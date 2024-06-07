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Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD

Обзор Radeon X1050 одной из последних видеокарт фирмы ATi, выпущенной вскоре после её банкротства и поглощения компанией AMD. А также истории, байки и воспоминания давно минувших дней.
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Пространное вступление

Шёл к закату далёкий 2006 год, весь мир готовился к выходу Windows Vista, а компания AMD, недавно выкупившая останки фирмы ATi, выпустила в продажу видеокарту ATi Radeon X1050 512M HM. Видеокарточка эта начального уровня и, если верить маркировке, свежайшего на тот момент поколения X1000. Но как это всегда и бывает у ATi/AMD - верить им на слово нельзя, а на этот раз они нас конечно же не разочаровали... Ибо в основе карты лежит чип с маркировкой RV370, что ясно нам указывает на то, что данная видеокарта принадлежит не к X1000 поколению, и не к поколению X, а к старым доброму Radeon 9ххх образца 2002 года под DirectX 9.0. Ну разве что переведённому на свежий тех процесс и адаптированному под шину PCI-E. Мда, вот такие вот приколы и привели фирму ATi к банкротству, ну и фирму AMD туда где ей судьбой назначено быть - в смысле быть номером два на рынке. 

В те годы я был молод и наивен, и принимал за чистую монету все эти россказни фирмы ATi о светлом будущем, где графику будут обрабатывать две видеокарты, а третья будет обрабатывать физику в играх. Сейчас же с возрастом я понимаю, что всё это были предсмертные конвульсии и вешание лапши на уши... дабы набить себе цену перед неизбежной распродажей компании. 

Обзор видеокарты

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Но не будем о грустном, давайте уже перейдём к нашему сегодняшнему пациенту. 

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Как видим, видеокарточка ничем не примечательна и изготовлена фирмой Shapphire. Отдельного упоминания тут стоит лишь сама маркировка видеокарты, а именно надпись X1050 512M HM, сделанная для введения в заблуждение невнимательных покупателей, ибо в реальности на ней всего 128Mb памяти, а это вот 512M HM это объём, который позволяет адресовать видеокарта с использованием оперативной памяти самого ПК в довесок к видеопамяти самой видеокарты.

 Поглядим чего у нас там покажет GPU-Z.

GPU-Z лишь подтверждает "днищность" данной видеокарты. Как видим, видеокарты на чипе RV370 выпускалась аж под тремя наименованиями X300/X550/X1050. По факту же перед нами старая добрая легендарная Radeon 9600 образца 2003 года... Кстати существует ещё одна X1050, но на чипе RV410 с поддержкой DirectX 9.0b, т.е. опять же переименованная видеокарта прошлого поколения X700.  

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Впрочем, "самое дно" PCI-E видеокарт были не Radeon X300 и её производные и собратья, а линейка видеокарт nVidia GeForce PCX, которая была по факту легендарными фуфлыксами GeForce FX с напаянными на плату мостами-переходниками с AGP на PCI-E. Учитывая, что и AGP версии были не более чем затычками для слота, но кое как годными для игр, то версии для PCI-E были уже просто затычками без всяких "но". Как-то у меня в хозяйстве была одна такая GeForce PCX 5300, но увы до сегодняшних дней не сохранилась... уж и не помню куда она подевалась, а жаль - было бы интересно устроить эпичную битву "дна" PCI-E видеокартостроения.

Тестовый стенд

Тестировать наш Radeon X1050 мы будем в паре с процессором Intel Core 2 Quad Q8300 частотой 2.5Ghz, 4Gb оперативной памяти DDR3 1066MHz, под управлением операционной системы Windows 7 SP1. Тут стоит отметить что нормальных драйверов фирма AMD под Windows 7 выпустить не удосужилась, так что придётся тестировать с тем драйвером, что идёт в составе самой операционной системы, со всеми вытекающими из этого последствиями. Соперника у нас в этот раз не будет, ибо наша X1050 по сути есть дно, от которого и будут отталкиваться наши последующие тесты PCI-E видеокарт.

3DMark 2001 SE

О результатах сказать особо не чего, тесты проходят без проблем и на том спасибо.

3DMark'03

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И тут у нас всё хорошо, без нареканий.

3DMark'05

Как видим даже тесты DirectX 9.0 работают.

Quake 3 Arena

В составе драйверов под Windows 7 нет библиотек OpenGL, так что используются встроенные в систему, впрочем, ФПС вполне достаточный.

Doom 3

А вот тестов в Doom3 не будет, ибо традиционно кривые драйверы AMD нам не позволяют полноценно использовать OpenGL и оставляют довольствоваться лишь тем его функционалом что есть Windows 7. Если бы у нас стояла Windows XP, то Doom 3 бы вполне себе заработал, ибо драйверы под XP нормальные есть, но ради одной видеокарты приседать с её установкой и настройкой, я как бы смысла особо не вижу. Windows 7 доживает свои последние дни, что уж говорить о XP пользоваться которой в повседневной жизни уже невозможно. 

Unreal Tournament 2004

По среднему количеству кадров всё неплохо, но как видим просадки местами есть и довольно серьёзные.

F.E.A.R.

Ну на минималочках в 640x480 вполне можно играть... даже возможно на средних. А вот клоуны, в комментариях под предыдущей моей статьёй о GeForce 3 спрашивали - Ктож в начале 2000х играл в 640x480? Как видим, даже во второй половине 2000х кому-то приходилось играть в 640x480... 

Итоги

По итогу мы имеем бессмысленную и беспощадную видеокарту под PCI-E, пригодную в те годы разве что для офисного использования с процессорами AMD, не имевшими в те времена приличных чипсетов с интегрированной графикой, в отличии от чипсетов для процессоров Intel у которых встроенная графика была на приличном "офисном" уровне с самого начала эры PCI-E. Хотя кто в здравом уме использует AMD для работы? Впрочем, даже мне таких персонажей доводилось встречать, так что поверьте мне на слово - они существуют. Ну и для барыг она была полезна, ибо фирма AMD разрешала маркировать компьютеры с данными картами как имеющие на борту 512Mb видеопамяти, с приписочкой HM, что позволяло барыгам впаривать готовые сборки с "Радеоном X1000 серии и 512Mb видеопамяти!!!" доверчивым покупателям. Более о данной видеокарте мне сказать нечего - это дно внутри дна внутри дна. И способна такая карта лишь, как говаривал один наш бывший президент - Во многих регионах мира возрождать вполне, на мой взгляд, экстремистские учения о классовой борьбе. Пойдёт на продажу по цене шаурмы, авось кому и пригодится. 

А на этом у меня на сегодня всё - всем пока.


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amd nvidia видеокарты radeon тестирование ati geforce pcx rv370 x1050
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