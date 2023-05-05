ID-Cooling SE-224-XT Black V2 против ID-Cooling SE-206-XT - битва китайских башен
SE-224-XT vs SE-206-XT
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Фото выше - лишь небольшая часть модельного ряда плодовитых китайцев из ID-Cooling. Если вы пройдете на официальный сайт, то можно легко запутаться среди такого количества моделей. Один только народный 224 получил 21 исполнение (если учитывать цвет модели и наличие подсветки).
На руках у меня успели побывать следующие модели - 214XT, 224 Basic, 224XTS, 224xt V2, 207XT-slim, 226XT. Однако, захотелось посмотреть на относительно свежий ID-Cooling SE-206-XT. Да и обновиться бы не прочь, тем более несколько тихих лишних вентиляторов есть, чтобы проверить всё в одинаковых условиях. Отличий от дефолтных комплектных вентиляторов в плане продува ребер практически не будет - не в этом суть, так как родные крутиляторы - мусор, который стоит 2 бакса в закупке через оптовиков.
Займемся более интересными вещами - сравним ID-Cooling SE-224-XT Black V2 и ID-Cooling SE-206-XT. Заодно проверим - как компания умудрилась ужаться в минимальную стоимость (уже нет, есть конкурент дешевле) и выкатить двухсекционный воздух.
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Вентиляторы и комплект, внешний вид:
Комплектные вентиляторы - старые знакомые с FDB подшипником ID-12025M12S, максимальный уровень шума 35,2 дБА, скорость 700~1800 об/мин, воздушный поток 76,16 CFM, с обеих сторон установлены антивибрационные прокладки. Управление - 4-контактный коннектор, PWM.
Вентиляторы хорошие, пока не заходит разговор о шуме и надежности. Есть возможность установки третьего вентилятора, в комплекте также идет термопаста ID-Cooling Frost X25 — 10,5 Вт/(м·К), 1,5 г в отдельном шприце.
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Условия тестирования:
- фиксированная скорость вентилятора на радиаторе - 800 RPM - комфортный уровень шума для большинства вентиляторов.
- корпусные вентиляторы - фиксированные 600 RPM
- Core i5 13400 - подопытный процессор для тестов
- термопаста - Arctic MX-6
- корпус - закрыт, никаких открытых стендов и прочей лабуды
- вентиляторы на башне - Noctua NF-P12 Redux ( для недовольных дорогими вентиляторами - замените на Arctic p12 и будет вам радость за небольшие деньги )
Тесты:
Более подробную информацию о толщине ламелей, площади и толщины трубок этих моделей вы можете прочитать во множестве обзоров, коих огромное количество. Нет сил перечислять одни и те же сухие характеристики друг на друга похожих бесчисленных моделей. Наше дело - протестировать на любительском уровне, чтобы можно было просто пользоваться и радоваться свежекупленной железяке.
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Судя по всему здесь работает лютый китайский рандомайзер случайных выпуклостей, так как у части обзорщиков основание немного выпуклое, у других - абсолютно ровное. Мне повезло, без горбов. Отпечаток отличный. Уже неплохо. Если кто-то хочет что-то сказать по поводу лимитов PL1 - почему не 150W? Все просто, опытным путем проверено, что камень не может кушать в моих сценариях более 124.5W, поэтому пусть и сидит на таких лимитах.
Приступим. По стандарту прогоним и раскочегарим процессор, чтобы ощутить мощь китайских башен.
Aida64 FPU Stress-test:
|ID-Cooling SE-224-XT Black V2
|ID-Cooling SE-206-XT
|ID-Cooling SE-224-XT Black V2
|ID-Cooling SE-206-XT
|ID-Cooling SE-224-XT Black V2
|ID-Cooling SE-206-XT
Что ж, я ожидал более впечатляющих результатов. Конечно, можно поставить обороты вентиляторов на 1000-1500 оборотов и выше и мы получим более низкие температуры. Но кто согласится жить в трансформаторной будке и постоянно слышать завывание и гудение? Хотя в последних ревизиях вентиляторов ID-Cooling немного исправили ситуацию.
|Тест
|ID-Cooling SE-224-XT Black V2
|ID-Cooling SE-206-XT
|Разница
|Aida64 FPU
|67 °С
|59 °С
|8°С
|Cinebench R23.2
|64 °С
|59 °С
|6 °С
|Prime95
|78 °С
|69 °С
|9 °С
Я по-прежнему ориентируюсь рациональной траты денег и не собираюсь покупать башни Noctua, но от их вентиляторов отказаться сложно. Да, один вентилятор даже серии Redux стоит как весь кулер 224XT на б.у рынке. А два вентилятора - стоят как 207XT новый из магазина, а сейчас, возможно ещё дороже. Покупая недорогую башню - не надейтесь на чудеса, особенно по поводу вентиляторов.
Цены:
Конкуренция обостряется. Как в сегменте кулеров с 4 теплотрубками, так и в двухсекционках. Буквально недавно найти альтернативы под новые сокеты было можно, но сложно. Теперь же активно продаются достаточно неплохие Jonsbo и PCcooler со своими новыми линейками. И тот же Paladin 400 вряд ли будет сильно хуже 206XT, а возможно и лучше. Единственный спорный момент - это нестандартные 130 мм вентиляторы, которые будет достаточно сложно найти. Соответственно и вырастет цена для замены, если они быстро выйдут из строя, что частенько бывает в бюджетных кулерах.
Итоги:
Весьма неплохие показатели 206-XT - сочетаются с неплохой ценой на данный момент. 2500 рублей за достойный охлад - очень неплохо. Однако 224XT и его аналоги прекрасно подойдут для процессоров вплоть до 13600 (Non-K), так как даже в стресс-тестах температуры далеки от критических. Именно поэтому в играх их не было смысла тестировать, так как там потребление ещё меньше и даже бюджетный 214-XT может охладить не самые холодные камни в большинстве сценариев среднестатистических пользователей. Если на счету каждая копейка - можно ограничиться 224XTS и его аналогами. В противном случае - 206-XT - очень неплохой вариант.
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