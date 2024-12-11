Многие читатели моего безусловно гениального и единственного адекватного блога на overclockers.ru знают, что в виду ряда обстоятельств - и раз, и два, ваш покорный слуга был вынужден сделать незапланированный апгрейд на не очень им котируемую платформу Socket 1700. В принципе апгрейдом я остался в целом доволен, однако старое железо я решил не продавать, а отдать в подарок одному юному дарованию. Но как это обычно и бывает - всё пошло не по плану.

Для начала в мой новый ПК переехал процессорный кулер DeepCool REDHAD, и я решил не заморачиваться особо и купить по старой памяти обычный кулер DeepCool THETA 31 PWM с медной вставкой в основании.

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И всё бы ничего... но спустя лет 15, или сколько там этот кулер уже производят - я уж и не помню, производитель решил, что он умнее чем он есть и увеличил толщину "бэкплейта" на 2мм. Ну и естественно кулер не влез в имевшийся у меня отличный корпус Foxconn TS-005.

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Уткнувшись в выштамповку на боковой несъёмной стенке... ну да бог с ним подумал я и собрал всё в другой корпус - Foxconn TSAA-424.

И всё вроде было хорошо, плюс можно было вкорячить сюда аж 2 вертушки 120мм на вдув и выдув, для оптимального охлаждения всего этого дела, но оставался ещё вопрос с видеокартой. Свою GTX 1060 6Gb я договорился обменять на GTX 1050 4Gb с доплатой. И та GTX 1050 бы в данный корпус влезла отлично, но, когда пришло время, чёт там у человека не срослось и обмен не состоялся.

Немного подумав я решил поискать чего на вторичке, но ничего там найдено не было - либо умайненный полуживой хлам, либо неадекватные ценники. Так что было принято решение не жлобиться и ставить сюда GTX 1060 6Gb... ну и естественно она в этот корпус не влезла...

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Весь этот абсурд уже начал мне надоедать, так что я плюнул и купил на вторичке нормальный корпус неизвестного мне наименования с выдранными вентиляторами и контроллером подсветки, ну они мне как бы и нафиг не нужны, зато по деньгам, а 120 вентиляторов у меня пара тройка штук была в наличии.

В общем всё это было до кучи собрано и вручено счастливому владельцу.

А мне же достался его старый ПК, который когда-то был нами собран на базе сервера HP ProLiant ML110 G6.

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Был он немного шумноват, но ввиду окончания поддержки и удаления с сайта HP всего софта и документации по нему с этим ничего поделать тогда не получилось. Но в целом работал он без нареканий.

Жёсткие диски и SSD из него в полном составе перекочевали в новый системный блок, а остатки я забрал, почистил, укомплектовал SSD и парой жёстких дисков на 250Gb собранных в RAID-0. Ну и выставил его на продажу по вполне демократичной цене.

Ну а пока он продавался, мне пришлось посидеть на снятой с него nVidia GeForce GT 1030 2Gb GDDR4.

Ну а коли представился такой случай, то грех было не протестировать данную видеокарту и не сравнить её с обитавшей ранее в моём системном блоке GTX 1060 6Gb.

Итак, тестовый стенд у нас это Intel Core i5 12400F, 32Gb оперативной памяти DDR5 5600, ну и видеокарты у нас MSI GeForce GT 1030 AERO ITX 2GD4 OC и Palit GeForce GTX 1060 JETSTREAM.

Тестировать будем под Windows 10, так как на 11 я ещё пока не перебрался, ибо лень переустанавливать систему, жду, когда подвернётся M.2 NVMe накопитель под это дело. В общем - поехали.

3DMark Vantage

Мда... я конечно знал, что GT 1030 это хлам, но чтоб настолько...

3DMark'11

И вновь всё тот же 6ти кратный перевес на стороне GTX 1060...

Final Fantasy XV

Мда... далее я предлагаю тестировать только на минимальных настройках графики в 1080p, ибо результаты по GTX 1060 у меня есть только под 1080p.

Forza Horizon

Ну в принципе на GT 1030 даже можно играть при большом желании, но лучше убавить разрешение до 720p.

Street Fighter IV

А тут даже можно и на максимальных настройках поиграть, что, впрочем, не удивительно для игры 2008 года.

Street Fighter VI

Ну а нынче на GT 1030 можно разве что посмотреть на красивое слайд-шоу...

Far Cry 6

Ммм... игра на GT 1030 запускается - более сказать мне нечего.

Returnal

На такие показатели даже смотреть - физически больно...

Cyberpunk 2077

Душераздирающее зрелище...

Итоги

Ну вот такое у нас сегодня безрадостное тестирование, даже как-то и не знаю, чего тут сказать. Видеокарта nVidia GeForce GT 1030 в любом исполнении абсолютно бессмысленна, что на данный момент, что на момент своего появления в продаже, и никакого потенциала у неё не было и нет. Самое смешное, что данный хлам до сих пор широко представлен в розничной продаже по цене от 9 до 12 тысяч, если верить сайту магазина "на три буквы". В ходе всех этих пертурбаций со сбором и пере сбором системников я примерно неделю сидел на nVidia GeForce 8500GT на целых 256Mb, и что я вам скажу - никакой особой разницы за пределами игр я после установки GT 1030 не увидел. Кому и зачем нынче нужна GT 1030? Никому и не зачем... ну разве что владельцам видеокарт AMD до HD7000 не имеющим нормальных драйверов под Windows 10, которым требуется временная затычка, хотя опять же проще отправить свой Radeon туда куда ему положено, т.е. на помойку и взять любой GeForce от 8000 и свежее, дабы было на чём нормально пересидеть до покупки новой видеокарты.

А на этом у меня всё - всем пока.