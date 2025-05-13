Эти серверы и платы подойдут для небольших дата-центров, офисных серверов, хранилищ данных, веб-хостинга и других задач.

Компания MSI представила новую линейку серверов и материнских плат, построенных на базе процессоров AMD EPYC 4005. Эти решения разработаны специально для малого бизнеса, системных интеграторов и всех, кто ищет доступные по цене, но высокопроизводительные серверы.

Серия EPYC 4005 основана на архитектуре Zen 5 и включает модели с количеством ядер до 16. Новые чипы поддерживают память DDR5, интерфейсы PCIe 5.0 и рассчитаны на использование в однопроцессорных системах. Они обеспечивают высокую производительность и энергоэффективность при умеренном тепловыделении — от 105 до 170 ватт.

MSI представила два сервера формата 1U. Первая модель, S1102-01, использует воздушное охлаждение и поддерживает процессоры с тепловыделением до 105 Вт. Она оснащена двумя блоками питания мощностью по 450 Вт. Вторая модель, S1102-02, оборудована жидкостной системой охлаждения и рассчитана на чипы с TDP до 170 Вт. В комплект входят два блока питания мощностью по 600 Вт.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt; Обе модели используют один процессор EPYC 4005, четыре слота под DDR5, один слот PCIe 4.0 x16, два порта 10GBase-T, шесть SATA-разъёмов и два M.2 слота.

MSI предлагает три разные материнские платы: D3050 — с четырьмя портами 1GbE, D3051 — с двумя портами 10GbE и двумя разъёмами M.2, D3052 — с двумя портами 25GbE SFP28. Все три платы поддерживают один процессор EPYC 4005, четыре модуля DDR5 (до 5600 MT/s), шесть SATA-портов и один слот PCIe 5.0 x16. Есть BMC-контроллер ASPEED для удалённого управления.