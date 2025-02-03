Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

AMD упустила свой шанс подняться на вершину

Как только AMD решила уступить Nvidia борьбу за флагманы, "зеленые" выпустили, возможно, самое разочаровывающее флагманское предложение за последнее десятилетие в виде RTX 5080.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Каждое поколение мы говорим о динамике между AMD и Nvidia. И вот уже почти десять лет между этими двумя брендами наблюдается линейная прогрессия. Изначально AMD сфокусировалась на бюджетных предложениях, чтобы превзойти Nvidia в мейнстриме, но с каждым поколением она постепенно наращивала мощь, чтобы в итоге поспорить с Nvidia на флагманском уровне. Мы получили два поколения настоящей битвы один на один между AMD и Nvidia. И как раз в тот момент, когда AMD была готова вырваться вперед, она решила опустить руки.

На шаг позади

Здесь есть важный исторический контекст. В начале 2000-х годов ATI и Nvidia боролись за первенство в области графических процессоров, но к концу десятилетия ситуация изменилась. AMD купила ATI в 2006 году, а к 2010 году полностью избавилась от названия ATI. Она продолжала сражаться с Nvidia на высоких уровнях, но в последующие годы ситуация постепенно изменилась.

В 2013 году Nvidia выпустила первую карту Titan, закрепив за собой лидерство по производительности. Она продолжала делать это на протяжении следующих двух поколений, и к тому времени, когда AMD в конце концов выпустила свои предложения Polaris и Vega, уже сложилась определенная картина. AMD предлагала лучшее соотношение цены и качества, но если вам была важна исключительно производительность, то это была карта Nvidia.

В 2019 году AMD сделала перезагрузку, впервые представив архитектуру RDNA. Вместо того чтобы сосредоточиться на высоком сегменте, где она могла бы проиграть предложениям Nvidia серии RTX 20, она сосредоточилась на видеокартах среднего уровня. И это сработало. К поколению RDNA 2 AMD смогла поспорить с RTX 3090 от Nvidia с помощью своей собственной RX 6900 XT. Но затем Nvidia нанесла ответный удар в стиле Titan, и, похоже, AMD затаилась, чтобы повторить свою программу Navi.

Nvidia выпустила RTX 3090 Ti, вновь закрепив ее на вершине чартов производительности. AMD ответила выпуском RX 6950 XT, но было уже слишком поздно. Затем, в следующем поколении, AMD снова вышла с флагманской RX 7900 XTX, но Nvidia снова была на шаг впереди. RX 7900 XTX могла конкурировать с RTX 4080, а вот сливки урожая RTX 4090 оставались вне конкуренции. Ходят слухи о RTX 4090 Ti, и будет не удивительно, если Nvidia оставит его в резерве на случай, если AMD снова выйдет на флагманский уровень.

реклама



По крайней мере, в последнее десятилетие создается впечатление, что AMD всегда оказывалась в проигрыше. Видеокарты GCN были мощными и популярными, но они были целью криптовалютных майнеров, что делало их труднодоступными. Vega предлагала флагманскую производительность, но при этом требовала безумных затрат энергии по сравнению с Nvidia. А совсем недавно пиковую производительность в 4K можно было получить с помощью предложений RDNA 2 или RDNA 3, но для этого пришлось отказаться от трассировки лучей и DLSS от Nvidia.

Всегда казалось, что AMD отстает от Nvidia всего на один крошечный шаг, поэтому понятно, почему компания хотела сделать перезагрузку, как это было с Navi. Жаль только, что эта перезагрузка произошла тогда, когда Nvidia решила выпустить особенно разочаровывающее поколение GPU.

Тотальный промах

Ладно, теперь вернемся к RTX 5080. Это очень странный GPU для оценки. Для начала, карта стоит в два раза дешевле RTX 5090, но при этом обладает примерно 70 % производительности. По сути, это означает, что она выгоднее, но во многих обзорах рекомендуется именно RTX 5090, нежели RTX 5080. Это может показаться противоречием, но это не так. Это парадокс.

Когда речь идет о таких картах, как Titan, а теперь и RTX 5090, цена не имеет значения. Просто не имеет. Эти графические процессоры призваны вывести Nvidia на вершину производительности, и есть группа преданных пользователей, которые заплатят любую цену, которую Nvidia назовет на коробке, независимо от впечатления, которое вы можете получить из комментариев на YouTube, Overclockers и тем более Reddit. Они могут скрежетать зубами, они могут взять кредит, но они купят лучшее просто потому, что она лучше.

Этот стандарт не применим к RTX 5080 не только потому, что она на 1000 долларов дешевле RTX 5090, но и потому, что она не самая лучшая. Гораздо более важную роль играет стоимость, и здесь Nvidia оплошала. RTX 5080 медленнее, чем RTX 4090, и всего на 18 % быстрее, чем RTX 4080 Super. Для сравнения, базовая RTX 4080 была примерно на 30 % быстрее RTX 3090, а RTX 3080 была примерно на 30 % быстрее RTX 2080 Ti. Мы говорим о дефиците почти в 10% по производительности по сравнению с тем, что Nvidia предоставляла в предыдущих поколениях.

Возможно, ценность - это игра Nvidia. Но чистая производительность - дело AMD, а ПК-геймеры сейчас нуждаются именно в производительности/цена.

Это идеальное время для флагмана AMD, который мог бы дать бой 80-классному предложению Nvidia. Nvidia может попытаться взять верх, выпустив что-то более мощное или снизив цену на RTX 5080, но в конечном итоге в этой ситуации выиграют ПК-геймеры. Но в этом поколении мы не получим флагмана AMD. Если у вас есть 1000 долларов, которые вы можете потратить на видеокарту с поддержкой 4K, то RTX 5080 - это лучший вариант.

Есть подозрения, что мы получим битву за стоимость в средней-нижней части сегмента с RTX 5070 от Nvidia и RX 9070 XT от AMD, но, скорее всего, это будет повторение того, что мы видели в прошлых поколениях. AMD предлагает лучшие цены, но Nvidia претендует на первое место благодаря таким функциям, как DLSS 4. Я не болею ни за одну, ни за другую команду, но есть отрезвляющая реальность, с которой рано или поздно придется считаться любителям компьютерных игр. Если никто не сможет поспорить с Nvidia, качество аппаратного обеспечения быстро снизится.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd nvidia gpu rtx 5090 rdna 2 rtx 5080 rdna 3 ati rtx 5070 rx 9070 xt dlss 4
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARWH) объемом 32 Гбайт
4
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 20Gbps объемом 1 Тбайт
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon WIFI
20
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z890 ACE
19
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-1000GM
17
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z890 Gaming Plus WIFI
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI на чипсете Intel Z890
11
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1000GL PCIE5
10
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z9 Floe
11
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

PRX Quantum: Ученые, возможно, впервые узнали, что находится внутри черных дыр
9
Индия сравнила французские Rafale M и советские МиГ-29К
6
В России запустят в серийное производство автобус СИМАЗ вместимостью в 72 пассажира
4
ASML готовит к отгрузке литографическую установку EXE:5200 нового поколения
1
Сэм Альтман признает ошибки OpenAI, придерживающейся стратегии закрытого исходного кода
+
MiniOS 4.1: Лёгкий и универсальный live-дистрибутив для USB-носителей с новыми возможностями.
1
Канада намерена обложить США 100% пошлинами на импорт электромобилей Tesla
9
Ученые обнаружили звуковые колебания вирусов на недоступных для человека частотах
1
Потоковое видео и новые 4K-телевизоры являются причиной резкого роста выбросов CO2 в мире
11
Российский «Орешник» способен обойти любую систему ПРО, включая «Железный купол»
3
Иран представил новую баллистическую ракету большой дальности, способную пролететь 1700 км
1
Технологии DLSS 4 и Multi Frame Generation от Nvidia подвергли слепому тестированию
19
Появились слухи о разработке Warhammer 40,000: Dawn of War 4 от Relic Entertainment
4
Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Зеленский пытается сорвать встречу Путина и Трампа
6
Обучение китайской нейросети DeepSeek стоило в 400 раз дороже, чем заявлялось
9
Авторы фанатского ремастера GTA Vice City на движке GTA IV сообщили о полном прекращении работы над проектом из-за жалоб правообладателя
5
Минобороны Германии выступил против повышения расходов на оборону до 5%, назвав цифру чрезмерной
+
Microsoft более не приветствует метод обхода проверки TPM 2.0 для установки Windows 11
4
Alan Wake 2 получает первое крупное обновление в 2025 году
2
Google Pixel 9a появился на сайте EMVCo
+

Популярные статьи

Об окончании Великой эры консолей Xbox в 2025 году
7
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
254
"Aloft": крайне сырая и не оптимизированная игра в раннем доступе (краткий обзор)
1
Игровая сборка для мажоров и богатых энтузиастов на GeForce RTX 5080 и Ryzen 7 9800X3D за 600 000р
32
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка для игр на примере игры World of Tanks
63
Итоги гоночного уик-энда 1-2 февраля
+
В Сочи построят экспериментальную теплицу для бананов площадью 750 кв метров
1
Игра Wartales - грабим караваны и аутируем перед сном
+

Сейчас обсуждают

nonses84
11:37
Интересно, где они собираются брать людей на следующие пожары?
WP: Власти США предложили уволиться пожарным, тушившим январские пожары в Лос-Анджелесе
nonses84
11:32
Вилами по воде
The Economist: Введение Трампом пошлин против Канады, Мексикии и КНР это только начало
nonses84
11:30
Ой пендосы вспомнили о каких то соглашениях и договоренностях, а когда сами нарушают их, так не чего страшного. Или договор о расширении нато на восток это другое?
Госсекретарь США Рубио сообщил о неприемлемости сохранения статуса-кво Панамского канала
Влад Парыгин
11:30
Бюджет - это звезда.
PRX Quantum: Ученые, возможно, впервые узнали, что находится внутри черных дыр
nonses84
11:26
Да они сразу по корпорациям расходятся для ии
Британский ритейлер сообщает, что в ближайшие 3-16 недель поставок RTX 5090 не будет
Nvidia&Intel Hater
11:26
Чумба вообще в розыске находится
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка для игр на примере игры World of Tanks
Degeneratus Maximus
11:25
Паскали это устаревший хлам, выкинь свою 1070, и купи себе нормальную карту там 4060 или 7600хт
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка для игр на примере игры World of Tanks
nonses84
11:24
Ну значит виноваты в пандемии пендосы, они же заказчик . пускай теперь всем компенсируют.
Илон Маск сообщил, что США в рамках USAID финансировали исследования COVID-19 в Китае
nonses84
11:23
По итогу, кто станет штатом США , тому не будет налогов.
В Японии испытывают тревогу из-за введения США пошлин против Мексики, Канады и Китая
Nvidia&Intel Hater
11:22
чистят админы по его просьбе.сам он никак таких прав не имеет.Но факт есть
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка для игр на примере игры World of Tanks
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем