В начале 1951 года британский проект разработки мощной противотанковой самоходной артиллерийской установки (САУ) начался в ответ на необходимость создания более мощного оружия, чем у САУ FV4004 Conway, которая была вооружена 120-мм пушкой L1A1. Новая САУ была задумана как самая мощная в мире, способная поражать цели на расстоянии до двух километров, обладающие броней толщиной 150 мм под углом наклона в 60 градусов. Основным противником, на которого она рассчитывалась, был считаемый на Западе очень опасным советский тяжелый танк ИС-3, который появился на Параде победы в Берлине в 1945 году.

Пушка противотанковая QF L4 и ее возможные варианты для самоходных артиллерийских установок

Для удовлетворения потребностей заказчика, инженерам нужно было разработать орудие намного более мощное, чем L1A1. Британцы приняли решение остановиться на калибре 7,2 дюйма (183 мм). Выбор такого большого калибра был обусловлен использованием разработок по 183-мм гаубице BL 7,2-inch Howitzer, история которой началась еще во времена Первой мировой войны. Вначале длина ствола гаубиц составляла 22,4 калибра, но в версии Mk.VI она была увеличена до 33,1 калибра. Однако и этой длины было недостаточно для эффективного противодействия советским тяжелым танкам.

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В 1950-х годах была запущена разработка танковой пушки QF L4, которая стала самой мощной в мире. Вес пушки составил немного менее четырех тонн, и отдача достигала почти 87 тонн. Чтобы избежать образования облака пороховых газов внутри боевого отделения, был установлен эжектор на стволе пушки. Планировалось использовать только один тип боеприпаса — HESH (High Explosive Squash Head) с амортизирующей головкой. Помимо калибра L4, также впечатляет масса используемых боеприпасов для этой пушки. Заряжание пушки было раздельным, но это не особо облегчило работу членов экипажа: масса снаряда составляла 72 килограмма, а заряда — 32,8 килограмма.

Проект разработки и установки орудия калибра 183 мм на шасси танка FV200 был начат в ноябре 1950 года.

9 ноября 1950 года в Военном Министерстве прошло совещание о создании боевой машины, которую планировали оснастить мощным орудием. По результатам совещания были определены четыре варианта перспективной САУ:

полностью бронированная боевая машина с вращающейся на 360 градусов башней; самоходная установка с мощной защитой лобовой части, но с ограниченными по горизонтали углами наводки; самоходная установка с круговым обстрелом, но с минимальной броней; самоходная установка без бронирования.

Вариант 1/2: FV215

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На первоначальном этапе контракт на разработку был предоставлен компании Morris, но позже был передан компании Vickers-Armstrongs. Для этого проекта было использовано шасси тяжелого танка FV200 с усиленной ходовой частью от тяжелого танка FV214 Conqueror. Проект имел несколько названий – Heavy Gun Tank No.2, Heavy Anti-Tank SP No.2, FV215 Heavy Anti-Tank SP No.2 или FV215. Под индексом Heavy Gun Tank No.2 существовал мифический проект FV215B, однако на самом деле все эти наименования относились к одной и той же машине, оснащенной 183-мм пушкой L4.

В этом проекте были объединены особенности первого и второго вариантов новой боевой машины. Теоретически башня имела возможность полностью поворачиваться, однако угол поворота был ограничен 90 градусами для стрельбы. Чтобы предотвратить выступание огромного ствола слишком далеко вперёд, башню разместили в задней части корпуса. Боезапас этой машины составлял всего 20 выстрелов. Согласно проекту, скорострельность должна была достигать 6 выстрелов в минуту, однако те, кто устанавливал подобные требования, оказались очень оптимистичными. Внутренние размеры башни не позволяли разместить в ней механизм заряжания, и вручную достичь такой скорострельности орудия было невозможно. Кроме пушки, на машине были установлены два пулемёта: один был сопряжён с орудием, а второй предназначался для зенитной защиты.

В первом экземпляре FV215 Heavy Anti-Tank SP No.2 установили 183-мм пушку L4. Однако после изготовления полноразмерной модели проект был прекращен. Обратите внимание на крупные формы бронированной маски пушки. Они выполнены таким образом из-за трудностей с отображением всех деталей при создании литой модели из фанеры.

Машина FV215 Heavy Anti-Tank SP No.2, с весом 65 тонн, спроектирована для достижения скорости до 31.7 км/ч при установке двигателя мощностью 810 л.с. Материал бронирования претерпел несколько изменений в ходе проектирования. Толщина верхнего лобового корпуса варьировалась от 125 до 152 мм, в то время как борта имели толщину 50 мм, за исключением бортовых экранов. Что касается башни, подробности бронирования определены лишь для лобовой части, где толщина составляла 254 мм, то есть 10 дюймов.

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Контракт на разработку первого варианта сначала был предоставлен компании Моррис, а позже передан компании Vickers-Armstrongs. Для проекта использовалось шасси тяжёлого танка FV200 с усиленной ходовой частью от тяжёлого танка FV214 Conqueror. Проект имел несколько наименований: Heavy Gun Tank No.2, Heavy Anti-Tank SP No.2, FV215 Heavy Anti-Tank SP No.2 или просто FV215. Под индексом Heavy Gun Tank No.2 существовал мифический проект FV215B, но на самом деле все эти наименования относились к одной и той же машине, вооруженной 183-мм пушкой L4.

Картина, созданная художником Валерием Петелиным, изображает FV215 Heavy Anti-Tank SP No.2 и используется на обложке коробки для модели, выпущенной японской компанией Amusing Hobby. Разработчики выбрали эту картину в качестве основы для своей модели без соответствующего разрешения и заимствовали дизайн игровой модели из World of Tanks. Японские разработчики бездумно скопировали все ошибки игровой модели, включая рубленые формы лобовой части башни САУ, которые связаны с ограничениями по полигонам и недостаточной информацией на момент создания модели.

Вариант 4: FV4005 Stage I

Что касается главной темы данной статьи - САУ FV4005, работа над ней началась немного позднее. Удивительно, что изначально отказались от третьего проекта и перешли к небронированной модели. Это было связано с необходимостью достижения скорострельности в 6 выстрелов в минуту без использования автоматической системы заряжания. Вместо того, чтобы разрабатывать что-то новое, Vickers-Armstrongs разработала систему механизированной подачи боеприпасов, похожую на ту, которая применялась на 104-мм зенитной пушке QF 127/58 SBT X1, также известной как Green Mace. Установка 183-мм орудия с механизмом подачи боеприпасов стала известна как FV4005 Stage I. Её основу составляло шасси танка Centurion Mk.3, которое было соответственно модифицировано. В кормовой части был установлен массивный сошник, опускающийся при стрельбе, а на переднем щите были установлены крепежные устройства для установки орудия в положение на ходу.

Исследования, в основном направленные на изучение устойчивости танка во время стрельбы, привели к отказу от концепции противотанковой САУ. Решение было принято на основе того, что САУ подобных размеров без бронирования слишком рискованна, и даже механизм заряжания не стоит подобного риска для членов экипажа. Кроме того, на практике круговой обстрел оказался мало эффективным из-за сильной отдачи, ограничивающей углы горизонтальной наводки орудия.

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Разработка САУ FV4005 Stage I в заводском цеху

Вариант 3: FV4005 Stage II

В июле 1955 года была представлена спецификация для упрощенной версии 183-мм САУ, известной как FV4005 Stage II. Решено было отказаться от сложной системы механизированной подачи боеприпасов в пользу двух заряжающих, так как в этой версии на борту не помещалось более 12 выстрелов. Машина была также оснащена массивной башней, что сделало ее самой высокой боевой машиной, когда-либо разработанной в Англии, с общей высотой 3,6 метра и весом 50 тонн.

Башня была защищена всего 14-миллиметровой бронёй, что делало её уязвимой даже для крупнокалиберного пулемёта, хотя это было лучше, чем ничего. Кроме того, у Stage II были установлены парные пулемёты для эффективной борьбы с пехотой. Для загрузки боеприпасов в задней части башни была установлена крупная дверь. Механизмы для быстрой загрузки дополнительных снарядов с грузовиков также были учтены создателями FV4005 Stage II, что в определенной степени компенсировало ограниченный боекомплект. Новая башня с орудием также была установлена на шасси Centurion Mk.3, где были добавлены механизмы для опускания подвески и крепления орудия, обеспечивающие устойчивость и передвижение в походном положении.

FV4005 Stage II в ходе испытаний, 1956 год

В марте 1956 года были проведены испытания боевой мощи САУ FV4005 Stage II для проверки устойчивости машины во время стрельбы. Первый этап испытаний включал в себя 32 выстрела с различными углами возвышения орудия. В результате стрельбы подъем носовой части машины достигал 22 см при угле возвышения 0 градусов, а кормовой части - 12 см. Максимальные колебания произошли при угле возвышения 3 градуса и составили 27 см для носовой части и 19 см для кормы. Всего в ходе испытаний было произведено 133 выстрела. Стрельба производилась без экипажа, их место занимали манекены. Испытания выявили, что стрельба не причиняет манекенам увечий.

Результаты испытаний привели к разработке плана модернизации, но его реализация не состоялась. В августе 1957 года программа FV4005 была прекращена. Существует несколько теорий об отказе британских властей от использования мощного истребителя танков. Однако истинная причина подобного решения совпадает с той, что и в случае с FV215 Heavy Anti-Tank SP No.2. К уже 1958 году британская армия начала получать противотанковые ракеты Malkara, установленные на легких бронированных машинах Humber Hornet. Эта система оказалась гораздо более компактной и мобильной, делая 183-мм самоходную артустановку устаревшей и непрактичной.

FV4005 Stage II у восточного въезда к танковому музею в Бовингтоне

Оба варианта FV4005 были разобраны после завершения испытаний. Корпуса Centurion Mk.3 были перенаправлены на другие проекты, а орудийные системы были использованы в учебных центрах. Долгое время башня FV4005 Stage II хранилась возле парковки музея танков в Бовингтоне, и только недавно была установлена на шасси Centurion Mk.8. В новой форме САУ стала значительной достопримечательностью, являясь своего рода памятником британской военной технике. В настоящее время FV4005 Stage II находится у восточного въезда в музей. Возможно, в будущем будет найдено финансирование для ее косметического восстановления и перемещение в помещение.