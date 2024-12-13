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Huawei выпустила раскладушку Mate X6 и более интересный "обычный" смартфон Nova 13

Компания Huawei выпустила новый телефон-раскладушку Mate X6, который выглядит великолепно, но вместе с ним вышел и «обычный» телефон под названием Nova 13, который на самом деле интереснее.
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Компания Huawei выпускает два различных типа телефонов-раскладушек (три, если считать раскладушку Mate XT), и Mate X6 - последний в линейке телефонов-книжек, что ставит его в один ряд с Samsung Galaxy Z Fold 6, OnePlus Open и Honor Magic V3. Он почти такой же тонкий, как и раскладушка Honor, - всего 9,85 мм в сложенном состоянии. А при весе всего 239 граммов он соответствует весу Galaxy Z Fold 6. В открытом состоянии он оснащен 7,93-дюймовым экраном с разрешением 2440 x 2240 пикселей и частотой обновления от 1 Гц до 120 Гц, что повторяется на внешнем 6,45-дюймовом экране крышки. Есть выбор цветов и вариантов отделки. Красная и черная модели Nebula Red имеют заднюю крышку из веганской кожи, а модель Nebula Gray - необычную крышку из волокна с уникальной 3D-текстурой.

Для повышения прочности Mate X6 компания Huawei использовала более прочный алюминиевый каркас, пластину из углеродного волокна внутри корпуса, шарнир из жидкой стали и новое стекло Kunlun второго поколения. Телефон также имеет класс водонепроницаемости IPX8. Инженеры перестроили внутреннюю архитектуру, добавив больше антенн для улучшения приема сигнала, позволили установить более емкий аккумулятор на 5110 мАч и использовать графеновый слой для рассеивания тепла.

Камера впечатляет для телефона-раскладушки. Проверенная временем 10-ступенчатая механическая диафрагма Huawei - от f/1.4 до f/4.0 - работает в паре с 50-мегапиксельной основной камерой, чего мы еще не видели на раскладушках. К ней присоединяются широкоугольная камера на 40 Мп и телекамера на 48 Мп для фотографий с 4-кратным оптическим зумом. Телекамера используется для макросъемки на расстоянии пяти сантиметров.

Huawei не сообщает, какой процессор используется и какое программное обеспечение будет установлено на глобальный Mate X6. На китайском сайте бренда, где телефон был анонсирован в начале года, о них мало что сказано, кроме того, что установлена собственная HarmonyOS 4.3 от Huawei и предлагается выбор из 12 или 16 ГБ оперативной памяти, а также 256, 512 или 1 ТБ накопителя.

Huawei Nova 13 и Nova 13 Pro

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Mate X6 выглядит великолепно, так что же особенного в Nova 13? В частности, Nova 13 Pro имеет фронтальную камеру, не похожую ни на одну из тех, что мы видели. Здесь две фронтальные камеры: основная на 60 МП и 8 МП для портретной съемки крупным планом с 2-кратным оптическим и 5-кратным цифровым зумом. Мы привыкли видеть такие характеристики на задних камерах, а не на передних, что делает Nova 13 Pro отличным вариантом для прямых трансляций и селфи.

Сзади телефон оснащен основной камерой, аналогичной камере Mate X6. 50-Мп камера также имеет регулируемую диафрагму от f/1,4 до f/4,0, оптическую стабилизацию изображения (OIS) и телекамеру для снимков с 3-кратным оптическим зумом. Серия Nova от Huawei традиционно представляет собой устройства среднего класса, но характеристики камеры Nova 13 Pro ставят его в один ряд с топовыми телефонами.

Остальные спецификации включают 6,76-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью 5 000 мАч со 100-ваттной проводной зарядкой и программное обеспечение EMUI 14.2. О процессоре Huawei опять же ничего не говорит. Доступно несколько цветов, включая Loden Green, белый и черный.


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