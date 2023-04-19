За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Jonsbo D31 Mesh

реклама

Старая пословица гласит, что хорошие вещи приходят в маленьких упаковках.

Всего для заказа доступно шестнадцать новых корпусов. Они разделены на две линейки - D31 и D41. Для каждой есть стандартная модель, модель с сеткой, стандартная модель с экраном и модель с сеткой и экраном. Каждый из них доступен в черном или белом цвете.

Jonsbo D31 Standard

Jonsbo D31 Mesh

Jonsbo D31 Standard Screen

Jonsbo D31 Mesh Screen

Jonsbo D41 Standard

Jonsbo D41 Mesh

Jonsbo D41 Standard Screen

Jonsbo D41 Mesh Screen

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Сегодня рассмотрим базовую и недорогую версию формата mATX - Jonsbo D31 Mesh. Основные плюсы этой линейки - универсальность, функциональность и компактность. Кроме того, возможность поставить любую видеокарту серии RTX 4000 вплоть до 400мм - присутствует.

Оснащение и дизайн

реклама

Объем корпуса - 31,3 л. Верхняя панель c перфорацией, которая занимает 92% площади. Благодаря такой конструкции тепло эффективно отводится из верхней части корпуса. Более того, по всей внутренней структуре шасси и по краям передней панели имеются дополнительные сетчатые вентиляционные отверстия для улучшения естественного потока и притока воздуха.

На верхней и нижней панелях можно разместить до трех 120-мм вентиляторов (или до двух 140-мм) или радиатор AIO максимальной длиной 360 мм. Кроме того, на передней и задней панелях имеется поддержка для одного 120-мм вентилятора. D31 может вмещать процессорные кулеры высотой до 168 мм.

Возможность установки той или иной видеокарты полностью зависит от размера и расположения вашего блока питания.

реклама

Блок питания может быть установлен в одном из четырех мест на передней панели. Каждое из них предлагает уникальные конфигурации для вашего БП и GPU.

Итак, что можно установить на каждом уровне? Вот полный перечень возможных вариантов:

Первый уровень: Это самое высокое положение. Здесь можно установить блок питания длиной 140 мм, а также имеется свободное пространство для видеокарты длиной до 400 мм. Если вам нужен блок питания большего размера, от 150 мм до 160 мм, то свободное пространство уменьшается до 342 мм и 360 мм. Более того, поскольку блок питания расположен близко к верхней панели, вы ограничены максимум двумя 140-мм вентиляторами или 280-мм радиатором AIO.

Второй уровень: Вторая позиция расположена на 15 мм ниже самой верхней. Это позволяет установить три вентилятора на верхней панели, но радиатор по-прежнему не более 280 мм. Что касается блока питания, то размещение в этом положении блока размером 140-160 мм позволяет установить видеокарту размером 342-360 мм.

реклама

Третий уровень: Эта позиция на 21,6 мм ниже, чем вторая. С 140-мм БП вы можете установить GPU между 342 мм и 360 мм. Именно такое положение и размер БП рекомендует Jonsbo для карт серии NVIDIA RTX 40. Если вам понадобится блок питания большего размера, от 150 мм до 160 мм, то свободное пространство для видеокарты уменьшится до 330 мм. Однако при таком расположении БП на верхней панели можно установить три 120-мм вентилятора или 360-мм радиатор AIO.

Четвертый уровень: Это самое низкое расположение, еще на 15 мм ниже третьего уровня. Здесь можно установить БП от 140 мм до 160 мм, с зазором для 330 мм GPU. Кроме того, на верхней панели остается много места для вентиляторов или AIO.

Последний аспект, на котором следует остановиться, - это разница между стандартными и сетчатыми моделями. Все очень просто и понятно. Стандартная версия имеет сплошную переднюю панель со скрытой сетчатой вентиляцией по бокам. Сетчатая версия явно будет лучше по охлаждению, однако платить за это нужно будет более высоким уровнем шума. Она имеет такую же сетчатую конструкцию, как и верхняя панель, для усиления естественного воздушного потока.

Сборка и тесты

Сборка в данном корпусе доставляет только положительные эмоции, никаких неудобств не возникло. Места под кабели достаточно, кроме того съемная панель, за которой спрятан блок питания также прячет большую часть "кос". Тесты проводить с конкретным железом и вентиляторами - очень трудоёмкое и очень субъективное дело. У всех по-разному настроены вентиляторы, стоит разное железо и тд. Разная температура в комнате. Поэтому позволю себе обратиться к тестам стороннего ресурса, который тестирует корпусы уже давно с одним и тем же железом и в идентичных, насколько это возможно, условиях.

Процессор Видеокарта Уровень шума Длина видеокарты





Толщина боковых стенок - 0.8 мм, стандартное значение, не фольга, но и не топ. Толщина закаленного стекла - 3 мм.

Цена и итоги

Если учесть стоимость данного корпуса, то мы получаем компактный и стильный вариант с адекватными характеристиками. Кроме того, если вы не фанат mATX материнских плат, можно взглянуть на D41 Mesh, который стоит ненамного дороже и дает ещё больше возможностей.

Данные корпуса можно найти ещё дешевле, если задаться целью. А если у Вас завалялись ещё и бонусы с предыдущих покупок на каком-либо магазине на 3 буквы или любом другом - то и вовсе отлично.

Касаемо продукции Jonsbo можно сделать простой вывод. Компания с самого начала предлагала интересные варианты с толстыми стенками, оригинальным дизайном, но температуры в таких корпусах были посредственные. Имелось также и большое количество ограничений, когда компания гналась за минимальными размерами корпусов. Сегодня - это очень достойный конкурент с не идеальными, но очень неплохими решениями за свои деньги.

Не реклама.