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Counter Strike 2

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"Чтобы попасть на закрытое тестирование CS2, придется играть в CS:GO." - да, именно такую информацию дает нам Valve. В любом случае, фанаты разочарованы не будут, так как они всё равно постоянно зависают в контре круглыми сутками. И топ стима об этом красноречиво говорит.

Компания Valve действительно разрабатывает полноценное продолжение игры Counter-Strike 2000 года. Сначала информацию выкопали дата-майнеры, затем последовал полноценный анонс. Counter-Strike 2 выйдет этим летом на Steam в качестве бесплатного обновления для Counter-Strike 2012 года: Global Offensive, и вы сможете поиграть в нее уже на этой неделе... если вам повезет. Вот как.

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Согласно FAQ (ссылка - https://steamcommunity.com/faqs/steam-help/view/5ED2-ED8E-81F4-0C18) на Steam, процесс раздачи приглашений на ограниченное тестирование Counter-Strike 2 от Valve немного странный. Получите ли вы приглашение или нет, не совсем зависит от вас, и неясно, как долго продлится ограниченное тестирование и когда будут допущены другие игроки.

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В любом случае, все, что вам нужно сделать, это играть в CS:GO и надеяться, что приглашение появится на экране главного меню в этой игре. Оно не придет по электронной почте или даже в сообщении Steam; это нужно сделать в старой игре Counter-Strike. Странно. Вот как Valve решает, кто попадет в игру, а кто нет:

"Игроки выбираются по факторам, важным для разработчиков Counter-Strike 2, в том числе по недавнему времени игры на официальных серверах Valve, фактору доверия и статусу аккаунта Steam."

"Мы постепенно приглашаем новых игроков на ограниченный тест. Заглядывайте в главное меню в CS:GO, чтобы узнать, пришло ли вам приглашение."

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Другими словами, если вы много играете в CS:GO на официальных серверах Valve и являетесь образцовым гражданином, ваши шансы попасть в игру повышаются. Надеюсь, вы не потратили последние лет 10 за троллингом и вождением чужих мамок в кино. Кроме того, те, кто уже получал бан по UAC - не получат доступ к новинке, что вполне логично:

"Аккаунтам с игровыми или VAC-блокировками нельзя играть в Counter-Strike 2 на серверах, защищённых VAC."





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Тем не менее, игроки CS:GO также смогут использовать наклейки, отделки для оружия и любые другие предметы инвентаря, которые есть в CS2. Это здорово. А теперь идите, наслаждайтесь редчайшим из благословенных событий: Valve создает новую видеоигру (это метаирония, если что).

Давайте посмотрим как себя чувствует CS:GO в Steam:

Страшно представить какой наплыв игроков будет после релиза и какие новые рекорды только предстоит поставить новой части Counter Strike. Будем посмотреть!

Но не всё так радужно

У некоторых заядлых фанатов возникли вопросы к графике. Новую «мультяшную» версию Counter-Strike 2 сравнивают с такими играми как Fortnite, Overwatch 2 и Valorant. Порой современное видение Valve игрокам наоборот нравится. Скорее всего это как раз фанаты вышеупомянутых игр из нового "зумерского" поколения. В свое время Counter Strike: Source отвернул часть фанатов, которые продолжили играть в 1.6 до выхода CS:GO. Однако мнений как и людей - невероятно большое количество и только релиз расставит все точки над i.

Принципиальных изменений в геймплее Counter-Strike 2 игроки не обнаружили. Однако, в случае с Counter-Strike — это не так уж и плохо, именно такой игровой процесс привлекает людей все эти годы.