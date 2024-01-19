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На своем первом мероприятии Unpacked в 2024 году Samsung анонсировала трио высококлассных телефонов Galaxy S, включая базовый Galaxy S24 (799 долларов), премиальный Galaxy S24+ (999 долларов) и флагманский Galaxy S24 Ultra (1299 долларов). Учитывая существенную разницу в цене, вы наверняка задаетесь вопросом: Какой Galaxy S24 лучший за свой прайс

Сейчас нельзя сразу сказать победителя, однако на данный момент можно посмотреть на все различия в характеристиках и функциях.

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Три телефона - три размера

И S24, и S24+ имеют изогнутую прямоугольную форму. Galaxy S24 - самый маленький и самый легкий в линейке: 5,79 на 2,78 на 0,30 дюйма (HWD) и 5,93 унции. Он почти соответствует размерам S23 (5,76 на 2,79 на 0,30 дюйма, 5,93 унции).

Размеры Galaxy S24+ составляют 6,24 на 3,00 на 0,30 дюйма и 6,95 унции, что делает его немного выше и тяжелее, чем S23+ (6,21 на 3,00 на 0,30 дюйма, 6,91 унции).

S24 Ultra (6,40 на 3,11 на 0,34 дюйма, 8,22 унции) является исключением по дизайну, сохраняя более квадратный вид S23 Ultra (6,43 на 3,07 на 0,35 дюйма, 8,25 унции). Несмотря на почти одинаковый вес, благодаря конструкции S24 Ultra ощущается в руке легче. Совместимость с S Pen осталась только у модели Ultra, которая имеет встроенный слот для хранения стилуса.

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Как и положено телефонам высокого класса, семейство S24 лишено разъема для наушников и слота для карт памяти microSD.

Все они имеют рейтинг IP68, что означает, что они могут полностью противостоять пыли и воде. В двух младших телефонах используется алюминиевый каркас Armor Aluminum от Samsung, а S24 Ultra - титановый (такой же, как у iPhone 15 Pro Max). Еще одно преимущество S24 Ultra - новое стекло Corning Armor на передней панели, которое, по утверждению Corning, является самым прочным из всех, что она производит. На задней панели - стекло Corning Gorilla Glass Victus 2, которое используется в S24 и S24+.

Все три модели выпускаются в одинаковых цветах. S24 и S24+ доступны в янтарно-желтом, кобальтово-фиолетовом, мраморно-сером или черном ониксе. В то же время Samsung продает S24 Ultra в титаново-черном, титаново-сером, титаново-фиолетовом или титаново-желтом цветах. Все они имеют матовую отделку.

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Дисплеи больше, больше и больше

Все три телефона оснащены плоскими дисплеями с адаптивной частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2 600 нит. Одним словом, экраны должны быть отзывчивыми и хорошо видны под прямыми солнечными лучами.





Что касается размеров, то S24 оснащен 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+, S24+ - 6,7-дюймовым экраном с разрешением QHD+, а S24 Ultra - 6,8-дюймовой панелью с тем же разрешением, что и S24+. Под каждым дисплеем расположен датчик отпечатков пальцев для биометрической защиты.

Snapdragon 8 Gen 3 для всех

Все модели S24 в США работают на чипе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 "именно под Samsung", который имеет повышенные показатели CPU, GPU и NPU, что должно дать телефонам преимущество в производительности по сравнению с такими телефонами, как OnePlus 12, которые используют стандартную версию.

Каждое устройство получает доступ к множеству новых функций искусственного интеллекта от Samsung, включая все, от "Ластика объектов" до расширенных функций поиска. Некоторые функции, такие как перевод по телефону (автоматический перевод разговора на обе стороны), работают на устройстве, в то время как другие, например Circle to Search (поиск по содержимому экрана), полагаются на облако. Конечно, если вы не хотите использовать облачные функции ИИ, вы можете отключить их. Samsung утверждает, что устройства Galaxy предыдущего поколения со временем получат некоторые из этих функций, но Snapdragon 8 Gen 3 позволяет им работать быстрее.

Модель S24 имеет 8 ГБ оперативной памяти и поставляется с накопителем объемом 128 или 256 ГБ. Модели S24+ и S24 Ultra получили увеличенную до 12 ГБ оперативную память. S24+ можно оснастить 256 или 512 ГБ памяти, а S24 Ultra - 256, 512 ГБ или 1 ТБ. Все три телефона поддерживают быструю оперативную память LPDDR5x и хранилище UFS 4.0, что является приятным сюрпризом.

Расширенные возможности подключения

Все три телефона S24 поддерживают 5G, что означает, что они должны хорошо работать со всеми основными операторами связи Европы.

S24 Ultra предлагает Wi-Fi 7, NFC и Bluetooth 5.3. Модели S24 и S24+ используют более старый стандарт Wi-Fi 6E, но в остальном обеспечивают те же возможности подключения. Подробностей о поддержке сверхширокополосной связи (UWB) пока нет.

Камеры знакомые, но разные

S24 и S24+ оснащены одинаковыми задними камерами, включающими 50-Мп основную камеру с f/1,8 и оптической стабилизацией изображения (OIS), 12-Мп камеру с f/2,2 и 10-Мп телекамеру Ff2,4 с 3-кратным оптическим зумом. Судя по характеристикам, это те же камеры, что и в предыдущих моделях.





Модель S24 Ultra оснащена теми же 12-Мп ультраширокой и 10-Мп телефото камерами, что и остальные, но имеет 200-Мп в качестве основной камеры с f/1.7 и OIS, а также добавляет 50-Мп телефотообъектив f/3.4 с 5-кратным оптическим зумом. Прошлогодний S23 Ultra имел 10-кратный оптический зум, но Samsung утверждает, что 10-кратный цифровой зум на S24 Ultra обеспечит вам аналогичные результаты.

Для селфи во всех трех моделях используется одна и та же 12-Мп фронтальная камера с f/2.2 и углом обзора 80 градусов.

Что касается видеосъемки, то все три модели записывают видео в разрешении 8K со скоростью до 30 кадров в секунду.

Небольшие различия в аккумуляторе

Модели S24, S24+ и S24 Ultra оснащены аккумуляторами емкостью 4 000 мАч, 4 900 мАч и 5 000 мАч соответственно. Аккумуляторы S24 и S24+ незначительно увеличились по сравнению со своими предшественниками (3 900 мАч и 4 700 мАч), а Ultra остался без изменений. Samsung утверждает, что удалось повысить энергоэффективность, но повышенная яркость экрана означает, что в ходе тестирования мы не увидим особых изменений.





Как и в случае с линейкой S23, скорость проводной зарядки зависит от модели. Модель S24 обеспечивает скорость до 25 Вт, а S24+ и S24 Ultra - до 45 Вт. Только нужно иметь в виду, что необходимо иметь собственное зарядное устройство, поскольку Samsung не включает его в комплект поставки.

Каждое устройство S24 поддерживает беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт и может заряжать другие устройства без проводов с помощью функции Wireless Power Share.

Схожее программное обеспечение

Все три телефона работают под управлением ОС Android 14 с фирменным интерфейсом Samsung One UI 6.1. Samsung увеличила свои обязательства по обновлению программного обеспечения для этих телефонов, пообещав семь лет обновлений ОС и системы безопасности. Это значительный шаг, который соответствует семилетним обязательствам Google для Pixel 8 и 8 Pro.

Как и ожидалось, на борту имеется программное обеспечение Dex, похожее на настольный компьютер Samsung. Bixby также возвращается, но Samsung поспешил заявить, что голосовой помощник останется отдельным от программного обеспечения Galaxy AI телефона.

Какой Galaxy S24 подойдет вам?

Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra от Samsung могут стать серьезными конкурентами для других флагманов крупных компаний. Примите во внимание следующие советы:

Если вам нравится делать рукописные заметки с помощью стилуса, нужен сильный телеобъектив или самый большой экран для просмотра фильмов, то S24 Ultra имеет наибольший смысл.

Если вам нужен большой телефон, в котором сбалансированы мощность и емкость аккумулятора, вам подойдет S24+.

Если вам нужны все преимущества чипа Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy в как можно более компактном корпусе и не нужна бешеная скорость зарядки, базовый S24 будет как раз кстати.

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