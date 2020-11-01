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Начну с кофигурации своего старого пк: i5 2320, 2x4 ddr3 1333, asus p8h61 m-le R2.0, gigabyte gtx 1050 2gb low profile 1 кулерная, chieftec elp 500-s, wd blue 500gb, Seagate diamondmax 250gb и один 80мм куллер на выдув. Фото сборки целиком не сохранилось.

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Такой была моя сборка по состоянию на апрель 2019 года, как можно заметить всё максимально бюджетно, но, как говорится, старый, но не бесполезный. Увы, фото данной сборки не сохранилось.

Меня часто одолевали мысли, что пора делать апгрейд, но я никак не мог решиться, так как понимал, что предстоял апгрейд платформы в целом, что весьма затратно. У меня на работе не хватало кадров, и начальник решил, и начальник решил взять на работу 1 человека. Им оказался парень 30 лет, звали его Сергей, пообщавшись с ним я узнал, что у него комп на i5 8400 2x8 ddr4 3200 и видеокарта gtx 1060 6gb. Наслушавшись его рассказов, как он чудесно как он чудесно и комфортно шпилюняет, я понял, что настало время апгрейда. Сергей посмеялся с характеристик моего ПК и это было его ошибкой, через несколько недель его уволили, скорее всего это было просто неудачное стечение обстоятельств. Свою важную роль он всё же сыграл и я был тверд в своих намерениях.

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Теперь передо мной стояли три проблемы: 1) Отсутствие денег на апгрейд. 2) Неопределенность того, какой ПК я хочу. 3) Как бы банально не было, но жена не разделяет моих увлечение компьютерами, и она не оценила бы моё желание собрать новый ПК, поэтому я решил провести апгрейд под грифом "секретно", чтобы он остался тайной для жены.

Как я ранее упоминал, средств на апгрейд не было, и было решено пойти на крайние меры и экономить на себе. Каждый день помимо того что готовит жена на обед, я тратил порядка 2 долларов на всякие земные блага: батончики, мороженое, газировка и т.д. Теперь я не тратил деньги на чревоугодие, а собирал на новый ПК.

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Первые 2-3 месяца я не мог определиться: АМД или Интел. Я хотел собрать ПК как можно скорее и необязательно новый с магазина, поначалу думал взять райзен 1200, но понял, что это шило на мыло, потом 1300-1400-1500 - они были относительно дешёвые, но производительность была хуже того же i3 8100. На тот момент пределом моих мечтаний был 2600 или 9400, но стоили они тогда больше 150 вечнозелёных, и я был не уверен, что смогу собрать быстро нужную сумму, но высокий ФПС того стоит, я прикинул, что мне придется копить деньги около года. На вторичке не было ничего интересного, так как 3000 райзены ещё не вышли, а 2000 райзены не сливали за копейки, Интел стоил традиционно дорого.

Шли месяцы, деньги собирались достаточно быстро, я нашел себе халтуру на работе, и мой бюджет стал наполняться быстрее. К октябрю 2019 года я собрал порядка 300 долларов и решил сделать первые покупки. К тому времени вышли 3000 райзены, и я решил отказаться от покупки райзена, сейчас объясню - почему. В будущем я хотел сделать апгрейд видеокарты, для этого мне нужна была встроенная графика в процессоре, так как жена знала, что она у меня есть, я просто не мог купить процессор без встройки, так как раскрыл бы себя, и миссия была бы провалена. На волне того, что оперативная память в то время стоила рекордно низко, я решил начать с неё. Я хотел купить память с частотой минимум 3000 и cl16 таймингами, с объемом я не определился поначалу, думал взять 2х8, но понял, что апгрейдить после этого компьютер буду не скоро и взял с запасом Gskill ripjaws v 2x16 3200mhz dual rank b-die за 133 доллара. В довесок решил купить NVME накопитель Kingston A2000 на 500gb за 55 долларов вполне достойное решение за свои деньги. Я заказал доставку за 2 доллара себе на работу, так как принести домой новые железки я не мог, иначе конспирация была бы нарушена, поэтому комплектующие хранились у меня в шкафчике, где я храню свои вещи.

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Я начал просматривать цены на материнские платы на 1151 сокете и ужаснулся, учитывая что память я взял с xmp профилем, то и чипсет мне нужен был минимум Z370, денег у меня оставалось 110 долларов, поэтому на новую Z370 с магазина мне не хватало, лучшее, что я мог позволить - это b чипсет, да и то плата была в основном без радиаторов на питальнике. Плюс ко всему мне нужна была плата желательно с обновленным биосом, чтобы потом не рассекретиться, чтобы потом не рассекретится с перепрошивкой, было решено мониторить вторичный рынок.

После недели мониторинга мне удалось найти Asrock Z370 p4 и Asus prime Z370 PII. Обе стоили 100 долларов, вторая плата была с лучшим обвесом, поэтому выбор пал на неё. Плюсом данного продавца было то, что платы были прошиты на последнюю версию Биос. Покупал он их за бугром без гарантии, но и цена была значительно дешевле. Плата тоже отправилась в шкафчик ждать своего времени. В итоге потратив 290 долларов (в остатке осталось 10 долларов) я купил материнскую плату на Z чипсете, 32гига оперативной памяти и 500gb накопитель m2. Это было лишь началом апгрейда, ведь я не купил и половины того, что хотел, в 2019 году я больше ничего не купил.

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В начале февраля жена сказала, что перед 8 марта будет ехать со своими учениками в другой город на экскурсию, она предлагала мне поехать с ней, но я отказался. Это было окно во времени, когда я мог заменить комплектующие скрытно, и я не мог не воспользоваться предоставленным случаем.

Прикидывая, какой будет моя сборка, я понял, что просчитался. Купленный два года назад блок питания приобретался без учёта апгрейда и у него был лишь 4пин питания для процессора. Будучи дипломированным электромонтером третьего разряда с допуском 10000 вольт я прикинул, что можно использовать и 4пин конектор, но правда это рулетка, не каждая материнская плата запустится с одним 4пин, это могло разрушить мою секретность. Было решено купить переходник с двух молексов на один 4пин, потратил я 5 долларов с доставкой, сечением проводов AWG18 и проблема была решена.

Корпус был старым и имел два посадочных места под корпусные вентиляторы, на боковой крышке вдув 90мм и выдув сзади с возможностью установки вентиляторов вплоть до 120мм. Учитывая что я хотел собрать довольно мощный ПК и это нужно охлаждать, пришлось раскошелиться на вентиляторы, долго выбирая я по старинке взял Chieftec, модели назывались thermal killer 90pwm thermal killer 120pwm обошлись они мне в 11 долларов. Коробочки были выброшены и я принес вентиляторы домой, жене сказал, что валялись никому не нужные, и мой товарищ завхоз их отдал мне. Всё прошло гладко, жена ничего не заподозрила, я решил тут же установить из в свой старый ПК и тут я понял, что никогда ещё так не ошибался. На плате был только один разъем по корпусный вентилятор, благо кулера были с вторым разъемом типа молекс. Подключив их и включив ПК, ко мне пришло осознание, что в моём ПК воет баньши, было невыносимо шумно. Как выяснилось, проблема в том, что 90мм вентилятор душераздирающе воет из-за того, что работает на Макс оборотах из-за молекса, проблема была решена простым переключением в 4 пин разъем и настройкой, чтобы обороты были не больше 60%, тогда было норм. С 120 проблем не было.

6 марта жена уехала на экскурсию со студентами, я ушел на работу, а приехавшая тёща сидела с ребенком. Жена должна была вернуться 9 марта в обед и за это время я должен был успеть провернуть много дел.

Как я писал ранее материнская плата была на Z370 1151 сокет, поэтому выбор процессоров был не слишком велик, я рассматривал i5 9400/9500/9600k, ну и их аналоги 8 серии, исходя из своего бюджета 265 долларов, которые я скопил к тому времени. i5 9600k был отсеян, так как требовал систему охлаждения посерьёзнее чем стоковая, я же в свою очередь мог использовать лишь стоковый бокс кулер, иначе жена заметит разницу, и затея провалится, да и разгон ввиду присутствия переходников был не желателен.

Недалеко от своей работы я купил новенький i5 9500 за 256 долларов, он был максимально быстрым в плане частоты, не требовал серьёзного охлаждения и присутствовало необходимое мне встроенное видео ядро, мне это подошло.

Я проводил жену на поезд и пошел на работу. Доработав до конца дня, я взял всё компьютерное железо, сложил в рюкзак и пошел домой. Тёща с ребенком уснули, по легенде я взял системный блок и чистил его от пыли, но мы-то знаем, чем я занимался на самом деле. Где-то за час я заменил старые комплектующие на новые и это было прекрасно. Теперь мне было необходимо продать старые комплектующие до 9 марта, желательно комплектом для того, чтобы вышло быстрее.

Будучи человеком, который не ищет лёгких путей, я протирал старые комплектующие от пыли и решил достать процессор и глянуть на ножки сокета, но потерпел фиаско. При попытке достать процессор он выскользнул из рук и упал углом в сокет, теперь у меня на руках был не совсем рабочий комплект, продать который значительно труднее.

Несмотря на некоторые трудности тем же вечером я выложил на продажу процессор, материнскую плату и оперативную память (i5 2320, p8h61 m-le r.2.0, 2x4 ddr3 1333), за всё это добро я хотел 80 долларов. Покупатель нашелся в первые полчаса и мы договорились встретиться на следующий день вечером после работы. На следующий день я позвонил покупателю, скинул фото дефекта и сделал скидку 10 долларов, он сказал, что согласен купить с гнутыми ногами. Я достаточно долго ждал его на улице возле подземного перехода, опоздал на час, но всё-таки пришел, взглянув при свете фонаря на комплектующие, он дал мне деньги, в виде бонуса я дал ему стоковый кулер с медным сердечником, и он был несказанно рад. Я уложился в срок, встретил жену и всё было хорошо. В остатке было 79 долларов и предстояла покупка видеокарты.

Апгрейд видеокарты был задачей более сложной и мне понадобились все навыки скрытности и шпионажа. Моя старенькая gtx 1050 была на остаточной гарантии и я решил сымитировать поломку, с последующей сдачей по гарантии и получением денег за неё. План был хорош, так я и сделал, снёс драйвера и сказал, что видеокарта работает не корректно, подключил к встройке и все работало нормально. Я сделал вид, что понес её по гарантии, а на самом деле выложил продавать за 60 долларов. Покупатель нашелся спустя неделю, карта была низкопрофильная и пошла в мини сборку парню на черной Тойоте Камри.

Видеокарты склонны к поломкам, поэтому мне нужна была гарантия, gtx 1050 я покупал за 150 долларов в своё время, поэтому я не мог показать жене чек или накладную свыше данной суммы. На работе я распечатал накладную с фэйковой ценой и т.д

Поначалу я думал купить gtx 1650 super, потом мой бюджет расширился до 1660, далее до 1660супер, такими темпами я дошел до того, что собрал 400 долларов и в мой бюджет влезала 5600хт/5700 или rtx 2060.

5700 была довольно прожорливой и требовала более одного 8пин разъема питания, вспоминая свой блок питания, я решил не рисковать да и 8 пин питания один на нём. У 5600хт отсутствовали лучи и при плюс минус равной производительности я выбрал RTX2060.

Я выбрал 2060 от inno3d, она стоила порядка 380 долларов и была почти самой простой версией. Сделав заказ в магазине, мне сказали прийти завтра, но привезли в конечном счёте её через неделю. Шел июнь 2020 и моей целью было купить видеокарту до отпуска, который начинался с первого июля. Забрав карту и взяв фэйковую накладную, я пошел домой, вставил её в ПК и предвкушал высокий ФПС, выглядело это так Но увы мои фантазии омрачил гул кулеров. Как оказалось, они отказываются крутиться на тех оборотах, которые я задаю, и вращаются от минимума до максимума каждые 4 секунды, ощущение как будто идёшь на взлёт.

На следующий день я сдал её по гарантии, сказали, что вынесут свой вердикт спустя пару дней, признали гарантийность случая и пришлось ждать 3 недели, пока мне вернут деньги, от ремонта я отказался и повздорил с управляющей магазина. Свои деньги я получил уже 6 июля, и часть отпуска была испорчена, придя в магазин, я увидел, что теперь управляющий магазина - парень лет 20-ти, девушку, как оказалось, уволили за хамство клиентам. Парень предложил выбрать карту в магазине, деньги отдавать не очень хотел видимо. Мне бросилась в глаза Asus RTX 2060 dual evo Стоила она чуть дороже 396 долларов, я доплатил разницу и о чудо никаких посторонних шумов в работе, всё тихо и холодно. Часть отпуска была испорчена, но оставалась вторая его половина, и я наконец-то погрузился в мир гейминга, это было прекрасно.

За время отпуска я понял, что процессор открывает портал в ад и греется до 75 градусов при 100% оборотов стокового кулера интел. Мне это не нравилось и я решил второй раз провернуть трюк с ненужными деталями на работе и в последствии принести более продвинутую систему охлаждения домой. Бюджет на то время был 30 долларов и я начал искать кулер для процессора. Основным критерием поиска было отсутствие бэкплэйта, чтобы минимизировать выемку железа из ПК и тем самым засветить его. В магазине мне сразу же предложили кулер стоимостью в 100 баксов, но я вежливо отказался, и тут мой взор пал на Arctic freezer7x маленький не шумный и дорогой, его я и купил. Теперь кулерный процессор был бесшумным и на 50% оборотов температура в играх при включенной вертикальной синхронизации была максимум 51 градус. Жена поверила, что я принес с работы ненужный кулер (без коробки само собой).

На этом история моего секретного и зашифрованного апгрейда была завершена, я выполнил, можно сказать невыполнимую миссию и не был пойман. Это ни в коем случае не мануал и повторять подобное в реальной жизни опасно для здоровья.

Финальная сборка выглядит так. Потрачено на данную сборку в сумме было 988 долларов, да она не самая выгодная, да можно было собрать мощнее, но учитывая мои специфические критерии поиска комплектующих, в общем вышло так как вышло. Я чувствую себя весьма хорошо и самодовольно ведь воплотил небольшую мечту и вам того желаю.

Напоследок покажу героя данной статьи, который хранил молчание и моё железо.