары могут впоследствии возникнуть проблемы, но уж больно заманчивый был ценник.

Материнская плата ASRock B760M Pro RS/D4 WiFi:

Материнская плата бралась по двум признакам - чтоб под память DDR4, которую нам удалось "незадорого" купить, а также требовалось наличие WiFi на борту. Ну и сама платка в принципе выглядит симпатично и имеет 4 слота под память и 2 слота M.2, что пригодится в случае апгрейда.

SSD накопитель Samsung 980 MZ-V8V500BW 500Gb M.2 NVMe:

На SSD было принято особо не экономить и взять нормальный, т.е. Samsung, хотели правда по началу взять WD, однако на момент окончательного оформления заказа его не оказалось в наличии.

Материнская плата ASRock B760M Pro RS/D4 WiFi:

Вот как-то так всё это собралось на материнскую плату.

Жесткий диск WD Purple 2Tb WD20PURZ:

С БУ жёстким диском нам особенно повезло, пусть он и не очень свежий, зато практически беспробежный, и имеет наработку менее 500 часов.

Блок питания Formula A450W:

Блок питания БУ, без особых изысков, зато не был в работе и по скромной цене. Имеет отдельный 8pin шланг для видеокарты и 8pin разъём для питания CPU. Думаю, в принципе его должно в будущем хватить для установки игровой видеокарты начального уровня, типа Intel B580 или GTX 4060.

Ну и в сборе оно всё выглядит как-то так.

Приятная регулируемая подсветка и 1 вентилятор 120мм на выдув, думаю - вполне неплохо получилось, учитывая ограниченный бюджет в 55 тысяч рублей, которым мы располагали.

Ну и напоследок давайте протестируем и посмотрим, что у нас получилось, а заодно сравним нашу встроенную графику Intel UHD Graphics 730 с дискретной видеокартой nVidia GeForce GT 1030 2Gb DDR4.

Итак, вот что у нас показывает GPU-Z:

А в GPU-Z, мы имеем следующие показания:

Как видим GT 1030 имеет гипотетически более интересные характеристики, впрочем, она старше графики от Intel на целых 5 лет.

Данный для GT 1030 взяты мною из предыдущей моей статьи о её тестировании с процессором Intel Core i5 12400F и 32Gb памяти DDR5-5600, что, впрочем, не должно особо отразиться на итогах соревнования.

3DMark Vantage

Неплохое начало для UHD 730 - 7% превосходства над GT 1030, однако при этом присутствует традиционная для графики Intel - высокая нагрузка на процессор.

3DMark 11

А в данном тесте UHD 730 уже уступает GT 1030 порядка 10% по производительности, однако хоть мы и можем ответить сильную просадку по производительности процессора, но в "смешанном" тесте UHD 730 неожиданно "рвёт с места" и обходит GT1030 на целых 40%. Очень странно... ну да ладно, то синтетика.

Street Fighter IV

А вот в реальных приложениях уже всё не так радужно для UHD 730 и она уступает GT 1030 в данном тесте на 20%, впрочем, 8ми кратное сглаживание и фильтрация текстур - это довольно серьёзная нагрузка для столь слабых карт.

Street Fighter 6

А тут UHD 730 вновь впереди, правда всего на 5%. Увы, поиграть не выйдет на обеих картах.

Final Fantasy XV

И снова UHD 730 впереди на 20%, однако этого всё равно недостаточно для комфортной игры.

Cyberpunk 2077

Ну тут у нас можно сказать паритет - одинаковое слайдшоу.

Итоги

Ну в общем такая вот у нас получалась в этот раз "сборка", которую в будущем можно будет легко дополнить видеокартой и получить вполне себе игровой компьютер среднего уровня, но пока придётся нашему школьнику довольствоваться играми прошлых поколений и всяческим донатным скамом.

Что касается битвы интеграшки Intel UHD Graphics 730 и дискретки nVidia GeForce GT 1030 2Gb DDR4, то тут верна "Теорема Эскобара", ибо уж очень GT 1030 устарела, так что в принципе не зря я её не стал рассматривать для сборки данного ПК. Да и отсутствие видеокарты делает её покупку более вероятной, нежели присутствие таковой, так что пожелаем удачи школьнику... всё что я мог для него - я сделал. Увы жлобы из Intel не завозили в настольный сегмент графику поколения Xe аж 4 поколения подряд, и засунули её туда лишь в 15 поколении - Core Ultra, в отличии от мобильного сегмента, где графика Xe была ещё в 11. Ну а у процессоров AMD о 6 ядрах с интегрированной графикой - слишком конский ценник, и по этой причине я их в принципе даже не рассматривал для покупки, ибо там разница уже не 2-3 тысячи рублей, а все 7-8 тысяч рублей, проще было бы тогда взять 12400F и ему в пару новую Intel A380 6Gb на вторичке, и получить в разы более производительную систему.

В некоторых ситуациях встройка конечно бывает полезна даже при наличии дискретки, что недавно хорошо показал товарищ Pustotnik в своей статье.

Ну а на этом у меня на сегодня всё - всем пока.











