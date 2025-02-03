Каждое поколение мы говорим о динамике между AMD и Nvidia. И вот уже почти десять лет между этими двумя брендами наблюдается линейная прогрессия. Изначально AMD сфокусировалась на бюджетных предложениях, чтобы превзойти Nvidia в мейнстриме, но с каждым поколением она постепенно наращивала мощь, чтобы в итоге поспорить с Nvidia на флагманском уровне. Мы получили два поколения настоящей битвы один на один между AMD и Nvidia. И как раз в тот момент, когда AMD была готова вырваться вперед, она решила опустить руки.

На шаг позади

Здесь есть важный исторический контекст. В начале 2000-х годов ATI и Nvidia боролись за первенство в области графических процессоров, но к концу десятилетия ситуация изменилась. AMD купила ATI в 2006 году, а к 2010 году полностью избавилась от названия ATI. Она продолжала сражаться с Nvidia на высоких уровнях, но в последующие годы ситуация постепенно изменилась.

В 2013 году Nvidia выпустила первую карту Titan, закрепив за собой лидерство по производительности. Она продолжала делать это на протяжении следующих двух поколений, и к тому времени, когда AMD в конце концов выпустила свои предложения Polaris и Vega, уже сложилась определенная картина. AMD предлагала лучшее соотношение цены и качества, но если вам была важна исключительно производительность, то это была карта Nvidia.

В 2019 году AMD сделала перезагрузку, впервые представив архитектуру RDNA. Вместо того чтобы сосредоточиться на высоком сегменте, где она могла бы проиграть предложениям Nvidia серии RTX 20, она сосредоточилась на видеокартах среднего уровня. И это сработало. К поколению RDNA 2 AMD смогла поспорить с RTX 3090 от Nvidia с помощью своей собственной RX 6900 XT. Но затем Nvidia нанесла ответный удар в стиле Titan, и, похоже, AMD затаилась, чтобы повторить свою программу Navi.

Nvidia выпустила RTX 3090 Ti, вновь закрепив ее на вершине чартов производительности. AMD ответила выпуском RX 6950 XT, но было уже слишком поздно. Затем, в следующем поколении, AMD снова вышла с флагманской RX 7900 XTX, но Nvidia снова была на шаг впереди. RX 7900 XTX могла конкурировать с RTX 4080, а вот сливки урожая RTX 4090 оставались вне конкуренции. Ходят слухи о RTX 4090 Ti, и будет не удивительно, если Nvidia оставит его в резерве на случай, если AMD снова выйдет на флагманский уровень.

реклама





По крайней мере, в последнее десятилетие создается впечатление, что AMD всегда оказывалась в проигрыше. Видеокарты GCN были мощными и популярными, но они были целью криптовалютных майнеров, что делало их труднодоступными. Vega предлагала флагманскую производительность, но при этом требовала безумных затрат энергии по сравнению с Nvidia. А совсем недавно пиковую производительность в 4K можно было получить с помощью предложений RDNA 2 или RDNA 3, но для этого пришлось отказаться от трассировки лучей и DLSS от Nvidia.

Всегда казалось, что AMD отстает от Nvidia всего на один крошечный шаг, поэтому понятно, почему компания хотела сделать перезагрузку, как это было с Navi. Жаль только, что эта перезагрузка произошла тогда, когда Nvidia решила выпустить особенно разочаровывающее поколение GPU.

Тотальный промах

Ладно, теперь вернемся к RTX 5080. Это очень странный GPU для оценки. Для начала, карта стоит в два раза дешевле RTX 5090, но при этом обладает примерно 70 % производительности. По сути, это означает, что она выгоднее, но во многих обзорах рекомендуется именно RTX 5090, нежели RTX 5080. Это может показаться противоречием, но это не так. Это парадокс.

Когда речь идет о таких картах, как Titan, а теперь и RTX 5090, цена не имеет значения. Просто не имеет. Эти графические процессоры призваны вывести Nvidia на вершину производительности, и есть группа преданных пользователей, которые заплатят любую цену, которую Nvidia назовет на коробке, независимо от впечатления, которое вы можете получить из комментариев на YouTube, Overclockers и тем более Reddit. Они могут скрежетать зубами, они могут взять кредит, но они купят лучшее просто потому, что она лучше.

Этот стандарт не применим к RTX 5080 не только потому, что она на 1000 долларов дешевле RTX 5090, но и потому, что она не самая лучшая. Гораздо более важную роль играет стоимость, и здесь Nvidia оплошала. RTX 5080 медленнее, чем RTX 4090, и всего на 18 % быстрее, чем RTX 4080 Super. Для сравнения, базовая RTX 4080 была примерно на 30 % быстрее RTX 3090, а RTX 3080 была примерно на 30 % быстрее RTX 2080 Ti. Мы говорим о дефиците почти в 10% по производительности по сравнению с тем, что Nvidia предоставляла в предыдущих поколениях.

Возможно, ценность - это игра Nvidia. Но чистая производительность - дело AMD, а ПК-геймеры сейчас нуждаются именно в производительности/цена.

Это идеальное время для флагмана AMD, который мог бы дать бой 80-классному предложению Nvidia. Nvidia может попытаться взять верх, выпустив что-то более мощное или снизив цену на RTX 5080, но в конечном итоге в этой ситуации выиграют ПК-геймеры. Но в этом поколении мы не получим флагмана AMD. Если у вас есть 1000 долларов, которые вы можете потратить на видеокарту с поддержкой 4K, то RTX 5080 - это лучший вариант.

Есть подозрения, что мы получим битву за стоимость в средней-нижней части сегмента с RTX 5070 от Nvidia и RX 9070 XT от AMD, но, скорее всего, это будет повторение того, что мы видели в прошлых поколениях. AMD предлагает лучшие цены, но Nvidia претендует на первое место благодаря таким функциям, как DLSS 4. Я не болею ни за одну, ни за другую команду, но есть отрезвляющая реальность, с которой рано или поздно придется считаться любителям компьютерных игр. Если никто не сможет поспорить с Nvidia, качество аппаратного обеспечения быстро снизится.