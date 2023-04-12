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Cyberpunk 2077 RT Overdrive - тесты самой оптимизированной игры в мире с трассировкой пути

Чтобы воплотить эти невероятные эффекты в жизнь с высокой частотой кадров, CD PROJEKT RED и NVIDIA работали рука об руку над новыми оптимизациями для этого совершенно нового конвейера с полной трассировкой лучей. А также работали над планами выкачать из вас ВСЕ деньги.
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Трассировка боли

Cyberpunk 2077 от CD PROJEKT RED уже является одной из самых технологически продвинутых игр, использующих несколько методов трассировки лучей для визуализации окружения с неоновым освещением и огромного Ночного города с невероятным уровнем детализации. Теперь появилось новое обновление Cyberpunk 2077, в котором представлен предварительный показ технологии трассировки лучей: Overdrive Mode, который улучшает и без того удивительные визуальные эффекты игры с помощью полной трассировки лучей, известной также как трассировка путей.

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Полная трассировка лучей точно моделирует свет во всей сцене. Она используется художниками визуальных эффектов для создания неотличимой от реальности, но до появления графических процессоров GeForce RTX с ядрами RT и  DLSS с поддержкой искусственного интеллекта, трассировка лучей в реальном времени в видеоиграх была невозможна, поскольку она чрезвычайно прожорлива. Предыдущие методы отдельно рассматривали трассировку лучей для теней, отражений и глобального освещения для небольшого количества источников света. Полная трассировка лучей моделирует свойства света от практически неограниченного числа источников излучения, обеспечивая физически корректные тени, отражения и глобальное освещение всех объектов. Предварительный просмотр технологии трассировки лучей в Cyberpunk 2077: Overdrive Mode - это взгляд в будущее полной трассировки лучей.

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Одним из самых значимых дополнений в технологическом превью Cyberpunk 2077 является трассировка лучей: Overdrive Mode является NVIDIA RTX Direct Illumination (RTXDI), бесплатный SDK, который позволяет разработчикам точно воспроизводить внешний вид света в сценах с многочисленными источниками света. С RTXDI тысячи объектов могут излучать свет с трассировкой лучей.

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В Cyberpunk 2077 каждая неоновая вывеска, уличный фонарь, светодиодный рекламный щит, фара автомобиля и другие источники света теперь имеют трассировку лучей, благодаря чему объекты, стены, проезжающие автомобили и пешеходы получают точное освещение.

Благодаря полной трассировке лучей и RTXDI, теперь практически все источники света отбрасывают физически корректные мягкие тени, что было немыслимо при использовании предыдущих подходов. Игроки получат улучшенное отображение теней с большей глубиной, детализацией и реалистичностью. В Cyberpunk 2077 реализован полный цикл день-ночь. Чтобы улучшить косвенное освещение от всех источников излучения, включая солнце и луну, необходимо было проследить траекторию глобального освещения (GI). Методы рендеринга, включая Screen Space Reflections, Screen Space Ambient Occlusion, и существующие решения GI были заменены единым унифицированным алгоритмом, обеспечивающим более точное освещение сцен и объектов. С включенной трассировкой лучей: Overdrive Mode естественное цветное освещение многократно отражается по всему миру Cyberpunk 2077, создавая более реалистичное косвенное освещение и окклюзию. Отражения теперь также включают отраженные детали и отображаются с полным разрешением, подчеркивая эстетику киберпанка и усиливая погружение.

В сочетании с полной трассировкой лучей, прямым и глобальным освещением геймеры получают самое передовое на сегодняшний день освещение в реальном времени в играх, а также предвидят, как будут выглядеть все игры в будущем.

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Чтобы воплотить эти невероятные эффекты в жизнь с высокой частотой кадров, CD PROJEKT RED и NVIDIA работали рука об руку над новыми оптимизациями для этого совершенно нового конвейера с полной трассировкой лучей.

NVIDIA Shader Execution Reordering (SER) помогает GPU выполнять несвязные рабочие нагрузки, повышая производительность, NVIDIA Real-Time Denoisers (NRD) были использованы для дальнейшего повышения производительности и качества изображения, а наши драйверы были специально настроены для оптимизации частоты кадров. Поэтому обязательно обновитесь до Cyberpunk 2077 Ray Tracing: Overdrive Mode GeForce Game Ready Driver.

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Вместе с NVIDIA DLSS 3, множителем производительности, эти технологии, твики и оптимизации позволяют геймерам серии GeForce RTX 40 играть в Cyberpunk 2077 с полной трассировкой лучей с максимальной производительностью.

С активированной DLSS 3 производительность в 4K на GeForce RTX 4090 увеличивается в 4,6 раза до 103 FPS, а на GeForce RTX 4080 - в 5 раз до 74 FPS. При 1440p производительность GeForce RTX 4070 Ti увеличивается в 3,1 раза при использовании DLSS 3, до 80 FPS. На недавно выпущенных ноутбуках серии GeForce RTX 40, DLSS 3 увеличивает производительность в 3 раза, позволяя владельцам ноутбуков насладиться полностью прорисованным в лучах Ночным городом в любой точке мира.

Как все прекрасно на словах. Однако я не буду покупать RTX4090, чтобы пройти игру еще раз. Ждите обзоров от блогеров, которые просто запустят игру, покажут вам пару кадров, поиграют полчаса для тестов и забросят игру подальше. Кстати, ещё остались люди, которые не прошли игру? И ещё остались люди, которые помнят какие чудеса оптимизации вытворяли разработчики во времена PS1 и PS2? 

Те времена не вернутся.

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