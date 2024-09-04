История этого ноутбука банальна, был он приобретён в магазине из трёх букв для "учёбы" обычному российскому школьнику. Ну а так как на заводе где-то потерялась операционная система и на шильдике у него, так и написано - noOS, принесли мне его на предмет поискать куда она там в нём потерялась.

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Характеристики у ноутбука довольно скромные:

Экран IPS 17.3" 1920x1080 144Гц 250Кд/м² 127ppi

Процессор Intel Core i5-12450H 4P-ядра с HT + 4E ядра, в сумме 12 потоков

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Оперативная память 16Gb DDR5

Видеокарта GeForce RTX 4050m 6Gb GDDR6 + встройка Intel UHD

SSD 512GB M.2 NVMe

Ну и прочее, не столь важное бла, бла, бла.

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Батарея в таких ноутбуках чисто номинальная и пригодна разве что в качестве ИБП, впрочем, если тупить в ютубчик - на пару часов хватит.

Вот такое нам показывает CPU-Z



А вот так выглядят наши обе-две видеокарты



Более ничем данный ноутбук не примечателен, всё плюс-минус как у конкурентов в той же ценовой категории. Что в принципе не удивительно, ибо прогресс в данной сфере достиг своего пика лет 15 назад, с тех пор чутка откатился и перешёл в состояние горизонтальной прямой - т.е. выпуска однотипных унифицированных ТНП с запланированным сроком службы в 5 лет. Ожидать тут каких- то откровений инженерной мысли или дизайна - не приходится, да и не надо оно. Надёжность хотелось бы повыше - лет 10-20, но увы, это экономически не целесообразно при господстве товарно-денежных отношений.

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Система охлаждения ноутбука со своими обязанностями, как это нынче принято - не справляется, так что при полной нагрузке он воет "шо дурной" и при этом всё равно сбрасывает частоты, вплоть до минимальных значений 1,5-2GHz в зависимости от типа ядер, температуры при этом скачут в районе 90-95 градусов по цельсию. У ноутбука даже есть специальная кнопка - включить вентиляторы на максимум... толку правда от неё особо нет, но хотя бы завывания в одном тоне, а не плавают. В типичных задачах нагрузки как правило меньше, и ситуация с падением производительности процессора не столь вопиющая. Опять же это не проблема этого конкретного ноутбука, это обычное поведение всех ему подобных современных ноутбуков, являющихся плодом противоестественного союза маркетологов и инженеров.

Ну да ладно, давайте уже перейдём к тестированию, естественно в играх... или кто-то до сих пор верит в байки о покупке "ПК для учёбы"?

Тестировать мы всё будем на внезапно найденной на ноутбуке Windows 11, с последними на момент тестирования обновлениями и драйверами. Ну и местами посмотрим на что у нас способна "встройка" Intel.

3DMark Vantage Intel UHD vs nVidia GeForce 4050m

Производительность Intel UHD ожидаемо низкая, но всё работает без проблем. Кстати на примере этого теста видно, как падает производительность центрального процессора при включении "горячей" дискретной видеокарты, тесты там продолжительностью меньше 2 минут, так что сами понимаете при нагрузке "в долгую" производительность процессора упадёт ещё сильнее.

3DMark 11 Intel UHD



На nVidia GeForce 4050m тест отказался запускаться, разбираться у меня времени особо не было - ну не хочет и не надо, не велика потеря.

Killer Instinct

Intel UHD vs nVidia GeForce 4050m



На встройке конечно всё печально, но это на максимальных настройках графики - если с ними поиграться, то вполне себе можно играть и на ней. Вопрос только - зачем?

Cyberpunk 2077

На низких настройках Intel UHD vs nVidia GeForce 4050m



Встройка Intel ожидаемо непригодна для игры, впрочем, игра на ней запускается и визуально никаких нареканий не имеет - можно посмотреть красивое слайд-шоу.

nVidia GeForce 4050m низкие/средние и высокие/максимальные



Как видим GeForce 4050m вполне справляется с игрой на высоких настройка графики, обеспечивая комфортные 60 кадров в секунду, зачем правда этому ноутбуку 144Гц дисплей - непонятно... ну видимо стоят они нынче - ничего не стоят, вот и пихают их везде, ибо даже на минимальных настройках о 144к/сек тут можно только мечтать.

Глянем чего у нас тут с RTX...

nVidia GeForce 4050m с RTX низкие/средние и высокие/максимальные



Как видим RTX тут для галочки, играть с ним можно только на низких настройках, но зачем - если можно играть без него на высоких? Ну хоть красивое слайд-шоу посмотреть можно.

Returnal

На Intel игра запускаться отказалась, ну да ладно - глянем GeForce 4050m без RTX и с таковым.

nVidia GeForce 4050m низкие/средние и высокие/максимальные

nVidia GeForce 4050m с RTX низкие/средние и высокие/максимальные



Данная игра задействует RTX в меньшем объёме, так что при желании можно, поигравшись с настройками, играть и с ним, впрочем, это имеет мало смысла учитывая, что игра представляет из себя "шмап от третьего лица" и главное в ней, это высокая кадровая частота и максимальная видимость врагов и объектов на уровне.

Итоги

Что можно сказать по итогу - сам я всегда был сторонником настольных ПК, и как-то особо не задумываясь, искренне не понимал - зачем ноуты покупают, ибо 90% из них не покидают пределов места проживания вплоть до окончания срока эксплуатации. Данный аппарат может служить заменой 5-10 летнему настольному ПК, обеспечивая сравнимую с ним производительность. Как видим, его более чем достаточно для любых современных игр, а уж для того, во что играют школьники и подавно. Нынешнее поколение игр, судя по виду созданных "дегенеративным" ИИ, ещё долго будет радовать владельцев подобных ноутбуков.

Но мысль мою было не остановить, и я даже вынес её в заголовок, назвав этот ноутбук - студийным. Чего же в нём "студийного" спросит неискушённый читатель... а "студийность" его заключается в том, что покупают такие устройства в основном те, у кого нет места дома для полноценного ПК, а именно владельцы "студий". Такое я сделал заключение, пораскинув на эту тему мозгами. Если поколение дедушек и бабушек получали бесплатное жильё, поколение родителей покупали его накопив налички, наше поколение худо-бедно через кредиты и ипотеки годам к 40-50 становятся владельцами квартиры... то следующее поколение обречено на пожизненную кабалу и проживание в чужой квартире всю жизнь. Грустно это всё... однако я рад за молодёжь, ибо у них есть шансы сделать правильные выводы из историй о стране, где общество было обязано предоставить работу своим членам и жильё, что нынче звучит как сказки... Так что я смотрю в будущее с оптимизмом и позволю себе процитировать классика.

«Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции. Но я могу, думается мне, высказать с большой уверенностью надежду, что молодежь, которая работает так прекрасно в социалистическом движении Швейцарии и всего мира, что она будет иметь счастье не только бороться, но и победить в грядущей пролетарской революции»

А на сегодня у меня всё - всем пока.