Судя по опубликованным эскизам, зарядные станции станут частью городской программы «Энергия Москвы».

В открытой базе данных Федерального института промышленной собственности зарегистрирована патентная заявка на дизайн новой зарядной станции для электромобилей. Заявка подана ГУП «Московский метрополитен», что может свидетельствовать о намерении ведомства устанавливать собственные ЭЗС вблизи станций метро.

Судя по опубликованным эскизам, зарядные станции станут частью городской программы «Энергия Москвы». Они будут оснащены двумя разъёмами: CCS Combo 2 и GB/T, последний широко используется на электромобилях китайского производства. Также конструкции получат геометки и подробную инструкцию по эксплуатации.

Мощность новых зарядных устройств, опять же, судя по эскизу, составит до 150 кВт. Первые такие устройства появились в Москве только в прошлом году.

Департамент транспорта Москвы сообщил, что в течение ближайшего месяца в городе установят около 60 новых электрозарядных станций. Они появятся в 13 районах столицы, а первые из них уже начали работу 13 февраля. В результате сеть зарядных устройств увеличится до 350 точек. Помимо установки новых станций, компания «Мосэнерго» приступила к модернизации существующих объектов.

В 2024 году число зарядных сессий в рамках проекта «Энергия Москвы» достигло 500 тысяч, что в 2,2 раза больше, чем в 2023 году. По данным департамента транспорта, количество пользователей зарядных станций увеличилось вдвое и превысило 27,5 тысячи человек.



