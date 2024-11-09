Внедорожник оснащен пневмоподвеской, 38-дюймовыми шинами и усиленным защитным каркасом для экстремального бездорожья.

Малазийская компания по тюнингу автомобилей USJ 4x4 представила на продажу уникальный кастомизированный Toyota Land Cruiser, построенный на базе модели 1987 года. В USJ 4x4 полностью переработали внедорожник: заменили практически все его детали, включая двигатель, который теперь представляет собой 5-литровый V12. Кастом оценили в 70 тысяч долларов, что эквивалентно почти 7 миллионам рублей, и это ниже себестоимости проекта, по заявлениям ателье.

Для реализации проекта в качестве донора использовали оригинальные шасси и кузов Land Cruiser, которые были восстановлены и существенно изменены. Внедорожник получил укороченную колёсную базу, а его кузов переделали в двухдверный пикап с просторной грузовой платформой. Платформа оборудована специальным защитным каркасом безопасности для транспортировки запасного колеса и канистр с топливом. Дополнительные силовые элементы кузова выполнены из хромомолибденовой стали.

В подвеске использованы альтернативные мосты с пневматическими блокировками ARB, а также новые стойки, что позволило увеличить ход подвески до впечатляющих 350 мм. В сочетании с огромными шинами Maxxis Trepador диаметром 38,5 дюйма это обеспечивает внедорожнику высокий дорожный просвет.

Двигатель 1GZ-FE, позаимствованный у роскошной модели Toyota Century, был интегрирован в моторный отсек Land Cruiser с помощью специально изготовленных опор. Этот V12 мотор развивает мощность около 300 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Стандартный блок управления и автоматическая коробка передач были сохранены, а также успешно соединены с раздаточной коробкой Land Cruiser для оптимального использования мощности двигателя.

Спрос на такие уникальные кастомные модели остаётся высоким. К примеру, в конце октября на площадке Авто.ру выставили на продажу другой редкий экземпляр Land Cruiser 1979 года выпуска, который после полной реставрации проехал всего 2 тысячи километров. За него просили 15 миллионов рублей.

Помимо Land Cruiser, USJ 4x4 также занимается другими крупными проектами, включая полное восстановление редких моделей, таких как TA28 Toyota Celica и даже классические Mini Cooper.